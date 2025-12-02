Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Vedete și influenceri, alături de cuplul prezidențial

Mirabela Grădinaru a fost una dintre prezențele remarcate la recepția organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României. Partenera lui Nicușor Dan a petrecut evenimentul înconjurată de personalități din showbiz, socializând și făcând numeroase fotografii alături de vedetele prezente.

Mirabela Grădinaru, alături de personalități publice de Ziua României

Pe 1 decembrie, Nicușor Dan a primit oaspeți din diverse domenii, printre care politicieni, jurnaliști și artiști. În cadrul recepției, președintele a declarat fără menajamente: „România este o ţară coruptă”, susținând că românii au dreptate când spun că „nu văd o voinţă a statului de a lupta cu corupţia”.

Dincolo de declarațiile oficiale, evenimentul a fost și o ocazie pentru oamenii din mediul public să se întâlnească și să socializeze. Printre cei care au participat s-au numărat Laura Cosoi, Alexia Eram și Alexandre Eram, Denise Rifai și Cristina Dorobanțu. Mirabela Grădinaru a fost o prezență elegantă pe parcursul serii, purtând o rochie gri, cu părul prins și un machiaj discret. Ea a interacționat cu numeroase vedete, iar Laura Cosoi nu a ezitat să facă o fotografie cu partenera președintelui, pe care a împărtășit-o ulterior în mediul online.

Despre importanța prezenței sale la eveniment, Laura Cosoi a transmis un mesaj emoționant.

„Astăzi, de 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România. Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea, exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri. Educația nu este un proces tehnic, ci o relație. O relație care cere prezență, discernământ, empatie și curaj. Astăzi nu am reprezentat doar o voce, ci grijile, speranțele și întrebările unei întregi generații de părinți. Iar în final, rămâne ceva simplu și puternic: credința că, atunci când ne unim pentru copiii noștri, nimic nu e prea greu și nicio schimbare nu e imposibilă. Pentru că viitorul lor începe cu alegerile și curajul nostru de azi, iar împreună îl putem face sigur, curat și omenesc.”

Alexia Eram și tatăl ei au mers împreună la eveniment

Printre cei care au socializat cu Mirabela Grădinaru s-a numărat și Alexia Eram, fiica Andreei Esca, care a postat ulterior o imagine cu aceasta pe rețelele sociale, surprinzând eleganța și prezența caldă a partenerei lui Nicușor Dan în cadrul recepției.

„Mândră că sunt Româncă! LA MULȚI ANI ROMÂNIA, LA MULȚI ANI ROMÂNI!”, a scris Alexia Eram.

Evenimentul de la Palatul Cotroceni a adus alături de Mirabela Grădinaru și alte personalități marcante din diverse domenii. Printre cei prezenți s-au numărat Simina Tănăsescu, președintele CCR, judecătorul CCR Iulia Scântei, antrenorul de fotbal Adrian Mutu, primarul Clotilde Armand, antreprenoarea Camelia Șucu și omul de afaceri Radu Florescu. Atmosfera a fost îmbogățită și de prezența unor figuri emblematice din teatru și film, actorii Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț onorând, la rândul lor, recepția cu participarea lor.

foto: Arhiva ELLE

