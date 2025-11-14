Sânziana Negru, mesaj emoționant pentru partenerul ei, Ștefan Floroaica, care a pierdut finala Asia Express 2025: „Nu e despre cine ajunge primul”

Sânziana Negru a transmis un mesaj emoționant pentru partenerul ei, după finala Asia Express 2025.

  ELLE.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica
Sezonul 8 din „Asia Express – Drumul Eroilor” s-a terminat cu o finală intensă, în care Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să obțină victoria în fața perechii formate din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Ultima etapă a competiției a adus tensiune, oboseală și misiuni dificile pentru ambele echipe.

Sânzian Negru, mesaj pentru Ștefan Floroaica

Cu puțin timp înainte de deznodământ, Sânziana Negru, câștigătoare a „America Express” alături de Laura Giurcanu, a ținut să le transmită un mesaj special iubitului ei, Ștefan Floroaica, și partenerului acestuia de echipă, Alexandru Ion. Retrăind propriile momente trăite în show, Sânziana a vorbit deschis despre cât de mult îl admiră pe Ștefan pentru evoluția sa.

Ea a explicat că realitatea din spatele camerelor este mult mai dură decât ceea ce se vede pe micile ecrane, iar „Asia Express” pune concurenții în fața unor limite greu de imaginat: foame, oboseală cruntă și stres continuu.

„E o experiență pe care am trăit-o amândoi acum și care ne-a apropiat și mai mult. N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă și sunt cu atât mai mândră de el, pentru că puțini înțeleg cât efort, cât autocontrol și câtă putere interioară cere o astfel de aventură. O bună parte din cei care mă urmăresc nu cred că se uită la emisiune, așa că vă spun că este show-ul ăla dur de la TV, care pare simplu de acasă și la care oamenii se uită și spun ‘eu aș fi făcut mai bine’ sau ‘eu n-aș fi reacționat așa’. Dar nimic nu te pregătește pentru Asia Express – pentru foame, lipsa somnului, presiune și vulnerabilitate. Pentru momentele în care nu mai ești concurent, ci doar un om care vrea să reziste.”, a scris Sânziana pe Instagram.

În continuarea mesajului, creatoarea de conținut a subliniat și transformarea personală pe care o aduce o astfel de experiență:

„Câștigul cel mai mare e lecția uriașă despre limitele noastre și despre cât de mult poți descoperi despre tine atunci când nu mai ai nimic, dar alegi să mergi înainte.”

Sânziana Negru a remarcat și o coincidență care i s-a părut surprinzătoare: fotografiile făcute în diminețile finalelor din „America Express” și „Asia Express” aveau detalii aproape identice.

„Ambele poze sunt din dimineața finalei, una din Seoul, una din Buenos Aires, sezonul 6 și sezonul 8, iar asemănările din ele mi se par ireale! Ținuta, culoare, autobuzul care trece prin spate… Sau poate pur și simplu îmi place mie să cred în lucrurile astea.”

În final, ea a vorbit despre esența adevărată a competiției, care depășește simpla luptă pentru locul întâi: „Și să știți că America Express nu e despre cine ajunge primul. E despre cine rămâne cu inima întreagă la final.”

Postarea ei a atras numeroase reacții pozitive, iar urmăritorii au încurajat echipa formată din Alexandru și Ștefan, apreciind fair-play-ul și prietenia lor.

 
 
 
 
 
Câți bani au câștigat Alexandru Ion și Ștefan Floroaica pentru participarea la Asia Express 2025

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica nu au reușit să câștige marele premiu de 35.000 de euro, însă sumele obținute pentru participarea la emisiune nu sunt deloc neglijabile.

Conform informațiilor vehiculate în presă, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare etapă. Cum au rezistat până la final, trecând prin toate cele 10 etape ale competiției, calculul este simplu: 2.500 euro x 10 = 25.000 de euro pentru fiecare.

Pe lângă aceste sume, cei doi au mai câștigat și 4 amulete, fiecare amuletă valorând 1.000 de euro, iar cum au strâns patru, totalul a fost de 4.000 de euro. Acești bani au fost împărțiți între ei, adică 2.000 de euro de fiecare. Așadar, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica s-ar fi întors acasă cu 27.000 de euro de persoană.

Foto: PR, Instagram

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
