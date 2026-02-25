Rita Sumalya, fiica regretatei Rona Hartner, a împlinit 18 ani. Cum arată acum tânăra, care locuiește în Franța

Fiica regretatei Rona Hartner a împlinit 18 ani și a ales să marcheze momentul într-un mod intim, în Franța, alături de familie și câțiva prieteni apropiați, într-o atmosferă încărcată de emoție. Rita Sumalya a ajuns la majorat, un prag simbolic pe care l-a celebrat discret, fără fast și fără expunere publică.

Petrecerea a avut loc în apartamentul său din Franța, într-un cadru simplu, dar plin de semnificație. Cei prezenți au remarcat asemănarea puternică dintre tânără și mama ei, atât în trăsături, cât și în expresie, detaliu care a stârnit emoții profunde în rândul apropiaților artistei.

Tânăra este fiica actriței și a dansatorului argentinian Rocco Sedano, iar aniversarea a fost gândită ca un moment de suflet, în compania celor care i-au fost alături în perioada dificilă prin care a trecut. Decorul a fost unul cald și personal, realizat chiar de ea, iar sărbătoarea a pus accent pe amintiri și apropiere, nu pe opulență.

„De ziua ei de naștere, Sumalya nu a organizat o petrecere mare, la vreun local, a preferat să invite câțiva oameni dragi în căsuța ei din Franța. A pregătit tortul pe care, cândva, îl făcea cu mama ei, și a decorat totul cu baloane negre, în amintirea Ronei, pe care o iubește și acum, de dincolo de moarte. Și-a făcut singură o rochiță, pentru acest eveniment, a moștenit de la Rona și pasiunea pentru design. Duce dorul mamei, tare și-ar fi dorit să îi fie alături, în aceste momente emoționante”, a declarat Dana Cristescu, fosta impresară a artistei, pentru click.ro.

Ce decizie a luat Rita Sumalya după moartea mamei sale

După pierderea mamei sale, adolescenta a încercat să revină treptat la normalitate și s-a întors la școală în Franța, concentrându-se pe studii și pe activitățile care o ajută să-și regăsească echilibrul. Persoanele din apropierea ei spun că beneficiază de sprijinul familiei, dar și de cel al unui prieten apropiat, care i-a fost alături în momentele dificile și a avut un rol important în procesul de adaptare la noua etapă din viața sa.

„Sumalya s-a întors la școală. Acolo și-a făcut și un bun prieten, de suflet, îi este un real sprijin, după tragedia suferită, acesta face cursuri de teatru. Ea este atrasă și de această zonă, de machiaj, are cursuri speciale, și mama ei o lăuda', a mai spus Dana Cristescu.

Tânăra pare să urmeze, în felul ei, direcțiile artistice care i-au definit familia, manifestând interes pentru domeniul creativ și pentru zona de beauty și design, pasiuni care o apropie simbolic de moștenirea lăsată de mama sa.

Rona Hartner a murit pe 23 noiembrie 2023 la vârsta de 50 de ani. În 2023, actrița a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. De-a lungul timpului, Rona Hartner a vorbit deschis despre problemele ei de sănătate și spera că se va vindeca. În trecut, în 2019, aceasta a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, iar un mai târziu a învins boala.

Rona Hartner a fost înmormântată pe 1 decembrie 2023, de Ziua Națională a României, la Cimitirul Bellu Catolic din Capitală. Familia regretatei artiste a venit în București pentru a o conduce pe ultimul drum, iar la înmormântare a fost prezent și primul soț al actriței, Rocco Sedano, pentru a fi alături de fiica lui, Rita Sumalya, care a trecut prin clipe extrem de dificile în acea perioadă, după ce și-a pierdut mama. Rita Sumalya a venit pe lume în Franța, ca rezultat al iubirii dintre Rona Hartner și primul ei soț, Rocco Sedano. Relația lor s-a încheiat la scurt timp după nașterea fiicei lor, iar aceasta a crescut în Franța, dar cu mai multe ocazii a venit în România.

