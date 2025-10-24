Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată

Cabiria Morgenstern a anunțat public numele special pe care îl poartă fiul ei.

Cabiria Morgenstern și fiul ei
La începutul lunii septembrie, Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, a anunțat că a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiat perfect sănătos. 

Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul

Maia Morgenstern a fost cea care a dezvăluit prima dată că fiica ei, Cabiria, a născut. Cu această ocazie, actrița a dezvăluit și cine este bărbatul alături de care fiica sa are un copil, fiind vorba despre Adrian Ciobanu, un actor de teatru și film în vârstă de 63 de ani. 

Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul, iar asta pentru că în iudaism există un alt ritual, fiind vorba despre brit milah, o ceremonie evreiască în care un băiețel este circumcis. În mod tradițional, ceremonia are loc în a opta zi de viață a bebelușului, chiar dacă aceasta coincide cu Șabatul sau o altă sărbătoare evreiască. În cazul unor probleme medicale, brit milah este amânat până când bebelușul este considerat suficient de sănătos. Ceremonia brit milah are loc în general într-o sinagogă, în timpul slujbelor de dimineață. 

Cabiria Morgenstern a ales ca pe fiul ei să îl cheme Amos Ezra, ambele nume provenind din limba ebraică. 

„Ieri am făcut ceremonie și s-a rostit în sinagogă numele: Amos Ezra (+Iancu, pentru cunoscători). Și azi, proaspăt purtător de nume, Ezra a ieșit în parcul Herăstrău”, a transmis Cabiria Morgenstern, care a făcut public numele fiului ei. 

Cabiria Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă

În cadrul unei postări făcute pe rețelele de socializare, Cabiria Morgenstern a făcut declarații sincere despre cum percepe până acum rolul de mamă. În mesajul ei, actrița a vorbit și despre o inițiativă derulată de către Asociația Moașelor din România, care oferă până la lunii octombrie cursuri și consultații gratuite pentru viitoarele și proaspete mame. Proiectul se adresează celor care au domiciliul în sectorul doi al capitalei.

„First baby post!! Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică. E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu. Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse. @asociatiamoaselor.ro derulează până la finalul lunii octombrie un proiect pentru mămici și gravide din sectorul 2: cursuri gratuite pentru gravide, mame și femei, și consultații gratuite la domiciliu cu moașa @livia_tobosaru pentru mame cu bebei. Așa că, dacă știți vreo (viitoare sau proaspătă) mămică cu domiciliul în sectorul 2, dați-i de veste, căci nu e deloc puțin lucru să beneficiezi de un astfel de sprijin! Vorbesc din proprie experiență!”, a scris Cabiria Morgenstern pe Instagram. 

Maia Morgenstern, confesiuni despre rolul de bunică

Maia Morgenstern a vorbit recent cu multă emoție despre schimbările care au avut loc în familia ei, dar și despre cum a îmbrățișat cu bucurie rolul de bunică. Cabiria, fiica actriței, a născut primul ei copil și are parte de implicarea mamei sale în ceea ce privește creșterea celui mic.

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu.

Este ca orice copilaș care se adaptează la viața aceasta. Are nevoie de iubire, atenție, căldură și îmbrățișări”, a spus Maia Morgenstern pentru spynews.ro

Cabiria Morgenstern este fiica actriței Maia Morgenstern și actorului András István Demeter, de altfel și actualul ministru al Culturii din partea UDMR. Maia Morgenstern mai are o fiică, pe Isadora Băltățeanu, la rândul ei actriță, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, și pe Tudor Istodor, și el practicând actoria, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca și deține un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” De asemenea, a urmat cursurile celei de-a doua ediții a Academiei de Dans și Performance, un program inițiat de Centrul Național al Dansului București. Este consultantă artistică și colaborează cu diferite instituții teatrale, cum ar fi Teatrul Evreiesc de Stat, unde joacă în spectacolul Mesia regizat de Andrei Măjeri, sau cu Teatrul Avangardia, unde are un rol în spectacolul independent Imperium, regizat de Ricard Reguant, fiind în distribuție alături de mama ei.

Foto: Instagram

