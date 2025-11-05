Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”

Alexandru Ion a participat la Asia Express alături de Ștefan Floroaica. Show-ul de la Antena 1 se apropie de final și, conform zvonurilor care circulă în presa mondenă, cei doi ar fi ajuns până în marea finală.

Cum s-a schimbat relația celor doi după participarea la Asia Express 2025

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica sunt colegi și buni prieteni încă de când jucau împreună în serialul „Lia, soția soțului meu”. Experiența Asia Express a fost una impresionantă, așa cum chiar cei doi declară într-un interviu acordat recent.

„Ne știm de vreo trei ani, de la filmările pentru serialul ‘Lia, soția soțului meu’. Acolo s-a legat o prietenie simplă și firească, fără mari declarații. Când a apărut ideea Asia Express, s-a născut natural gândul de a merge împreună. Pur și simplu ne-am dat seama că o să ne înțelegem bine în condiții extreme. Și așa a fost. Cred că avem amândoi doze sănătoase de calm, iar asta ne-a ținut într-un echilibru bun, chiar și când nu dormeam, nu mâncam și nu mai aveam răbdare nici cu noi înșine”, a povestit Alexandru Ion pentru OK Magazine.

Momentele trăite la Asia Express 2025 au fost de bun augur pentru prietenia celor doi, așa cum au povestit chiar ei.

„Ne-am întors fără îndoială cu mult mai multe informații pe care le avem unul despre celălalt și cu exponențial mai multă complicitate, ca o consecință a experiențelor traversate împreună. Dar da, ne-am întors tot prieteni. Poate chiar mai liniștiți în prezența celuilalt. Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu prea mai ai unde să te ascunzi — nici cu nervii, nici cu oboseala, nici cu tăcerile. Am învățat care sunt momentele în care e mai bine să taci, când e nevoie să vorbești și când să faci o glumă proastă ca să dezamorsezi o situație. Cred că după un Asia Express nu te mai întorci la fel, dar relațiile care rezistă după așa ceva, rezistă la foarte multe”, a mai spus Alexandru Ion pentru sursa citată.

„Într-adevăr, am trăit o experiență complexă acolo și faptul că am parcurs-o împreună pentru mine este ca un legământ pe care îl am cu Alex. Nu e nevoie să vorbim zilnic, dar știu că e acolo dacă am nevoie de el și viceversa”, a subliniat Ștefan.

De ce Alexandru Ion nu a participat la Asia Express alături de soția lui

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu acordat recent, Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au vorbit despre cum a fost perioada în care au stat departe unul de celălalt, cât timp actorul era plecat la Asia Express.

„A fost o perioadă interesantă. Timp de două luni am fost despărțiți și concluzia a fost că l-am rugat să nu mai plece atât de mult. Deși a fost mai simplu decât mă așteptam, cred că starea de anticipație a fost mai dificilă decât perioada în sine. Dar au fost foarte multe emoții de fiecare dată când reușam să vorbim, era totul foarte intens. Dar mă bucur că a avut această experiență pentru că știu că și-a dorit-o, știu că e foarte potrivită pentru el și atunci am putut doar să fiu alături de el cât am putut mai bine”, a declarat Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au decis de comun acord să nu participe împreună la Asia Express și au explicat motivele.

„N-am plecat împreună pentru că am concluzionat că intimitatea noastră de cuplu nu e ceva ce vrem să manifestăm la televizor”, a spus Alexandru Ion.

Citește și:

Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro