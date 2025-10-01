Maia Morgenstern a dezvăluit o imagine adorabilă alături de nepotul ei. Cum l-a surprins actrița

Maia Morgenstern a devenit recent bunică și este foarte fericită de acest nou rol din viața ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Maia Morgenstern alături de nepotul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

La începutul lunii septembrie, Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, a anunțat că a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiat perfect sănătos. 

Maia Morgenstern, imagine adorabilă cu nepotul său

Recent, Maia Morgenstern a publicat pe Facebook, acolo unde are o comunitate numeroasă de urmăritori, o imagine adorabilă alături de nepotul său. Actrița este foarte bucuroasă de când a devenit bunică și petrece foarte mult timp împreună cu nepoțelul său. 

Maia Morgenstern, confesiuni despre rolul de bunică

Maia Morgenstern a vorbit recent cu multă emoție despre schimbările care au avut loc în familia ei, dar și despre cum a îmbrățișat cu bucurie rolul de bunică. Cabiria, fiica actriței, a născut primul ei copil și are parte de implicarea mamei sale în ceea ce privește creșterea celui mic.

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu.

Este ca orice copilaș care se adaptează la viața aceasta. Are nevoie de iubire, atenție, căldură și îmbrățișări”, a spus Maia Morgenstern pentru spynews.ro

Maia Morgenstern a anunțat că fiica ei a născut

Maia Morgenstern a fost cea care a anunțat prima dată că fiica ei, Cabiria, a născut. Cu această ocazie, actrița a dezvăluit și cine este bărbatul alături de care fiica sa are un copil, fiind vorba despre Adrian Ciobanu, un actor de teatru și film în vârstă de 63 de ani. 

„Miracol

Viață

Mama Cabiria Morgenstern

Tata Ciobanu Adrian

Fiul”, a transmis Maia Morgenstern pe Facebook. 

De asemena, Cabiria Morgenstern a făcut declarații sumare pe Instagram la scurt timp după ce a devenit mamă. În ceea ce privește nașterea, actrița a mărturisit că a fost vorba despre o cezariană de urgență. La acel moment, Cabiria Morgenstern spunea că este fericită și atât ea, cât și fiul ei sunt sănătoși.

„Deci, a fost până la urmă cazul de cezariană de urgență. Doare tare fizic, dar suntem bine, sănătoși și sunt foarte fericită.”

Cabiria Morgenstern este fiica actriței Maia Morgenstern și actorului András István Demeter, de altfel și actualul ministru al Culturii din partea UDMR. Maia Morgenstern mai are o fiică, pe Isadora Băltățeanu, la rândul ei actriță, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, și pe Tudor Istodor, și el practicând actoria, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și deține un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” De asemenea, a urmat cursurile celei de-a doua ediții a Academiei de Dans și Performance, un program inițiat de Centrul Național al Dansului București. Este consultantă artistică și colaborează cu diferite instituții teatrale, cum ar fi Teatrul Evreiesc de Stat, unde joacă în spectacolul Mesia regizat de Andrei Măjeri, sau cu Teatrul Avangardia, unde are un rol în spectacolul independent Imperium, regizat de Ricard Reguant, fiind în distribuție alături de mama ei.

Citește și:
Imagini rare cu fiicele cuplului Adelina & Cristi Chivu. Anastasia și Natalia calcă pe urmele celebrului lor tată

Foto: PR, Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond
People
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond
Sore, confesiuni despre relația din prezent cu Mircea Julean, fostul ei partener și tatăl fetiței ei: "Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri..."
People
Sore, confesiuni despre relația din prezent cu Mircea Julean, fostul ei partener și tatăl fetiței ei: "Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri..."
Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS
People
Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS
Roxana Nemeș, noi dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni: "Mi-era frică de orice"
People
Roxana Nemeș, noi dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni: "Mi-era frică de orice"
Noi imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Artista a purtat trei rochii de mireasă
People
Noi imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Artista a purtat trei rochii de mireasă
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
People
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
Libertatea
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Pensia pe care o primește Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de la statul român: „Pot să arăt fluturașul”
Pensia pe care o primește Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de la statul român: „Pot să arăt fluturașul”
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Cine a venit să o conducă pe ultimul drum, după ce familia a refuzat să se ocupe de funeralii
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Cine a venit să o conducă pe ultimul drum, după ce familia a refuzat să se ocupe de funeralii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
catine.ro
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Mai multe din people
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
People

Motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban ar fi relația dintre acesta din urmă și o altă femeie, au declarat pentru presa americană mai multe surse apropiate cuplului.

+ Mai multe
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
People

Gina Chirilă și-ar fi refăcut viața amoroasă. Cine ar fi presupusul ei partener?

+ Mai multe
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."
People

Daciana Sârbu a mărturisit că toate schimbările prin care a trecut în viața personală sunt un câștig.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC