Câți bani ar fi dat invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea. La ce sume ar fi ajuns darul

Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat o nuntă pe cinste și și-au răsfățat invitații cu preparate sofisticate și momente de neuitat.

Cât ar fi fost darul la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea. Atmosfera de la petrecere a fost întreținută de formația 3 Sud Est, trupa The Colours și nu numai.

Potrivit informațiilor furnizate de cancan.ro, darul la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea ar fi fost între 400 și 1.000 euro/persoană (în funcție de relație), iar rudele ar fi dat și 2.000 de euro celor doi.

Andreea Bălan, noi imagini de la nuntă

Andreea Bălan și-a încântat fanii cu noi imagini care demonstrează că ea și Victor Cornea au avut o nuntă de vis.

„A fost magie, iubire și am zburat printre stele.

A fost cea mai frumoasă zi din viețile noastre, iar totul a fost exact așa cum ne-am dorit și am visat!

O nuntă organizată cu grijă până la cel mai mic detaliu, plină de emoție, eleganță și oameni minunați alături de noi.

Mii de mulțumiri tuturor celor care au făcut ca această zi să fie posibilă și atât de specială în frunte cu wedding plannerul nostru. Te iubim!”

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

Foto: Instagram, Grabazei Photography

