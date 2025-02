Ce surpriză i-a pregătit Adela Popescu soțului ei, Radu Vâlcan, de ziua lui de naștere: „A fost cea mai frumoasă aniversare”

Pe 8 februarie, Radu Vâlcan a împlinit 48 de ani. Cu ocazia asta, soția lui, Adela Popescu, i-a pregătit o aniversare pe cinste, despre care a povestit mai multe pe rețelele de socializare.

Adela Popescu a pus la cale o surpriză pentru soțul ei cu prilejul zilei lui de naștere. Față de anii trecuți, actrița a depus acum mai mult efort și este mândră de felul în care a reușit să îl surprindă pe Radu Vâlcan. Aniversarea au petrecut-o la munte alături de cei trei copii ai lor.

„Anul ăsta, de ziua lui Radu, m-am străduit mai mult și s-a văzut.

1. El voia de ziua lui să meargă la mare. La ieșire din casă i-am spus să o ia la stânga, spre munte. S-a enervat de era să rămânem acasă. Dar când a ajuns la hotel și-a cerut scuze de cinci ori. Normal.

2. I-am cumpărat niște încălțări mai fancy, cu un număr mai mic. M-a întrebat dacă mai am bonul. I-am zis că da, dar nu sunt sigură. A fost elegant. Putea să mă întrebe dacă nici cât poartă nu știu.

3. Ca să nu îi mai greșesc vârstă anul asta am pus mai multe lumânări pe tort cu valoare simbolică. Tot cu valoare simbolică era și anul trecut 46 în loc de 47 dar nimeni n-a înțeles. Așa e când te legi de nimicuri.

4. Planul era să îl trimitem să aducă ceva de la mașină, timp în care noi să prindem baloanele în jurul jacuzzi-ului de pe terasă, iar când se întorcea să aruncăm cu confetti, să deschidem șampania și să apară tortul. A plecat la mașină numai că eu… am adormit. Până la urmă ne-am organizat în lobby-ul hotelului.

Cu toate astea… mi-a spus că a fost cea mai frumoasă aniversare a lui. Noi cinci, împreună, într-un loc perfect”, a transmis Adela Popescu pe Instagram.