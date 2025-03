Radu Vâlcan, dezvăluiri despre show-ul „Insula Iubirii”. Ce se întâmplă la filmările care au loc acum în Thailanda: „Săptămâna mea a fost așa…”

Radu Vâlcan se află de câteva săptămâni în Thailanda, acolo unde au loc filmările la cel de-al nouălea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, care va fi difuzată pe Antena 1.

Radu Vâlcan are o relație apropiat cu fanii de pe rețelele de socializare, astfel că le povestește, ocazional, din programul său din Thailanda, acolo unde au loc filmările show-ului „Insula Iubirii”.

Deși multă lume s-ar aștepta ca actorul să povestească despre cuplurile care participă la show sau ispite, el nu este atât de darnic în declarații. În cel mai recent mesaj, el a ținut să mulțumească echipei de producție a emisiunii.

„Săptămâna mea a fost așa. De fapt, scuze, săptămânile.

Deci… am venit în Thailanda pentru a filma noul sezon. Nu este unul fenomen, este unul excepțional. Nu pentru voi, ci pentru mine. Pentru că am oportunitatea asta, să lucrez cu aceiași oameni. Mereu veseli și dornici de muncă, rate pe lună, dar glume pe măsură. Oamenii pe care nu îi vedeți sunt…nu știu cum să vă zic, se știu ei, sunt oameni. Ei sunt fenomenul „Insula iubirii”!

Săptămânile astea sunt și despre ei!

Ahhh, am uitat! Mulțumesc, echipă”, a povestit prezentatorul.