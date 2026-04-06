Candice King, din serialul „The Vampire Diaries”, și Steven Krueger, din „The Originals”, s-au căsătorit. Cuplul așteaptă primul copil împreună

Candice King, cunoscută pentru rolul său din serialul „The Vampire Diaries”, și Steven Krueger, din „The Originals”, s-au căsătorit, în timp ce actrița este însărcinată cu primul copil.

Candice King și Steven Krueger s-au căsătorit! Cei doi și-au unit destinele, în cadrul unei ceremonii organizate la The Chapel at High Point Farm, potrivit revistei Vogue.

King, în vârstă de 38 de ani, și Krueger, de 36 de ani, cunoscuți pentru rolurile lor din serialele The Vampire Diaries și The Originals, plănuiseră inițial o nuntă mare, alături de familie și prieteni, în Nashville, în toamna acestui an.

Însă planurile s-au schimbat după ce au aflat că actrița este însărcinată cu primul copil al cuplului. King mai are două fiice, Florence și Josephine, din căsătoria anterioară cu Joe King, chitaristul trupei The Fray.

„Am decis să organizăm un weekend restrâns, în stil elopement, în Nashville, doar cu familiile apropiate, și să păstrăm petrecerea mai mare pentru anul viitor,” a declarat Krueger pentru Vogue.

„Am fost în total 15 persoane, inclusiv fiicele lui Candice și cele două nepoate ale mele. Și a fost perfect,” a mai spus actorul, în timp ce King a completat: „Cea mai stresantă parte a fost să ne asigurăm că familia se simte bine și că ajunge din punctul A în punctul B, lucru valabil fie că ai 15 invitați, fie că organizezi un eveniment cu 200 de persoane.”

„Am fost extrem de încântați de cum a ieșit totul. Ne-am concentrat pe elementele esențiale: fotografiile, florile și mâncarea,” a continuat Krueger.

Un aspect mai dificil pentru mireasă a fost alegerea rochiei: „În mod surprinzător, nu există o ofertă foarte mare de rochii de mireasă care să se potrivească peste o burtică de gravidă,” a glumit ea.

„Am fost destul de emoționată să găsesc o rochie care să mă facă să mă simt și mireasă, și viitoare mamă, și nu ca ‘Stay Puft Marshmallow Man’ din Ghostbusters, țopăind pe culoar,” a adăugat King.

Pentru machiaj și coafură, actrița a colaborat cu artista Tarryn Feldman.

Cei doi actori și-au început relația după ce au lucrat împreună la The Originals, iar în decembrie 2023 au confirmat oficial relația pe Instagram.

La acel moment, King a publicat un montaj video care includea și un moment în care îl săruta pe Krueger, însoțit de mesajul: „Am râs. Am plâns. Am râs până mi-au dat lacrimile. Mi-a plăcut la nebunie. Mulțumesc pentru dans, 2023.”

La aproximativ un an și jumătate distanță, actorul a cerut-o în căsătorie. King a anunțat logodna în mai 2025, la o zi după ce a împlinit 38 de ani.

Actrița a dezvăluit vestea printr-o serie de fotografii realizate într-un bar de cocktailuri din Nashville, Martha My Dear, menționând că erau logodiți de „câteva săptămâni”.

„Cred că 38 ar putea fi anul meu preferat de până acum,” a scris ea. „Acum câteva săptămâni @stevenakrueger mi-a oferit cel mai frumos cadou când m-a cerut în căsătorie. Privilegiul de a îmbătrâni e mult mai frumos știind că îl împart cu tine, Steven. Mulțumesc că m-ai invitat să dansez prin viață alături de tine. Și mulțumesc tuturor pentru urările frumoase de ziua mea x.”

King a mai fost căsătorită anterior cu Joe King; cei doi s-au căsătorit în 2014 și s-au despărțit în 2022. În decembrie, actrița a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, primul împreună cu Krueger.

„Știm de ceva timp și a fost o experiență minunată să le dăm vestea prietenilor și familiei,” declara ea atunci. „Cred că fiicele mele au fost ușurate să afle de ce mama începea brusc să eructeze des și să mănânce cantități neobișnuite la ore ciudate. Nașterea este programată în mai, aproape de ziua mea, ceea ce ar fi cel mai frumos cadou! Abia aștept să ne mărim frumoasa familie.”

foto: Instagram

