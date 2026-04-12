Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei, Anastasia și Natalia, care sunt adolescente: „Avem un echilibru foarte bun”

Adelina Chivu a spus ce relație are cu cele două fiice ale sale, Anastasia și Natalia, care se află în perioada adolescenței.

Adelina Chivu a vorbit cu mândrie de cele două fiice ale sale, Anastasia și Natalia, și despre cum le educă.

Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei

În 2007, Adelina și Cristi Chivu s-au logodit. Nunta lor a avut loc pe 6 iulie 2008 la Palatul Știrbey și au fost înconjurați de mai bine de 500 de invitați. Au două fiice, pe Anastasia, în vârstă de 15 ani, și pe Natalia, în vârstă de 17 ani, și le respectă intimitatea lor, motiv pentru care publică rar imagini cu ele. 

În 2008, Adelina Chivu a renunțat la cariera din televiziune. Ea a prezentat știrile sportive la Antena 1 și Antena 3. La acel moment, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano, iar după ce s-au stabilit în Italia, au venit rar în România. De la începutul lunii iunie a anului 2025, Cristi Chivu este antrenor la Inter Milano.

Adelina Chivu are o comunicare deschisă cu cele două fiice ale ei. Vedeta discută cu Anastasia și Natalia despre diverse subiecte și se consideră prietena lor. 

„Eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt prietenă și confidentă chiar și cu prietenele lor. Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice. Acum na, e normal să mai aibă și ele secretele lor, dar avem o relație foarte apropiată. Eu aș vrea să știu tot, dar nu e cazul. (râde) Să zicem că avem un echilibru foarte bun, cam maxim ce se poate obține la vârsta lor din relația cu părinții. Singura chestie care mă enervează e că nu mă mai lasă să le pup cât aș vrea eu, nu prea mai stau la ținut în brațe… Chestii de adolescente”, a declarat Adelina Chivu pentru VIVA!

Adelina Chivu, despre momentele de gelozie din relația cu soțul ei

Adelina Chivu a povestit despre începutul relației cu soțul ei, Cristi Chivu. Cei doi se cunoșteau deja de ceva vreme și au decis să formeze un cuplu abia după ce au mai acumulat o serie de experiențe. 

„Nu cred că există relație ca în filme, dar da, avem și noi povestea noastră. Ne-am intersectat de mai multe ori în viață până am ajuns să ne cunoaștem, dar totul s-a întâmplat la momentul potrivit. Cred că așa a fost să fie. Noi am devenit un cuplu când deja aveam amândoi experiențele noastre și ne trebuia stabilitate. Orice s-ar fi întâmplat înainte, nu cred că ar fi durat pentru că nu eram suficient de maturi și pregătiți pentru ceva stabil”, a declarat Adelina Chivu pentru VIVA!

Adelina Chivu a mai relatat despre un moment în care soțul ei, Cristi Chivu, a devenit gelos, atunci când ea a fost abordată în trafic de către un bărbat. Ea a ținut să precizeze că a fost amuzată de felul în care a reacționat partenerul ei de viață. 

„Nu am considerat niciodată că e un statut și nici nu cred că mă încadrez în niciun tipar de acest gen. Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită. Iar gelozie, da, există. La început credeam că eu sunt mai geloasă, dar în timp am descoperit că nu era chiar așa… Chiar de curând eram cu fetele în mașină, în București, și el era undeva, la o farmacie. Noi trebuia să ne oprim să îl luăm. Și la semafor, în fața farmaciei, cum e moda încă la București, un domn s-a pus în paralel cu mașina mea și a dat geamul jos să… povestim. Deci efectiv l-am văzut pe Cristi zburând din farmacie peste mașini să își revendice teritoriile ocupate. (râde) După atâția ani a fost foarte amuzant, fetele au leșinat de râs. Deci gelozie există, dar nimic extrem.”

Citește și:
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: „Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție…'

Foto: Pagina de Facebook Inter

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: "Am mai rămas așa cu câteva sechele"
Paula Seling, dezvăluiri sincere despre fiica adoptată și rolul fostului soț: "Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane"
Anisia Gafton este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru prima dată
Ada Condeescu nu își vizionează serialul în care joacă. Care e motivul: "Îți ocupă foarte mult timp"
Cum se menține Theo Rose în formă? Artista răspunde criticilor: "Trebuie să iau tot felul de vitamine"
Melania Trump, declarații rare despre zvonurile privind legătura cu Jeffrey Epstein, într-un discurs live fără precedent: "Aceste imagini și povești sunt complet false"
S-a aflat cine este femeia cu care Valentin Sanfira a înlocuit-o pe Codruța Filip. Legătura pe care o are cu Liviu Dragnea
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Dulcele care a „detronat” cozonacul de Paște în 2026. Cofetăriile, asaltate de comenzi pe ultima sută de metri
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini emoționante de la ceremonia de înmormântare
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„Este ceva inexplicabil”. Mihai Stoica, impresionat de un detaliu remarcat la Răzvan Lucescu. L-a emoționat peste măsură
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Mircea Lucescu este condus, azi, pe ultimul drum. Fostul selecționer al României, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață pe 7 aprilie.

Vivian Wilson, declarații oneste despre relația cu tatăl său, Elon Musk: "Nu este viitorul poveștii mele"
Vivian Wilson vorbește deschis despre relația tensionată cu tatăl său, Elon Musk.

Adelina Pestrițu, imagini spectaculoase din vacanță. Vedeta a ales o destinație exotică
Adelina Pestrițu a publicat imagini din vacanța de vis în care a plecat alături de soțul ei.

Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Totul despre sampanie
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

