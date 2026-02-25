Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: "Este util să știi că timpul va merge mai departe și..."

Jennifer Garner este protagonista celui mai nou număr al revistei Flaunt. Actrița, în vârstă de 53 de ani, apare în mai multe ținute stylish, printre care o rochie din piele Givenchy, creată de Sarah Burton. Pe copertă, Garner poartă un ansamblu Saint Laurent semnat de Anthony Vaccarello, compus dintr-o jachetă din piele, cămașă albă, fustă maro și cercei statement.

În interviul pentru Flaunt, actrița face și un comentariu rar despre momentul în care familia sa a fost aruncată în atenția presei, după ce fostul ei soț, Ben Affleck, și-a reluat în 2021 relația cu Jennifer Lopez. Cei doi s-au căsătorit în 2022, însă Lopez a intentat divorț doi ani mai târziu.

Garner, care a fost căsătorită cu Affleck între 2005 și 2018 și are împreună cu acesta trei copii, a explicat de ce a ales să vorbească acum despre acea perioadă.

„A trecut timpul, iar alte femei trec prin perioade foarte dificile în viața lor și cred că este util să știi că timpul va merge mai departe și vei ajunge de cealaltă parte”, a declarat actrița pentru Flaunt.

„Despre asta este vorba, de fapt. Am fost prinsă în mijlocul a ceva pentru foarte mult timp și nu avea sens”.

Ea a subliniat că nu consideră potrivit să vorbească despre experiențele fostului său partener sau ale copiilor lor.

„Nu exista nicio modalitate de a vorbi despre asta și cu siguranță nu este locul meu să vorbesc despre el sau despre experiența lui sau despre orice a traversat, nici despre copiii mei sau despre experiența lor”.

În același timp, Garner a mărturisit că se află într-o etapă diferită a vieții sale.

„Dar pot spune că mă simt mai ușoară și mai fericită și mai mult eu însămi decât m-am simțit de foarte mult timp și cred că este important să se știe asta, pentru că chiar m-am întrebat: ‘Doamne, această zdruncinare a familiei m-a schimbat pentru totdeauna?’ Când ești de mulți ani într-o situație, te gândești: ‘Nu știu cum va trece.'”.

Tot în interviul pentru Flaunt, actrița a vorbit despre relația sa cu celebritatea și despre tentația de a se îndepărta de lumina reflectoarelor. Întrebată dacă a luat în calcul să părăsească Los Angeles sau chiar să își schimbe profesia pentru a scăpa de atenția publică, a răspuns: „Da, sigur. Dar faima te urmărește, asta e clar… Acum cred că aș putea face asta și aș fi în regulă, însă am ajuns să am o relație diferită cu ea și îmi iubesc cu adevărat meseria”.

„Urmăresc acele momente în care totul se aliniază, când mă simt conectată cu ceea ce fac, deschisă și surprinsă. Nu se întâmplă mereu, dar atunci când se întâmplă, face ca totul să merite”.

În cadrul aceluiași dialog cu Flaunt, actrița a ținut să clarifice faptul că inelul purtat recent nu este unul de logodnă, în ciuda relației sale de șapte ani cu omul de afaceri John Miller.

La începutul acestui an, Jennifer Garner a făcut o serie de dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra familiei și relațiilor.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire UK, actrița în vârstă de 53 de ani a rememorat despărțirea din 2015 de Ben Affleck, după zece ani de căsnicie, subliniind că dificultatea reală nu a fost expunerea publică, ci impactul emoțional al destrămării familiei.

„Trebuie să fii lucid în legătură cu ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona ce era acolo, în exterior. Dar ce era acolo”, a spus Garner, făcând un gest spre depărtare, „nu era lucrul greu. Greu era faptul în sine. Destrămarea unei familii, asta a fost greu. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii, asta a fost greu”.

În interviul pentru Marie Claire UK, Jennifer Garner a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre revenirea pe micile ecrane, odată cu cel de-al doilea sezon al serialului The Last Thing He Told Me, produs de Apple TV+. Actrița a explicat că, după despărțirea intens mediatizată de Affleck, cu care are trei copii, Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel, a simțit nevoia să se apropie mai mult de oamenii din jurul ei.

„Fac un efort mare și conștient să-mi văd oamenii cât de des pot, pentru că asta contează”, a declarat ea. „Acolo se află reziliența ta: în relațiile tale și în oamenii care te duc mai departe”.

Jennifer Garner și Jennifer Lopez, fostele soții ale lui Ben Affleck, nu au vrut să pozeze împreună pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026, deși, potrivit surselor, între ele „nu există nicio dramă”.

„Se înțeleg, sunt OK una cu cealaltă, nu există probleme”, a explicat sursa pentru Daily Mail. Totuși, decizia de a nu poza împreună a fost una calculată: „Nu vor să genereze titluri pozând împreună la un eveniment de premiere; ar fi stânjenitor. Nu vor să creeze agitație, pentru că ar fi greu pentru copii”.

Relația dintre cele două actrițe este una funcțională, mai ales în contextul familiilor lor extinse. Potrivit aceleiași surse, Jennifer Lopez, care are gemenii Max și Emme, în vârstă de 18 ani, cu Marc Anthony, și Jennifer Garner, care îi crește împreună cu Affleck pe Violet, 20 de ani, Seraphina, 17 ani, și Samuel, 13 ani, se văd „des”, în special pentru că Emme și Seraphina sunt foarte apropiate.

„Sunt destul de sigur că se văd cam o dată pe săptămână din cauza copiilor și vorbesc la telefon, fac un fel de co-parenting, chiar dacă Lopez a divorțat de Ben”, a mai spus sursa pentru Daily Mail.

