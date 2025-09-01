Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting

Emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant.

  de  Andreea Ilie
Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting

Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cel mai urmărit reality show din țară, Insula Iubirii, a revenit la Antena 1 din 21 iulie, cu Radu Vâlcan ca prezentator.  .

Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii

Este evident că în ultimii ani, emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant. Producătorii se așteaptă ca, după ediția din acest an, numărul acestora să crească.

Cei care vor să se înscrie trebuie să o facă pe site-ul de casting al emisiunii: https://shortaudition.com/Insula-Iubirii-10

„Ispite irezistibile și cupluri puternice.
Intens, real și revelator.
Te provoacă și îți arată adevărul.
Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelitatii!
Tentație versus relație.
Inscrie-te la casting!”, este mesajul care îi întâmplină pe cei care accesează site-ul.

La pasul doi, concurenții și ispitele trebuie să completeze mai multe rubrici cu datele lor personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțime, e-mail, telefon mobil, adresă, stare civilă, ocupație, profilul de pe Faceboo/Instagram, câteva fotografii și rolul pentru care doresc să vină în emisiune: ispită sau cuplu.

Ulterior, trebuie să răspundă la câteva întrebări: dacă au mai participat la alte emisiuni, să se descrie în 5 cuvinte (calități și defecte), care sunt pasiunile lor și să descrie partenerul ideal pentru ei. Pasul 4 constă în încărcarea unui videoclip de prezentare, iar apoi se transmite aplicația, urmând a fi contactați – sau nu – de echipa de producție.

Radu Vâlcan, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii

Într-un interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum se desfășoară filmările pentru emisiunea fenomen, dar și ce se întâmplă după terminarea filmărilor.

Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri”!, a povestit el pentru Libertatea.

Prezentatorul a vorbit deschis și despre cum percepe soția lui, Adela Popescu, faptul că el este înconjurat de ispite.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai afirmat Radu Vâlcan pentru sursa citată.

El mărturisește că filmăriile pentru o astfel de emisiune sunt intense, însă, de-a lungul anilor, a avut multe de învățat de la perechile care au participat la Insula Iubirii.

„Sunt mai bătrân. (râde) Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a spus prezentatorul.

Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă pentru participarea la Insula Iubirii

Oana Monea este una dintre cele mai cunoscute ispite feminine de la Insula Iubirii. Ea se află acum la cea de-a treia participare la show în această calitate, lucru care i-a adus numeroși fani pe rețelele de socializare, dar și critici.

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la ‘Insula iubirii’. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Pe TikTok se zvonește că ispitele cunoscute ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

Cu toate acestea, potrivit presei mondene, ispitele care participă pentru prima dată în această calitate la Insula Iubirii ar obține sume mult mai mici. Salariile lor ar varia între 1000 și 2000 de lei. Unele dintre ispite au reușit să negocieze sumele mai mari, dar acest lucru se datorează, în mare parte, popularității lor în mediul online sau datorită aparițiilor lor anterioare pe micul ecran.

În plus, primesc o vacanță gratuită într-un loc exotic, cu cazare, masă și distracție incluse, dar și o expunere media uriașă, ceea ce poate deschide uși pentru colaborări în social media, modeling sau alte proiecte artistice.

