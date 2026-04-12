Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei, Anastasia și Natalia, care sunt adolescente: „Avem un echilibru foarte bun”

Adelina Chivu a vorbit cu mândrie de cele două fiice ale sale, Anastasia și Natalia, și despre cum le educă.

Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei

În 2007, Adelina și Cristi Chivu s-au logodit. Nunta lor a avut loc pe 6 iulie 2008 la Palatul Știrbey și au fost înconjurați de mai bine de 500 de invitați. Au două fiice, pe Anastasia, în vârstă de 15 ani, și pe Natalia, în vârstă de 17 ani, și le respectă intimitatea lor, motiv pentru care publică rar imagini cu ele.

În 2008, Adelina Chivu a renunțat la cariera din televiziune. Ea a prezentat știrile sportive la Antena 1 și Antena 3. La acel moment, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano, iar după ce s-au stabilit în Italia, au venit rar în România. De la începutul lunii iunie a anului 2025, Cristi Chivu este antrenor la Inter Milano.

Adelina Chivu are o comunicare deschisă cu cele două fiice ale ei. Vedeta discută cu Anastasia și Natalia despre diverse subiecte și se consideră prietena lor.

„Eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt prietenă și confidentă chiar și cu prietenele lor. Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice. Acum na, e normal să mai aibă și ele secretele lor, dar avem o relație foarte apropiată. Eu aș vrea să știu tot, dar nu e cazul. (râde) Să zicem că avem un echilibru foarte bun, cam maxim ce se poate obține la vârsta lor din relația cu părinții. Singura chestie care mă enervează e că nu mă mai lasă să le pup cât aș vrea eu, nu prea mai stau la ținut în brațe… Chestii de adolescente”, a declarat Adelina Chivu pentru VIVA!

Adelina Chivu, despre momentele de gelozie din relația cu soțul ei

Adelina Chivu a povestit despre începutul relației cu soțul ei, Cristi Chivu. Cei doi se cunoșteau deja de ceva vreme și au decis să formeze un cuplu abia după ce au mai acumulat o serie de experiențe.

„Nu cred că există relație ca în filme, dar da, avem și noi povestea noastră. Ne-am intersectat de mai multe ori în viață până am ajuns să ne cunoaștem, dar totul s-a întâmplat la momentul potrivit. Cred că așa a fost să fie. Noi am devenit un cuplu când deja aveam amândoi experiențele noastre și ne trebuia stabilitate. Orice s-ar fi întâmplat înainte, nu cred că ar fi durat pentru că nu eram suficient de maturi și pregătiți pentru ceva stabil”, a declarat Adelina Chivu pentru VIVA!

Adelina Chivu a mai relatat despre un moment în care soțul ei, Cristi Chivu, a devenit gelos, atunci când ea a fost abordată în trafic de către un bărbat. Ea a ținut să precizeze că a fost amuzată de felul în care a reacționat partenerul ei de viață.

„Nu am considerat niciodată că e un statut și nici nu cred că mă încadrez în niciun tipar de acest gen. Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită. Iar gelozie, da, există. La început credeam că eu sunt mai geloasă, dar în timp am descoperit că nu era chiar așa… Chiar de curând eram cu fetele în mașină, în București, și el era undeva, la o farmacie. Noi trebuia să ne oprim să îl luăm. Și la semafor, în fața farmaciei, cum e moda încă la București, un domn s-a pus în paralel cu mașina mea și a dat geamul jos să… povestim. Deci efectiv l-am văzut pe Cristi zburând din farmacie peste mașini să își revendice teritoriile ocupate. (râde) După atâția ani a fost foarte amuzant, fetele au leșinat de râs. Deci gelozie există, dar nimic extrem.”

Foto: Pagina de Facebook Inter

