Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au arătat pentru prima dată chipul fiului lor. Cât de mult seamănă Alexandru cu tatăl lui

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică au făcut un gest rar pentru fanii lor. Cu ocazia aniversării de 7 ani a fiului lor, Alexandru, cei doi au publicat imagini speciale de la petrecerea spectaculoasă organizată pentru micuț și, pentru prima dată, i-au arătat chipul publicului.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au fost mereu extrem de rezervați când a venit vorba despre viața lor de familie și, mai ales, despre fiul lor, Alexandru. De-a lungul anilor, cei doi au preferat să îl țină departe de lumina reflectoarelor, însă aniversarea celor 7 ani ai băiatului a marcat o schimbare neașteptată: pentru prima dată, chipul micuțului a fost dezvăluit publicului.

Petrecerea organizată în avans de Lavinia Pîrva a fost una spectaculoasă, gândită special pentru copii și plină de momente interactive. Atmosfera a fost animată de un show cu azot lichid și experimente cu gheață carbonică, care i-au fascinat pe cei mici. În plus, invitații s-au distrat într-un adevărat „război” cu confetti și fâșii colorate de hârtie, iar un colț dedicat machiajului și tatuajelor temporare a atras imediat atenția.

Artista a povestit amuzată: „Eu și colegele lui Alex am stat cuminți la rând pentru un machiaj special”.

Unul dintre cele mai apreciate momente din clipul distribuit de Lavinia Pîrva a fost cel în care Alexandru apare cântând la pian. Imaginile au atras imediat atenția fanilor, mai ales că pasiunea pentru muzică pare să fie deja prezentă în viața băiatului, continuând tradiția familiei Bănică. Deși ziua lui Alexandru este pe 13 mai, părinții au decis să sărbătorească mai devreme.

„În weekend am dat startul petrecerilor. Alex încă nu a împlinit oficial 7 anișori… dar am zis să intrăm în atmosferă puțin mai devreme. Ziua a început elegant, la pian… iar mai târziu deja era veselie maximă, baloane peste tot și copii cu energie infinită”, a scris Lavinia pe Instagram.

Nici meniul nu a fost ales întâmplător. Vedetele serii au fost burgerii, pe care artista i-a prezentat într-o fotografie relaxată, făcută chiar la petrecere.

„Burgerii au fost clar vedeta culinară a petrecerii”, a glumit artista.

Tortul aniversar a completat perfect atmosfera de poveste. Inspirat din universul Minecraft, desertul verde intens a devenit rapid centrul atenției, mai ales în momentul în care copiii s-au adunat în jurul lui Alexandru pentru tradiționalul „Mulți ani trăiască!”.

Dincolo de decoruri și surprize, cea mai mare emoție pentru fani a fost faptul că Lavinia și Ștefan au ales, în sfârșit, să îl arate pe Alexandru. Reacțiile internauților au apărut imediat, mulți observând asemănarea izbitoare dintre băiat și celebrul său tată.

Deși este încă foarte mic, Alexandru pare deja atras de lumea artistică, iar imaginile de familie publicate de Lavinia Pîrva au surprins o atmosferă caldă și extrem de apropiată între cei trei.

Lavinia Pîrva, înapoi pe băncile facultății

De-a lungul celor nouă ani de căsnicie, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au construit o relație solidă, ferită de privirile publicului, și au devenit părinții unui băiat, Alexandru, care le umple fiecare zi de bucurie. În paralel, ambii se concentrează pe carierele lor, fără a neglija timpul petrecut împreună ca familie.

Anul trecut, Lavinia a luat decizia de a se întoarce la studii, urmând un program de psihologie. Alegerea nu a fost motivată de dorința de a obține diplome, ci de pasiunea sa pentru domeniu și dorința de dezvoltare personală.

„Nu știu dacă voi profesa în sensul clasic, însă sunt convinsă că, la un moment dat, voi ajuta mulți oameni, acolo unde va fi nevoie și unde voi simți că pot aduce valoare. Revenirea pe băncile școlii face parte, pentru mine, dintr-un proces de echilibrare. Am făcut acest pas din două motive esențiale: pe de o parte, pentru că simt o chemare reală către acest domeniu, iar pe de altă parte, pentru că aveam nevoie să așez și să reglez lucruri peste care am trecut prea repede în anii tinereții. Din cauza debutului meu profesional timpuriu, școala nu a fost niciodată pe primul plan, iar acest lucru a rămas undeva în mine, ca o datorie neîncheiată”, a explicat Lavinia Pîrva pentru viva.ro.

Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

Câți bani au primit actorii din filmul The Devil Wears Prada 2. Meryl Streep a făcut un gest impresionant
