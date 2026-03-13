Diana Dumitrescu vorbește despre dorința de a deveni din nou mamă: „M-am gândit…”

Diana Dumitrescu este mama unui copil, pe nume Carol, pe care îl are alături de soțul ei, Alin Boroi. Recent, vedeta a dezvăluit că s-a gândit până acum la posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară.

Diana Dumitrescu, despre dorința de a mai avea un copil

Într-un interviu recent, Diana Dumitrescu a dezvăluit o parte dintre activitățile preferate ale fiului ei, Carol.

„Să facem Lego, mult Lego și evident să ne alergăm prin casă, să ne jucăm de-a diverși monștri, dinozauri și alte arătări și orătănii, cum le zic eu”, a spus Diana Dumitrescu pentru WOWbiz.ro.

În același interviu, Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre intenția ei de a mai avea un copil.

„M-am gândit, dar dacă nu vine, ce să-i fac acum? Dacă ni-l dă Dumnezeu, îl primim cu drag.”

Diana Dumitrescu, despre problemele din relația cu soțul ei după ce au devenit părinți

Diana Dumitrescu trăiește de nouă ani o poveste de dragoste alături de Alin Boroi. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună un fiu, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie. Înainte să fie cu Alin Boroi, actrița a fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, însă în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4 ani.

Diana Dumitrescu nu a ascuns faptul că până acum ea și soțul ei, Alin Boroi, au întâmpinat și provocări în căsnicia lor, în special după ce au devenit părinți. Deși au trecut și prin clipe dificile, actrița a avut parte de sprijinul și înțelegerea partenerului ei de viață în acele momente.

„E de muncă. În primă fază, am avut mare noroc cu Alin pentru că el este un tip cu picioarele pe pământ, foarte pragmatic şi mă iubeşte foarte mult. M-a înţeles, mi-a înţeles toate stările de după naştere. Eu sunt un om foarte deschis şi am vorbit deschis şi cu el. Tocmai pentru ca el să înteleagă prin ce trece corpul meu şi prin ce trec eu, ce stări, ce sentimente mă încearcă după naştere. De fiecare dată când aveam câte un atac, nu neapărat de panică, ci când mă buşea plânsul de la oboseală sau de la nesiguranţa că eşti o mamă bună şi că faci ce trebuie pentru bebeluşul tău, el m-a susţinut foarte mult”, a mărturisit Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.

Diana Dumitrescu, declarații despre compromisurile din relația cu soțul ei

Din 2018, Diana Dumitrescu este căsătorită cu Alin Boroi și au împreună un fiu, pe Carol. Actrița a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Alin Boroi, după cei șase ani de căsătorie și zece ani de relație.

„Avem, ca orice cuplu, momente frumoase, momente în care ne certăm, momente în care nu suntem de acord cu anumite decizii sau lucruri care ni se întâmplă, dar asta este viața, iar noi încercăm, pe cât putem, să o facem frumoasă și să trăim așa cum trebuie. Lumea în ziua de azi se canalizează mai mult pe online și pe viața ‘minunată pe care o vede acolo, dar uită că nimic nu e perfect, că nimic nu e ceea ce pare, oamenii uită să comunice, să se cunoască realmente, să se privească în ochi, să se înțeleagă… De asta mi se pare că relațiile eșuează”, a declarat actrița pentru VIVA!.

Într-un alt interviu, Diana Dumitrescu declarase că este dispusă să îi ierte soțului ei chiar și momentele de infidelitate. Întrebată dacă această opinie mai este valabilă, actrița a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei fac multe compromisuri pentru a se asigura că relația lor va dura în timp.

„Nu știu, nu m-am mai gândit la asta, pentru că tot eu i-am spus lui Alin că de mine nu mai scapă. (zâmbește) Noi am învățat să fim alături unul de celălalt și când ne este bine, și când ne este greu, și avem maturitatea necesară, și unul, și celălalt, să înțelegem că o căsnicie și o familie se întrețin prin muncă. Amândoi muncim la relația noastră, amândoi facem mici compromisuri și amândoi ne spunem unul altuia ce ni se pare în neregulă cu relația noastră”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

