Tatonați un început de relație? La ce să fii atentă la noul partener

Începe să arate a relație, iar entuziasmul ar putea să îți polueze perspectiva. Anumite puncte cheie trebuie analizate lucid.

  Actualizat 10.12.2025, 10:33
Poate că ești singură de multă vreme, îți doreai foarte tare o relație și acum pare că se concretizează. Nu e valabil scenariul acesta, ba chiar erai foarte relaxată, fără să cauți nimic, dar îl placi mult pe cel care e destul de interesat de tine, te caută des, iar lumea devine brusc mult mai frumoasă decât este în realitate. Poate să îți fie afectată percepția de această nouă dinamică sau perspectivă? Bineînțeles, mai ales dacă mintea ta se duce în direcția proiecțiilor de viitor, despre cum va fi, fără să te uiți la ceea ce se petrece în realitate. Și astfel să pierzi din vedere semnale de alarmă care la un moment dat vor fi reale și foarte serioase probleme.

Atracție versus intimitate

Desigur că pot exista amândouă în același timp, și asta este de dorit, dar uneori poți confunda atracția cu intimitatea. Este senzația aceea că ești atrasă de el ca de un magnet, abia aștepți să-l atingi, să fiți împreună, între voi e o chimie incredibilă, nici el nu poate sta departe de tine. Dar pe lângă partea aceasta mai poate coexista sau poate lipsi din ecuație intimitatea reală, cea emoțională. Căci există intimitatea fizică, atracția, chimia fabuloasă, dar există și intimitatea emoțională în care lucrurile merg la un nivel mai profund, chiar și așa în etapa incipientă în care vă aflați. Este vorba despre dezvăluire, comunicare onestă, accesul către vulnerabilitatea proprie, autenticitate, permisiunea de a vă apropia emoțional.

La cine ești tu lângă el

Ești atentă la felul în care noul partener se comportă, ce îți spune, ce face în relație cu cei din jur, de la prieteni până la ospătarul care vă servește la masă. Dar cum te simți tu lângă el și cine devii lângă el? Intri într-un rol de fetiță neputincioasă deoarece îi place să controleze tot? Într-o fetiță dependentă ca de un tătic care este hiperprotector până la incapacitarea ta? Într-o fetiță temătoare să nu se supere căci l-ai văzut deja de câteva ori furios și acid? Sau te simți încrezătoare, susținută, că există spațiu și pentru tine, să exiști independent, să te exprimi? Te simți văzută sau ușor invizibilă, vizibilă doar când îi convine? Analizează ce simți în corp, ce observi că se petrece ca dinamică, ce emoții ai. E necesar să atenuezi părți din tine pentru a te integra lângă el, a avea loc?

Chiar e disponibil emoțional?

Realitatea este că până la a ajunge la persoana cu care să construiești un cuplu stabil, să munciți împreună pentru o viață în doi satisfăcătoare emoțional, e necesar să cunoști, să testezi persoane, relații, relaționării. Dacă ar fi să facem o analogie cu basmele, pupi mai multe broaște până găsești prințul. Sigur, se poate să ai senzația că este prințul din prima, iar apoi să descoperi treptat că mai degrabă se califică la broască. Nu e ușor, e obositor, enervant, de multe ori chiar descurajant, dar asta e situația. Iar până la a descoperi dacă vă potriviți sau nu, aveți aceleași valori, ce e negociabil etc., primul și primul criteriu este cel al disponibilității emoționale.

Mituri despre limitele sănătoase în cuplu – te împiedică să le pui sau să le identifici corect

