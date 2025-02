Adela Popescu și Radu Vâlcan, schimb de replici amuzant pe Instagram. Prezentatorul este în Thailanda la filmările Insula Iubirii: „Nici mie nu îmi este ușor”

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda cu ocazia filmărilor pentru sezonul 9 din emisiunea „Insula Iubirii”, de la Antena 1. Adela Popescu, soția prezentatorului TV, i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, iar la scurt timp a venit și răspunsul din partea lui.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut un schimb de replici amuzant pe rețelele de socializare. Actrița a vorbit, în spirit de glumă mai mult, despre cum arată acum atmosfera de acasă, ea fiind singură cu cei trei copii, în timp ce soțul ei se află în Thailanda.

„@raduvalcan, sunt mândră de mine, azi nu am făcut nicio cumpărătură. Niciun măr, nicio salată, nimic. M-am gândit și ai dreptate, supermaketul o să ne ducă la sapă de lemn.

În altă ordine de idei azi a fost o zi bună dar și mai puțin bună. Tu știi la ce mă refer. Iar eu știu că mă fac mare. Vorba ta, „ești ditamai femeia cu trei copii acasă, vino-ti în fire!”

Privind imaginile se poate vedea cu ochiul liber că eu pot să mă descurc foarte bine și fără tine. Doar că nu vreau. 🙂 La tine toate bune? S-a copt durianul?”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

La scurt timp, a reacționat și soțul ei, Radu Vâlcan.

„Iubirea mea, înțeleg că ți-e greu, singură acasă cu trei copii. Nici mie nu îmi este ușor. Am foarte multe pe cap, am șapca, am în urechi căștile, mai am și rucsacul ăsta pe umăr, n-am nimic în el, nu știu de ce îl țin, dar dă bine pe aici, să pară că sunt turist. Nu e ușor, arde soarele foarte tare. Am și ceasul pe mână, este 17:05, arde soarele de înnebunești, ce să zic. M-aș duce eu să iau copiii de la școală și grădiniță acum, dar nu pot. Am puțină treabă aici. Te iubesc.”

Pe Instagram, Adela Popescu a făcut o postare pentru soțul ei, Radu Vâlcan, care a ajuns în Thailanda pentru filmările show-ului Insula Iubirii. Pentru că vor sta o perioadă departe unul de celălalt, prezentatorul i-a lăsat o scrisoare emoționantă soției sale.

„Scumpe, acum că ai plecat, mi-am cumpărat lalele, bere și struguri. Nu te îngrijora, berea azi, strugurii mâine. Sau invers.

Voiam să îți spun că nu am deschis încă scrisoarea de la tine. Nu văd de ce aș face-o. Am în minte două scenarii:

1. O să mă emoționez peste măsură (și nu e cazul);

2. Mă anunți că nu te mai întorci. Că vrei să îți cumperi tuktuk și să cultivi mango și banane. Nu te-aș judeca, e gălăgie mare acasă la noi. Și țânțari vara.

Serios, nu am deschis-o. Sper totuși să fie parola de la wifi pentru musafiri.

Să dai semn când aterizezi.”

Ulterior, Radu Vâlcan i-a răspuns într-o postare împărtășită pe contul lui de Instagram.

„Iubire, ca să îți răspund la postarea de pe IG, am ajuns in Tailanda. Să știi că NU mi-a fost ușor. Zborul a fost lung, dar lin, fără turbulențe. Am avut parte de liniște, m-am gândit la ce am de făcut pe-aici. După cum bine vezi, aici plouă, însă temperatura este ideală. M-am bucurat să îmi revăd colegii, să depănăm amintiri. Atmosfera este una relaxantă. Nu putea fi altfel, chiar dacă toată lumea este conectată la următorul sezon, 9. Apropo, știai că 9 este și despre înțelepciune și o înțelegere profundă, că este și cifra lui Dumnezeu!? Am citit și eu acum. Pentru asta îți mulțumesc, pentru cele de mai sus. Și, încă ceva, parola de Wi-Fi este „Te iubesc”!”, a transmis prezentatorul TV.

Foto: Instagram

