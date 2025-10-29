Sânziana Negru, despre dorința de a deveni mamă. Ce a răspuns creatoarea de conținut, care formează un cuplu cu Ștefan Floroaica: "Dacă vrea..."

Sânziana Negru, creatoare de conținut și câștigătoarea emisiunii America Express, a vorbit recent despre planurile sale de viitor și despre dorința de a deveni mamă.

Sânziana Negru, adevărul despre dorința de a deveni mamă

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele sociale, fanii au întrebat dacă iubita lui Ștefan Floroaica, actorul din serialul Lia – Soția soțului meu și participant la sezonul actual Asia Express, își dorește copii. Răspunsul ei a fost clar: „Bineînțeles, dacă vrea Doamne Doamne.

Deși Sânziana Negru nu visează la o nuntă tradițională, cu rochie albă, influencerița își dorește să devină mamă și să formeze o familie.

„Nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar, în rochie albă, nu mi-am dorit treaba asta. Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește. Aș face-o de dragul celuilalt, dacă lui i-ar aduce liniște sau poate o bucurie că există legământul dintre noi, dar eu pentru mine nu”, spunea ea în trecut.

În prezent, Sânziana Negru este implicată într-un proiect personal de suflet: recondiționarea casei în care a copilărit. Creatoarea de conținut se ocupă de toate aspectele legate de renovare, iar proiectul îi aduce și aprecierea bunicului său. Ștefan Floroaica îi oferă și el sprijin constant, iar cei doi formează un cuplu echilibrat, sprijinindu-se reciproc în toate demersurile.

Cei doi sunt împreună de peste doi ani. În acest timp, Ștefan Floroaica s-a bucurat de succesul rolului său principal din serialul Lia – Soția soțului meu, în timp ce Sânziana Negru și-a deschis propriul restaurant și a dezvoltat colaborări de succes cu branduri locale și internaționale.

De asemenea, Sânziana Negru a demarat un proiect ambițios, achiziționând un teren în afara Capitalei pentru a-și construi propriul cămin. Deși a întâmpinat provocări și cheltuielile au fost mai mari decât anticipase, vedeta este acum mulțumită de rezultatul final. Casa sa din pădure dispune de un living generos, cu șemineu și obiecte de artă, dormitoare spațioase și o curte interioară impresionantă.

Înainte ca Ștefan să plece la Asia Express – Drumul Eroilor, Sânziana i-a oferit câteva sfaturi, subliniind că competiția nu ține doar de forță fizică, ci și de coordonarea cu partenerul de echipă. Actorul formează echipă cu colegul său Alexandru Ion și se pregătește să facă față provocărilor competiției. Pe lângă rolul din Lia – Soția soțului meu, Ștefan Floroaica a mai apărut și în filmul Tati Part-Time, alături de Eva Măruță și Alex Bogdan.

Detalii despre relația dintre Sânziana Negru și Ștefan Floroaica

Ștefan Floroaica a vorbit despre partenera lui, Sânziana Negru, și despre dinamica din relația lor de cuplu. Actorul a dezvăluit cum reușesc să își împartă responsabilitățile, având în vedere că au o pisică și doi câini, iar atât el, cât și creatoarea de conținut au un program încărcat.

„Evident că există… Nu neapărat certuri, dar există discuții despre împărțirea responsabilităților, dar pentru că eu sunt plecat mult mai mult timp la filmări, cumva cad pe ea. Când vin acasă mă ocup fără să îmi spună ea. Să îi scoatem afară, să strângem după ei. E o chestie de cum îți așterni, așa dormi”, a spus Ștefan Floroaica, pentru Xtra Night Show, citat de spynews.ro.

Invitată în podcastul „Vin de-o poveste”, Sânziana Negru a vorbit despre relația cu partenerul ei. Inițial, ea și Ștefan Floroaica au păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă, cu mai multe ocazii, au fost surprinși de paparazzi în ipostaze tandre. Creatoarea de conținut a spus că au ales să dezvăluie public faptul că formează un cuplu după ce s-a întors din competiția America Express, unde a format o echipă alături de Laura Giurcanu.

