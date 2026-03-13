Kat Graham a devenit mamă. Actrița din The Vampire Diaries a dezvăluit primele imagini cu bebelușul ei

Kat Graham a devenit mamă pentru prima dată.

Actrița din serialul The Vampire Diaries, în vârstă de 36 de ani, și soțul ei, Bryant Wood, au dezvăluit pe rețelele de socializare că au devenit părinții unui băieței. Cei doi au postat și primele imagini cu fiul lor, pentru care au ales numele Prospero „Spero” Nyemah Wood.

„Bine ai venit pe lume Prospero ‘Spero’ Nyemah Wood”, au scris cei doi în descrierea fotografiilor.

Kat Graham a anunțat în luna decembrie a anului trecut că este însărcinată și că urmează să devină mamă pentru prima oară. Actrița din serialul The Vampire Diaries, în vârstă de 36 de ani, a făcut publică atunci vestea tot prin intermediul unei postări pe Instagram, în care apare alături de soțul ei, Bryant Wood.

„Vom avea un copil!!!”, a scris actrița în descrierea imaginilor, în care își dezvăluie burtica de gravidă.

În secțiunea de comentarii, Wood, în vârstă de 31 de ani, a completat mesajul cu: „Suntem pregătiți!”.

Postarea include un colaj de fotografii Polaroid alb-negru, dar și cadre în care Graham își ridică puloverul pentru a-și arăta burtica, în timp ce Wood stă lângă ea și îi mângâie abdomenul.

Anunțul a venit la scurt timp după ce cei doi au celebrat cea de-a doua ceremonie de nuntă, organizată după evenimentul lor discret din Los Angeles, în octombrie 2023. Relația lor s-a construit în timp, după ce au fost prieteni apropiați mai mulți ani înainte de a se căsători.

Mesajul a fost întâmpinat cu numeroase reacții din partea prietenilor și foștilor colegi de platou ai actriței.

Candice King a scris: „Aaaa, felicitări!!!!!!”. Nathalie Kelley a transmis: „Ce suflet norocos să te aibă ca mămică”. La rândul ei, Nikki Reed, actriță din franciza Twilight și soția lui Ian Somerhalder, a comentat: „Aaaaaa!!!! Felicitări!! Acum mă gândesc la toate conversațiile noastre speciale din vara aceasta”. „Felicitări”, a adăugat Natalie Kuckenburg, logodnica actorului Paul Wesley.

Actrița le-a mulțumit tuturor pentru mesajele primite, răspunzând: „Vă mulțumesc tuturor pentru toată dragostea!!!”.

La începutul lunii noiembrie, Kat Graham a publicat imagini de la cea de-a doua ceremonie de nuntă, purtând o rochie de mireasă și un accesoriu pentru cap semnate de Jean Paul Gaultier.

„Casa @jeanpaulgaultier. Pentru totdeauna. Amin.”, a scris ea atunci. Ulterior, actrița a distribuit și alte fotografii de la eveniment, în care apare alături de soțul ei și de invitații lor.

Relații anterioare

Actrița a fost logodită anterior cu Darren Genet. Kat Graham și Darren Genet au început să se întâlnească în 2017, iar la începutul anului 2023, în timpul unei călătorii în Mexic, de ziua lui, actrița a acceptat cererea acestuia în căsătorie. Darren a lucrat ca regizor și director de imagine pentru serialul The Vampire Diaries, însă cei doi nu s-au cunoscut pentru prima dată pe platourile de filmare. La scurt timp după logodnă, Kat Graham a dezvăluit că au decis să meargă pe drumuri separate.

„Bună tuturor. După mulți ani împreună, eu și Darren am ales să nu mai fim împreună. Logodna s-a încheiat în urmă cu câteva luni. Este un tip grozav și ne dorim reciproc doar cea mai fericită și frumoasă viață”, a scris actrița la momentul respectiv pe Instagram.

Kat Graham a fost logodită anterior și cu Cottrell Guidry, în vârstă de 38 de ani, actor care a avut roluri de invitat în seriale precum Criminal Minds și în relansarea producției Dynasty. În 2012, Cottrell a publicat pentru scurt timp o postare pe Facebook care făcea aluzie la o logodnă, însă, potrivit Glamour, aceasta a fost rapid ștearsă. Actrița a declarat ulterior pentru Us Weekly, în aprilie 2014, că ea și Cottrell nu se „grăbeau” să ajungă la altar.

„Când ești cu cineva de peste jumătate de deceniu, te simți deja căsătorit. În acest moment, cel mai important lucru este să ne organizăm viața astfel încât să fim un sistem solid de sprijin unul pentru celălalt. Nu știu dacă oamenii se concentrează neapărat pe căsătorie. Am văzut mulți tineri care se logodesc, se despart și se logodesc din nou, fără să se concentreze pe realitățile căsătoriei”, a declarat vedeta atunci.

