Prima echipă de la Asia Express 2026. Cine sunt cei doi sportivi care vor intra în competiție

Gabriel Torje este primul nume confirmat pentru noul sezon al emisiunii Asia Express 2026 de la Antena 1, potrivit informațiilor publicate recent de Gazeta Sporturilor. Fostul fotbalist intră astfel oficial în competiție, după ce anterior se zvonea că ar fi trebuit să participe și la ediția precedentă, alături de Gabriel Tamaș. În cele din urmă, Tamaș a mers în Asia Express 2025 împreună cu Dan Alexa, iar echipa lor a cucerit marele premiu.

Care ar fi prima echipă confirmată la Asia Express

Recent, sursele Gazetei Sporturilor au dezvăluit și cine îi va fi partener lui Torje în aventura din Asia Express 2026. Conform publicației, alegerea a căzut pe Alin Alexuc, fost luptător de lupte greco-romane și sportiv cu o carieră impresionantă.

„Pentru moment, producătorii show-ului fenomen de la Antena 1 nu au dezvăluit traseul pe care vor merge concurenții care se vor bate pentru marele premiu, de câteva zeci de mii de euro. Cel mai probabil, postul va începe difuzarea noului sezon în toamna acestui an”, au precizat jurnaliștii.

Alin Alexuc aduce cu el o experiență impresionantă pe plan internațional: a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice – Londra (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2021) și Paris (2024) – și a cucerit mai multe medalii la competiții mondiale și europene. Printre cele mai notabile performanțe se numără bronzul la Campionatele Mondiale de Juniori de la Budapesta (2009), bronzul la Campionatele Mondiale Universitare de la Pecs (2014), bronzul la Campionatele Europene de la Kaspiysk (2018) și București (2019), aurul la Campionatele Europene de la Roma (2020) și bronzul la Campionatele Mondiale de la Belgrad (2022), toate la stilul greco-roman, pe diverse categorii de greutate.

Pe de altă parte, Gabriel Torje vine în competiție cu un palmares la fel de impresionant în fotbal. Cu 57 de selecții pentru echipa națională a României, Torje a câștigat campionatul intern cu Farul Constanța și a evoluat în cariera sa și în Spania, Turcia și Italia. Cele mai multe meciuri pentru un club le are la Dinamo București, unde a strâns peste 130 de apariții și 25 de goluri marcate.

Asia Express este una dintre cele mai urmărite și apreciate emisiuni de la Antena 1 care, sezon după sezon, aduce un număr impresionant de telespectatori în fața micilor ecrane.

Unde ar urma să se filmeze Asia Express 2026

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Deși, până în acest moment, cei de la Antena 1 nu au făcut niciun fel de dezvăluire cu privire la locurile unde vor ajunge concurenții de la Asia Express, mai multe surse mondene susțin că alegerea de anul acesta este pe cât de spectaculoasă, pe atât de dificilă.

Mai exact, cei de la Cancan au precizat că, deși aprobările sunt mai greu de obținut, noul sezon Asia Express se va desfășura în China.

foto: Arhiva ELLE

