Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica sunt colegi și buni prieteni încă de când jucau împreună în serialul "Lia, soția soțului meu".

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Alexandru Ion a participat la Asia Express alături de Ștefan Floroaica. Show-ul de la Antena 1 se apropie de final și, conform zvonurilor care circulă în presa mondenă, cei doi ar fi ajuns până în marea finală.

Cum s-a schimbat relația celor doi după participarea la Asia Express 2025

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica sunt colegi și buni prieteni încă de când jucau împreună în serialul „Lia, soția soțului meu”. Experiența Asia Express a fost una impresionantă, așa cum chiar cei doi declară într-un interviu acordat recent.

„Ne știm de vreo trei ani, de la filmările pentru serialul ‘Lia, soția soțului meu’. Acolo s-a legat o prietenie simplă și firească, fără mari declarații. Când a apărut ideea Asia Express, s-a născut natural gândul de a merge împreună. Pur și simplu ne-am dat seama că o să ne înțelegem bine în condiții extreme. Și așa a fost. Cred că avem amândoi doze sănătoase de calm, iar asta ne-a ținut într-un echilibru bun, chiar și când nu dormeam, nu mâncam și nu mai aveam răbdare nici cu noi înșine”, a povestit Alexandru Ion pentru OK Magazine.

Momentele trăite la Asia Express 2025 au fost de bun augur pentru prietenia celor doi, așa cum au povestit chiar ei.

„Ne-am întors fără îndoială cu mult mai multe informații pe care le avem unul despre celălalt și cu exponențial mai multă complicitate, ca o consecință a experiențelor traversate împreună. Dar da, ne-am întors tot prieteni. Poate chiar mai liniștiți în prezența celuilalt. Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu prea mai ai unde să te ascunzi — nici cu nervii, nici cu oboseala, nici cu tăcerile. Am învățat care sunt momentele în care e mai bine să taci, când e nevoie să vorbești și când să faci o glumă proastă ca să dezamorsezi o situație. Cred că după un Asia Express nu te mai întorci la fel, dar relațiile care rezistă după așa ceva, rezistă la foarte multe”, a mai spus Alexandru Ion pentru sursa citată.

„Într-adevăr, am trăit o experiență complexă acolo și faptul că am parcurs-o împreună pentru mine este ca un legământ pe care îl am cu Alex. Nu e nevoie să vorbim zilnic, dar știu că e acolo dacă am nevoie de el și viceversa”, a subliniat Ștefan.

De ce Alexandru Ion nu a participat la Asia Express alături de soția lui

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu acordat recent, Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au vorbit despre cum a fost perioada în care au stat departe unul de celălalt, cât timp actorul era plecat la Asia Express.

„A fost o perioadă interesantă. Timp de două luni am fost despărțiți și concluzia a fost că l-am rugat să nu mai plece atât de mult. Deși a fost mai simplu decât mă așteptam, cred că starea de anticipație a fost mai dificilă decât perioada în sine. Dar au fost foarte multe emoții de fiecare dată când reușam să vorbim, era totul foarte intens. Dar mă bucur că a avut această experiență pentru că știu că și-a dorit-o, știu că e foarte potrivită pentru el și atunci am putut doar să fiu alături de el cât am putut mai bine”, a declarat Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au decis de comun acord să nu participe împreună la Asia Express și au explicat motivele. 

„N-am plecat împreună pentru că am concluzionat că intimitatea noastră de cuplu nu e ceva ce vrem să manifestăm la televizor”, a spus Alexandru Ion.

Citește și:
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Andi Moisescu, declarații despre plecarea de la PRO TV, după o colaborare de aproape 30 de ani: "Pentru mine, motivația financiară n-a fost..."
People
Andi Moisescu, declarații despre plecarea de la PRO TV, după o colaborare de aproape 30 de ani: "Pentru mine, motivația financiară n-a fost..."
Răspunsul perfect oferit de Cabral Ibacka după ce i s-au adus critici: "Aș vrea să reprezint normalitatea"
People
Răspunsul perfect oferit de Cabral Ibacka după ce i s-au adus critici: "Aș vrea să reprezint normalitatea"
Meghan Markle miliardară: ce planuri are, de fapt, Ducesa de Sussex pentru a construi o afacere de top
People
Meghan Markle miliardară: ce planuri are, de fapt, Ducesa de Sussex pentru a construi o afacere de top
Theo Rose, mărturisire surprinzătoare despre colegul ei, Smiley. Ce a impresionat-o pe artistă: "Avem copiii la aceeași grădiniță și..."
People
Theo Rose, mărturisire surprinzătoare despre colegul ei, Smiley. Ce a impresionat-o pe artistă: "Avem copiii la aceeași grădiniță și..."
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii
People
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
People
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Mai multe din people
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major
People

Motivul pentru care Prințul William și fostul prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major a fost dezvăluit, conform experților regali, după ce cel din urmă a fost forțat să renunțe la titlurile sale.

+ Mai multe
Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi
Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi
People

Alina Eremia și Edi Barbu s-au bucurat de câteva zile de vis într-o locație însorită.

+ Mai multe
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
People

Hugh Jackman nu este deloc încântat de decizia fostei sale soții, Deborra-Lee Furness, de a scrie o carte după divorț.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC