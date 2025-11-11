Lavinia Pîrva, schimbare neașteptată de carieră. Ce a dezvăluit soția lui Ștefan Bănică: „E un început care mă emoționează”

Cu puțin timp înainte de a împlini 41 de ani, Lavinia Pîrva a luat decizia de a reveni pe băncile facultății.

Lavinia Pîrva, schimbare neașteptată de carieră

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică, a dezvăluit pe rețelele de socializare că a decis să facă o schimbare neașteptată în cariera ei. Mai exact, aceasta s-a înscris la cursurile Facultății de Psihologie.

„Nu știu dacă e un nou început.

Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă”, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este. Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc”, a povestit Lavinia pe internet.

Artista a ținut să sublinieze că această decizie nu înseamnă și renunțarea la muzică

„Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte”, a mai adăugat ea.

De ce artista și Ștefan Bănică nu și-au mai dorit copii

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică, a făcut recent dezvăluiri despre viața sa personală în cadrul unui podcast găzduit de Teo Trandafir. Artista a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și partenerul său nu au ales să aibă mai mulți copii.

Lavinia și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din lumea mondenă, iar povestea lor de dragoste este un exemplu de armonie și respect reciproc. Cei doi sunt părinții lui Alexandru, care le aduce o bucurie imensă.

În cadrul podcastului, Lavinia a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale. „Mă simt complet împlinită cu un singur copil”, a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea.’ Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie?’ Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Lavinia Pîrva a oferit detalii emoționante despre relația cu fiul său, Alexandru, în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir. Artista a subliniat că și-a dorit să fie o mamă dedicată și prezentă, motiv pentru care a decis să nu apeleze la ajutorul unei bone. În schimb, a beneficiat de sprijinul mamei sale în primii ani de viață ai băiețelului, ceea ce a ajutat-o să depășească mai ușor provocările maternității.

Lavinia a vorbit cu mândrie despre legătura specială pe care a dezvoltat-o cu Alexandru, menționând că rolul de părinte a fost, la început, o adaptare dificilă. Cu toate acestea, a reușit să găsească un echilibru între responsabilitățile familiei și cariera sa.

„Eu am ales să fiu cumva părinte cu normă întreagă și mi-am dorit foarte tare să stau lângă Alexandru de când s-a născut, fără bonă. Nu a fost să fie, nu am simțit, nu s-a legat. Nu consider neapărat că e un lucru rău sau bun, din contră, e chiar ce trebuie, dar la mine nu a funcționat. Am avut câteva încercări, dar nu a funcționat. M-a ajutat mama când Alexandru era foarte mic, dar după aceea am fost singură. Am fost mereu cu el și sunt mândră de faptul că acum, la 5 ani și jumătate, se vede: începe să prindă contur cam tot ce am făcut în anii aceștia”, a mai spus Lavinia Pîrva.

Foto: Instagram

