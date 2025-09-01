Cristina Scarlevschi, ispită la „Insula Iubirii”, s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Astăzi am avut onoarea”

Cristina Scarlevschi s-a fotografiat alături de Nicușor Dan și Maia Sandu în Republica Moldova.

Cristina Scarlevschi, ispită la "Insula Iubirii", s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Maia Sandu: "Astăzi am avut onoarea"

Cristina Scarlevschi, cunoscută din sezonul 2025 al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția printr-o apariție inedită alături de președintele României, Nicușor Dan, și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Cristina Scarlevschi, imagine cu Nicușor Dan și Maia Sandu

Originară din Republica Moldova, Cristina a participat la evenimentele oficiale organizate în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde a avut șansa să se fotografieze cu cei doi lideri. Imaginea a fost postată de tânăra ispita pe conturile sale de socializare, însoțită de un mesaj încărcat de emoție:

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială.”, a scris ea pe rețelele sociale.

Îmbrăcată într-o ținută de vară elegantă, Cristina a captat atenția celor din jur și a strâns numeroase aprecieri online pentru naturalețea și sinceritatea mesajului ei. Întâlnirea din Piața Marii Adunări Naționale a reprezentat pentru ea un moment memorabil, care simbolizează legătura sa cu rădăcinile basarabene și conexiunea cu România.

Fanii nu au întârziat să reacționeze: „Trebuie să îți plătească pentru reclamă”, a comentat un urmăritor, în timp ce altul i-a scris simplu: „Felicitări”.

În ceea ce privește cariera sa, Cristina Scarlevschi, în vârstă de 31 de ani, este instructor de pole dance și pasionată de sport și dans, activități prin care se simte liberă și creativă. Ea se descrie drept „o moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune” și își propune, în acest sezon de „Insula Iubirii”, să își pună feminitatea în valoare și să atragă toate privirile.

Cum poți participa la Insula Iubirii

Este evident că în ultimii ani, emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant. Producătorii se așteaptă ca, după ediția din acest an, numărul acestora să crească.

Cei care vor să se înscrie trebuie să o facă pe site-ul de casting al emisiunii: https://shortaudition.com/Insula-Iubirii-10

„Ispite irezistibile și cupluri puternice.
Intens, real și revelator.
Te provoacă și îți arată adevărul.
Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelitatii!
Tentație versus relație.
Inscrie-te la casting!”, este mesajul care îi întâmplină pe cei care accesează site-ul.

La pasul doi, concurenții și ispitele trebuie să completeze mai multe rubrici cu datele lor personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțime, e-mail, telefon mobil, adresă, stare civilă, ocupație, profilul de pe Faceboo/Instagram, câteva fotografii și rolul pentru care doresc să vină în emisiune: ispită sau cuplu.

Ulterior, trebuie să răspundă la câteva întrebări: dacă au mai participat la alte emisiuni, să se descrie în 5 cuvinte (calități și defecte), care sunt pasiunile lor și să descrie partenerul ideal pentru ei. Pasul 4 constă în încărcarea unui videoclip de prezentare, iar apoi se transmite aplicația, urmând a fi contactați – sau nu – de echipa de producție.

Michelle Obama, dezvăluiri despre cele două fiice ale sale. Ce decizie radicală a luat Malia pentru a se desprinde de părinții ei faimoși

Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting

People
Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting
People

Emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant.

Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali

People
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
People

Otilia s-a căsătorit cu Bekir Ali, după ce în luna octombrie a anului 2023 a avut loc cununia lor civilă.

Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului

People
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului
People

Mai multe premiere au avut loc peste weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Iată cele mai spectaculoase ținute.

