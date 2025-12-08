Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, primarul PNL al sectorului 6, a devenit noul primar al Capitalei, în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025.

Rezultate finale alegeri Primăria București 2025

După numărarea tuturor voturilor din cele 1.289 de secții, Ciprian Ciucu a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.

Rezultatele oficiale finale arată că Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat Primăria Capitalei, cu 36,16% dintre voturile bucureștenilor, urmat de Anca Alexandrescu (susținută de AUR – 21,94%), Daniel Băluță (PSD – 20,51%) și Cătălin Drulă (USR – 13,9%). Practic, diferența dintre Ciucu și Alexandrescu a fost de peste 80.000 de voturi, iar între Alexandrescu și Băluță de peste 8.000 de voturi.

Mai exact, Ciprian Ciucu a obținut 211.562 voturi, în timp ce Anca Alexandrescu a avut 128.405 voturi.

Mandatul lui Ciprian Ciucu la conducerea PMB va fi de aproximativ 2 ani și jumătate, adică până în toamna lui 2028, alegerile din 7 decembrie fiind parțiale, organizate pentru a ocupa postul rămas vacant după ce fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a fost ales președinte al României în luna mai. Practic, Ciucu va exercita funcția doar pentru restul perioadei rămase din mandatul curent (2024-2028).

Ciprian Ciucu, primele declarații după anunțarea rezultatelor

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțarea rezultatelor parțiale, în momentul în care era foarte clar că procentajul obținut de el depășea clar pe cele ale contracandidaților săi.

„Le mulțumesc și celor care au crezut în mine și m-au susținut!

Îî mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, lui Vlad Gheorghe pentru sprijinul acordat, colegilor de la REPER, lui Dragoș Pîslaru, dar și lui Ludovic Orban. Și întregii mele echipe inimoase.

Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus la punct, pentru următorii 10 ani. Alături de dumneavoastră, dragii mei!

Mâine dimineață voi fi la Primăria Sectorului 6. Îmi reiau treaba până când voi depune jurământul.

Mi-ați împlinit cel mai frumos vis”, a scris acesta.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei

Născut la Pitești pe 16 martie 1978, Ciprian Ciucu a făcut Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Științe Politice, în perioada 1996-2000 și are diplomă în Științe Politice, potrivit CV-ului.

La început, în perioada martie 2000 – februarie 2001, Ciucu, care pe atunci avea 23 de ani, a fost angajat la departamentul de Relații Publice al Președinției. Concret, el s-a ocupat de relaţiile cu presa, redactarea comunicatelor de presă și organizarea conferinţelor și evenimentelor de presă. Între 2007 și 2013, Ciucu a fost profesor invitat al Universității din București, unde a predat Managementul Proiectelor. Are o experiență bogată în training pentru dezvoltarea politicilor publice, management public și planificare strategică, scrie Libertatea.

Înainte de a fi primar al sectorului 6, politicianul PNL a fost președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (2019-2020). Experiența sa profesională include lucrul cu societatea civilă și consultanță în administrația publică.

Foto: Instagram / Ciprian Ciucu

