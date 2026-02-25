Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: „Este util să știi că timpul va merge mai departe și…”

Jennifer Garner vorbește despre faima, familie și perioada care i-a redefinit viața după Ben Affleck.

Homepage  / Uncategorized / Stiri Vedete
  de  ELLE
Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: "Este util să știi că timpul va merge mai departe și..."

Jennifer Garner este protagonista celui mai nou număr al revistei Flaunt. Actrița, în vârstă de 53 de ani, apare în mai multe ținute stylish, printre care o rochie din piele Givenchy, creată de Sarah Burton. Pe copertă, Garner poartă un ansamblu Saint Laurent semnat de Anthony Vaccarello, compus dintr-o jachetă din piele, cămașă albă, fustă maro și cercei statement.

În interviul pentru Flaunt, actrița face și un comentariu rar despre momentul în care familia sa a fost aruncată în atenția presei, după ce fostul ei soț, Ben Affleck, și-a reluat în 2021 relația cu Jennifer Lopez. Cei doi s-au căsătorit în 2022, însă Lopez a intentat divorț doi ani mai târziu.

Garner, care a fost căsătorită cu Affleck între 2005 și 2018 și are împreună cu acesta trei copii, a explicat de ce a ales să vorbească acum despre acea perioadă.

„A trecut timpul, iar alte femei trec prin perioade foarte dificile în viața lor și cred că este util să știi că timpul va merge mai departe și vei ajunge de cealaltă parte”, a declarat actrița pentru Flaunt.

„Despre asta este vorba, de fapt. Am fost prinsă în mijlocul a ceva pentru foarte mult timp și nu avea sens”.

Ea a subliniat că nu consideră potrivit să vorbească despre experiențele fostului său partener sau ale copiilor lor.

„Nu exista nicio modalitate de a vorbi despre asta și cu siguranță nu este locul meu să vorbesc despre el sau despre experiența lui sau despre orice a traversat, nici despre copiii mei sau despre experiența lor”.

În același timp, Garner a mărturisit că se află într-o etapă diferită a vieții sale.

„Dar pot spune că mă simt mai ușoară și mai fericită și mai mult eu însămi decât m-am simțit de foarte mult timp și cred că este important să se știe asta, pentru că chiar m-am întrebat: ‘Doamne, această zdruncinare a familiei m-a schimbat pentru totdeauna?’ Când ești de mulți ani într-o situație, te gândești: ‘Nu știu cum va trece.'”.

Tot în interviul pentru Flaunt, actrița a vorbit despre relația sa cu celebritatea și despre tentația de a se îndepărta de lumina reflectoarelor. Întrebată dacă a luat în calcul să părăsească Los Angeles sau chiar să își schimbe profesia pentru a scăpa de atenția publică, a răspuns: „Da, sigur. Dar faima te urmărește, asta e clar… Acum cred că aș putea face asta și aș fi în regulă, însă am ajuns să am o relație diferită cu ea și îmi iubesc cu adevărat meseria”.

„Urmăresc acele momente în care totul se aliniază, când mă simt conectată cu ceea ce fac, deschisă și surprinsă. Nu se întâmplă mereu, dar atunci când se întâmplă, face ca totul să merite”.

În cadrul aceluiași dialog cu Flaunt, actrița a ținut să clarifice faptul că inelul purtat recent nu este unul de logodnă, în ciuda relației sale de șapte ani cu omul de afaceri John Miller.

Jennifer Garner, declarații despre divorțul de Ben Affleck

La începutul acestui an, Jennifer Garner a făcut o serie de dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra familiei și relațiilor.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire UK, actrița în vârstă de 53 de ani a rememorat despărțirea din 2015 de Ben Affleck, după zece ani de căsnicie, subliniind că dificultatea reală nu a fost expunerea publică, ci impactul emoțional al destrămării familiei.

„Trebuie să fii lucid în legătură cu ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona ce era acolo, în exterior. Dar ce era acolo”, a spus Garner, făcând un gest spre depărtare, „nu era lucrul greu. Greu era faptul în sine. Destrămarea unei familii, asta a fost greu. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii, asta a fost greu”.

În interviul pentru Marie Claire UK, Jennifer Garner a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre revenirea pe micile ecrane, odată cu cel de-al doilea sezon al serialului The Last Thing He Told Me, produs de Apple TV+. Actrița a explicat că, după despărțirea intens mediatizată de Affleck, cu care are trei copii, Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel, a simțit nevoia să se apropie mai mult de oamenii din jurul ei.

„Fac un efort mare și conștient să-mi văd oamenii cât de des pot, pentru că asta contează”, a declarat ea. „Acolo se află reziliența ta: în relațiile tale și în oamenii care te duc mai departe”.

Jennifer Garner și Jennifer Lopez nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur

Jennifer Garner și Jennifer Lopez, fostele soții ale lui Ben Affleck, nu au vrut să pozeze împreună pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026, deși, potrivit surselor, între ele „nu există nicio dramă”.

„Se înțeleg, sunt OK una cu cealaltă, nu există probleme”, a explicat sursa pentru Daily Mail. Totuși, decizia de a nu poza împreună a fost una calculată: „Nu vor să genereze titluri pozând împreună la un eveniment de premiere; ar fi stânjenitor. Nu vor să creeze agitație, pentru că ar fi greu pentru copii”.

Relația dintre cele două actrițe este una funcțională, mai ales în contextul familiilor lor extinse. Potrivit aceleiași surse, Jennifer Lopez, care are gemenii Max și Emme, în vârstă de 18 ani, cu Marc Anthony, și Jennifer Garner, care îi crește împreună cu Affleck pe Violet, 20 de ani, Seraphina, 17 ani, și Samuel, 13 ani, se văd „des”, în special pentru că Emme și Seraphina sunt foarte apropiate.

„Sunt destul de sigur că se văd cam o dată pe săptămână din cauza copiilor și vorbesc la telefon, fac un fel de co-parenting, chiar dacă Lopez a divorțat de Ben”, a mai spus sursa pentru Daily Mail.

Citește și:
Iubita lui Eric Dane face dezvăluiri despre decesul actorului la numai 53 de ani. Ce imagini speciale a publicat

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Swiss Clinics și Valentin Burada aduc magia Crăciunului în inimile copiilor din centrele de zi, printr-o amplă acțiune socială realizată alături de DGASPC și ONG-uri partenere
Uncategorized
Swiss Clinics și Valentin Burada aduc magia Crăciunului în inimile copiilor din centrele de zi, printr-o amplă acțiune socială realizată alături de DGASPC și ONG-uri partenere
Cum iei o bună decizie dacă vrei să-ți achiziționezi pomi fructiferi online?
Uncategorized
Cum iei o bună decizie dacă vrei să-ți achiziționezi pomi fructiferi online?
Libertatea
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Doi bărbați celebri, surprinși în ipostaze tandre pe stradă! Unul dintre ei e un burlac faimos, și multe femei visează la el, dar iată că lui îi plac bărbații / FOTO
Doi bărbați celebri, surprinși în ipostaze tandre pe stradă! Unul dintre ei e un burlac faimos, și multe femei visează la el, dar iată că lui îi plac bărbații / FOTO
catine.ro
Fiica actorului Martin Short s-a sinucis. Katherine avea 42 de ani
Fiica actorului Martin Short s-a sinucis. Katherine avea 42 de ani
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat, potrivit cercetărilor
Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat, potrivit cercetărilor
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC