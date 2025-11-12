Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT de la PRO TV, și-a botezat fiul. Primele imagini de la eveniment

Iulia Ionescu, cunoscuta prezentatoare a emisiunii iLikeIT de la PRO TV.

1. Iulia Ionescu și-a botezat fiul
Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT de la PRO TV, și-a botezat fiul. Evenimentul a avut într-un cadru intim, iar vedeta a povestit acum mai multe despre acest moment important din viața ei. 

Iulia Ionescu, prezentatoarea de la PRO TV, și-a botezat fiul

La finalul lunii iulie 2025, Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT, a devenit mamă pentru prima dată. Ea a născut un băiețel, pe care a ales să îl cheme Ovidiu Robert. În ceea ce privește botezul, Iulia Ionescu a dezvăluit că evenimentul a avut loc în urmă cu aproximativ o lună, într-un cadru discret, cât mai ferit de ochii publicului. 

Recent, Iulia Ionescu a oferit mai multe imagini de la botezul fiului ei, Ovidiu Robert. Nașii băiețelului ei sunt Cosmin Moți, fost fotbalist la Dinamo București, și soția acestuia, Olivia. 

„Ovi este cel mai iubit bebeluș din lume, iar acum este și botezat. Cred că a fost una dintre cele mai fericite zile din viața noastră. Deși a fost un eveniment foarte restrâns, tot ce s-a întâmplat ne-a adus foarte multă bucurie!
Le mulțumim din tot sufletul nașilor, Olivia și Cosmin Moți, dar și părinților noștri, care ne-au fost cel mai mare sprijin în această perioadă.
P. S
Promitem o petrecere mare, cu toți cei dragi nouă alături, anul următor, când Ovi Robby va face un an. Mulțumim pentru urări și gânduri bune”, se arată în mesajul transmis pe Instagram de către Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT.

Iulia Ionescu, declarații despre fiul ei

Iulia Ionescu și soțul ei, Ovidiu, au fost invitați în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, acolo unde au oferit mai multe detalii despre botez și rolul de părinți. Prezentatoarea TV și partenerul ei de viață au vorbit despre cum au ales numele fiului lor. 

„Am vrut să fie un moment intim, iar apoi venea iarna și nu voiam să-l facem când afară e foarte frig. Eu zic că seamănă cu amândoi, dar băieții în general seamănă cu mamele”, a declarat Iulia Ionescu. 

În privința numelui, Iulia Ionescu și soțul ei, Ovidiu, s-au inspirat de la fotbalistul Robert Lewandowski, cei doi fiind fanii lui. 

„Eu am fost mereu fan Robert Lewandowski și avem chiar un tricou semnat de el. De acolo a venit inspirația pentru Robert. Iar Ovidiu e numele meu și al unchiului meu. L-am dus mai departe', a spus soțul Iuliei Ionescu în direct la PRO TV”, a spus Ovidiu Ionescu, soțul Iuliei Ionescu, în emisiunea de la PRO TV.

Cum a anunțat Iulia Ionescu că a devenit mamă 

Iulia Ionescu, prezentatoarea emisiunii iLikeIT, a dezvăluit pe rețelele de socializare că a devenit mamă, postând și un video cu imagini cu băiețelul ei.

„Pe 27 iulie 2025, după ce ne-a trezit din somn la 5:00 dimineața, a venit pe lume Ovi Robby, un băiețel incredibil de simpatic. De atunci trăim zile, momente și emoții incredibile. Încă nu ne vine să credem că acum suntem trei. Ne străduim să-i fim cei mai buni părinți. Să ne țineți pumnii!”, a scris ea în descrierea clipului.

Foto: Instagram

Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare
Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare
People

Corina Caragea a dezvăluit mai multe detalii despre vacanța sa din Bora Bora, inclusiv prețurile care au surprins-o.

Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi
People

La mai puțin de un an de la divorțul de Cash Warren, Jessica Alba are o nouă relație.

Mădălina Ghenea, mesaj ferm după zvonurile despre motivul vizitei sale în România: "Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea"
Mădălina Ghenea, mesaj ferm după zvonurile despre motivul vizitei sale în România: "Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea"
People

Mădălina Ghenea a transmis un mesaj prin care a clarificat motivele vizitei sale în România.

