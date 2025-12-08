Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

După numărarea tuturor voturilor din cele 1.289 de secții, Ciprian Ciucu a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  Andreea Ilie
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, primarul PNL al sectorului 6, a devenit noul primar al Capitalei, în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025.

Rezultate finale alegeri Primăria București 2025

După numărarea tuturor voturilor din cele 1.289 de secții, Ciprian Ciucu a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.

Rezultatele oficiale finale arată că Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat Primăria Capitalei, cu 36,16% dintre voturile bucureștenilor, urmat de Anca Alexandrescu (susținută de AUR – 21,94%), Daniel Băluță (PSD – 20,51%) și Cătălin Drulă (USR – 13,9%). Practic, diferența dintre Ciucu și Alexandrescu a fost de peste 80.000 de voturi, iar între Alexandrescu și Băluță de peste 8.000 de voturi.

Mai exact, Ciprian Ciucu a obținut 211.562 voturi, în timp ce Anca Alexandrescu a avut 128.405 voturi.

Mandatul lui Ciprian Ciucu la conducerea PMB va fi de aproximativ 2 ani și jumătate, adică până în toamna lui 2028, alegerile din 7 decembrie fiind parțiale, organizate pentru a ocupa postul rămas vacant după ce fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a fost ales președinte al României în luna mai. Practic, Ciucu va exercita funcția doar pentru restul perioadei rămase din mandatul curent (2024-2028).

Ciprian Ciucu, primele declarații după anunțarea rezultatelor

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțarea rezultatelor parțiale, în momentul în care era foarte clar că procentajul obținut de el depășea clar pe cele ale contracandidaților săi.

„Le mulțumesc și celor care au crezut în mine și m-au susținut!
Îî mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, lui Vlad Gheorghe pentru sprijinul acordat, colegilor de la REPER, lui Dragoș Pîslaru, dar și lui Ludovic Orban. Și întregii mele echipe inimoase.
Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus la punct, pentru următorii 10 ani. Alături de dumneavoastră, dragii mei!
Mâine dimineață voi fi la Primăria Sectorului 6. Îmi reiau treaba până când voi depune jurământul.
Mi-ați împlinit cel mai frumos vis”, a scris acesta.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei

Născut la Pitești pe 16 martie 1978, Ciprian Ciucu a făcut Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Științe Politice, în perioada 1996-2000 și are diplomă în Științe Politice, potrivit CV-ului.

La început, în perioada martie 2000 – februarie 2001, Ciucu, care pe atunci avea 23 de ani, a fost angajat la departamentul de Relații Publice al Președinției. Concret, el s-a ocupat de relaţiile cu presa, redactarea comunicatelor de presă și organizarea conferinţelor și evenimentelor de presă. Între 2007 și 2013, Ciucu a fost profesor invitat al Universității din București, unde a predat Managementul Proiectelor. Are o experiență bogată în training pentru dezvoltarea politicilor publice, management public și planificare strategică, scrie Libertatea.

Înainte de a fi primar al sectorului 6, politicianul PNL a fost președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (2019-2020). Experiența sa profesională include lucrul cu societatea civilă și consultanță în administrația publică.

Citește și:
10 expoziții de văzut în București în decembrie 2025

Foto: Instagram / Ciprian Ciucu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor
Lifestyle
Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor
Să-ți păstrezi identitatea în cuplu - o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională
Lifestyle
Să-ți păstrezi identitatea în cuplu - o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională
Te simți respinsă când partenerul îți refuză ajutorul sau nu apelează niciodată la tine? Ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui
Lifestyle
Te simți respinsă când partenerul îți refuză ajutorul sau nu apelează niciodată la tine? Ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui
Cum poți fi o femeie puternică, fără ca asta să afecteze relația de cuplu și orgoliul partenerului
Lifestyle
Cum poți fi o femeie puternică, fără ca asta să afecteze relația de cuplu și orgoliul partenerului
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența
Lifestyle
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența
Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime
Libertatea
Andreea Marin, revenire neașteptată în televiziune. La ce post și la ce emisiune va apărea: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta”
Andreea Marin, revenire neașteptată în televiziune. La ce post și la ce emisiune va apărea: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta”
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Carmen Brumă la „Prima dată”: cum îți înveți copilul să NU mănânce pe fond emoțional
Carmen Brumă la „Prima dată”: cum îți înveți copilul să NU mănânce pe fond emoțional
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului. Rezultate finale alegeri Primăria București 2025
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului. Rezultate finale alegeri Primăria București 2025
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit celebrul ziarist
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit celebrul ziarist
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Mai multe din lifestyle
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Lifestyle

Nu te-ai gândit la calitatea relației tale până nu ai fost copleșită de resentimente. Dar și interpretarea pe care o dai faptelor merită pusă la îndoială.

+ Mai multe
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Lifestyle

Aceste actrițe au arătat că pot face echipă pe ecrane cu fiicele lor.

+ Mai multe
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa
Lifestyle

Uneori ai nevoie să te oprești. Să lași telefonul deoparte, să uiți de agitația orașului și să respiri cu adevărat. La Eden Hill Retreat & Spa, la poalele Munților Bucegi, am descoperit exact asta: un loc unde liniștea și relaxarea domină atmosfera.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC