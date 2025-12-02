Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Vedete și influenceri, alături de cuplul prezidențial

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au fost gazde de 1 Decembrie pentru numeroase personalități publice.
Mirabela Grădinaru a fost una dintre prezențele remarcate la recepția organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României. Partenera lui Nicușor Dan a petrecut evenimentul înconjurată de personalități din showbiz, socializând și făcând numeroase fotografii alături de vedetele prezente.
Pe 1 decembrie, Nicușor Dan a primit oaspeți din diverse domenii, printre care politicieni, jurnaliști și artiști. În cadrul recepției, președintele a declarat fără menajamente: „România este o ţară coruptă”, susținând că românii au dreptate când spun că „nu văd o voinţă a statului de a lupta cu corupţia”.
Dincolo de declarațiile oficiale, evenimentul a fost și o ocazie pentru oamenii din mediul public să se întâlnească și să socializeze. Printre cei care au participat s-au numărat Laura Cosoi, Alexia Eram și Alexandre Eram, Denise Rifai și Cristina Dorobanțu. Mirabela Grădinaru a fost o prezență elegantă pe parcursul serii, purtând o rochie gri, cu părul prins și un machiaj discret. Ea a interacționat cu numeroase vedete, iar Laura Cosoi nu a ezitat să facă o fotografie cu partenera președintelui, pe care a împărtășit-o ulterior în mediul online.
Despre importanța prezenței sale la eveniment, Laura Cosoi a transmis un mesaj emoționant.
„Astăzi, de 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România. Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea, exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri. Educația nu este un proces tehnic, ci o relație. O relație care cere prezență, discernământ, empatie și curaj. Astăzi nu am reprezentat doar o voce, ci grijile, speranțele și întrebările unei întregi generații de părinți. Iar în final, rămâne ceva simplu și puternic: credința că, atunci când ne unim pentru copiii noștri, nimic nu e prea greu și nicio schimbare nu e imposibilă. Pentru că viitorul lor începe cu alegerile și curajul nostru de azi, iar împreună îl putem face sigur, curat și omenesc.”
Printre cei care au socializat cu Mirabela Grădinaru s-a numărat și Alexia Eram, fiica Andreei Esca, care a postat ulterior o imagine cu aceasta pe rețelele sociale, surprinzând eleganța și prezența caldă a partenerei lui Nicușor Dan în cadrul recepției.
„Mândră că sunt Româncă! LA MULȚI ANI ROMÂNIA, LA MULȚI ANI ROMÂNI!”, a scris Alexia Eram.
Evenimentul de la Palatul Cotroceni a adus alături de Mirabela Grădinaru și alte personalități marcante din diverse domenii. Printre cei prezenți s-au numărat Simina Tănăsescu, președintele CCR, judecătorul CCR Iulia Scântei, antrenorul de fotbal Adrian Mutu, primarul Clotilde Armand, antreprenoarea Camelia Șucu și omul de afaceri Radu Florescu. Atmosfera a fost îmbogățită și de prezența unor figuri emblematice din teatru și film, actorii Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț onorând, la rândul lor, recepția cu participarea lor.
