Diana Dumitrescu, adevărul despre tensiunile din căsnicie. De ce a vrut să se despartă de soțul ei: „Întrebarea mea era de ce mă întorc”

Diana Dumitrescu a dezvăluit de ce i-a spus soțului ei să se despartă.

Diana Dumitrescu și soțul ei
Diana Dumitrescu a făcut recent confesiuni sincere despre perioada complicată de la începutul relației cu actualul ei soț, Alin Boroi, dar și despre frica profundă care a urmărit-o mult timp: aceea că nu va putea deveni mamă. Actrița a recunoscut că nesiguranțele au fost atât de puternice, încât, la un moment dat, i-a propus lui Alin să se despartă, convinsă că nu îi poate oferi copilul pe care el și-l dorea.

Diana Dumitrescu, despre despărțirea de soțul ei

Invitată în podcastul moderat de Ioana Ginghină, Diana Dumitrescu a vorbit fără ocolișuri despre primii ani ai relației lor, marcați de tensiuni, gelozii, plecări și împăcări repetate.

„Începutul relației noastre a fost atât de ciudat și de greu. Eu nu știu cum am rămas cu el. Cu el am fost așa… i-am iertat multe. Dar nu am înțeles de ce. Ieșea singur pe la discotecă, mai ieșea cu alte fete. Un început mai plin. M-am surprins și eu! Am avut tot felul de certuri. Am plecat, m-am întors, am plecat, m-am întors. Știi tu. O relație nebună. Întrebarea mea era de ce mă întorc. M-am îndrăgostit foarte tare de el și cred că de asta am învățat să las de la mine. Eu nu voiam să fac compromisuri. Mi se părea o chestie rea.”

Deși începutul nu prevestea neapărat o poveste stabilă, legătura dintre ei s-a dovedit mai puternică decât toate îndoielile. Diana Dumitrescu și Alin Boroi formează astăzi un cuplu de nouă ani și s-au căsătorit civil în 2018. Din iubirea lor s-a născut Carol, băiețelul care le-a schimbat complet viața.

Actrița a spus că apariția lui Carol a fost, pentru ea, o adevărată minune, mai ales după ce ani la rând a trăit cu convingerea că nu va putea avea copii. Această teamă a fost și motivul pentru care, la un moment dat, i-a sugerat lui Alin Boroi să meargă pe un drum separat.

„A fost minune de la Dumnezeu. Eu așa consider. După atâția ani de dorință de a avea un copil. Eu i-am și zis lui Alin. Noi ne-am cunoscut în august și, la sfârșitul lui august, ne-am și mutat împreună, pentru că el mi-a zis: ‘Eu vreau să fac un copil cu tine’. După vreun an de zile, eu i-am zis: ”Uite, eu sunt deja și bătrânică (aveam 30 de ani), copii nu pot să fac, ție încă îți place să mergi pe la discotecă, nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?’. ‘Facem copii. O să vezi tu că ne căsătorim și facem copii’. Eu, îți dai seama, când auzeam de căsătorie, mi se făcea părul așa în cap. La trei luni după ce ne-am căsătorit, am rămas gravidă.”

Diana Dumitrescu, confesiuni rare despre fostul soț, Ducu Ion

Înainte de căsătoria cu Alin Boroi, actrița a mai fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, însă în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4 ani.

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a mărturisit că au ajuns la separare nu din cauza infidelității, așa cum se zvonea, ci pentru că își doreau lucruri diferite.

„Cât am lucrat împreună era bine. În momentul în care proiectele noastre s-au despărțit și nu prea ne mai vedeam, ne-am depărtat unul de celălalt. (…) Îmi doream foarte tare copil și nu puteam să fac, nu rămâneam însărcinată. Îi spuneam mereu: „N-avem copii, datorii la bancă, hai să călătorim mai mult!’. Dar el voia ceva, eu voiam altceva. El voia să stea prin București, să meargă la Snagov, eu voiam să merg la mare. Am devenit doi străini, eram colegi de apartament. Nu mai aveam lucruri în comun. Plus presiunea, familia. De multe ori nu simțeai să fii acolo, ci să fii în intimitatea ta. Au fost multe”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul Ioanei Ginghină.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
