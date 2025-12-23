Swiss Clinics și Valentin Burada aduc magia Crăciunului în inimile copiilor din centrele de zi, printr-o amplă acțiune socială realizată alături de DGASPC și ONG-uri partenere

Într-o perioadă în care solidaritatea și empatia devin mai importante ca oricând, Swiss Clinics, cea mai mare rețea de clinici de medicină estetică din România, a organizat, in prag de sărbători, o amplă acțiune socială dedicată copiilor proveniți din medii defavorizate, reafirmându-și rolul activ în comunitate și angajamentul față de responsabilitatea socială.

Inițiativa a fost coordonată de fondatorul rețelei, Valentin Burada, și a reunit peste 70 de copii din mai multe centre de zi, aduși împreună pentru a trăi un moment de bucurie autentică, emoție și siguranță, într-un cadru cald și prietenos.

Echipa de management, medicii, personalul medical, echipele administrative și de suport ale Swiss Clinics s-au mobilizat voluntar, demonstrând că, dincolo de actul medical și de excelența profesională, inima rămâne cel mai important instrument de vindecare.

Acțiunea a fost implementata la nivel organizațional de Theea Mihăescu, coordonatoarea Academiei Swiss Clinics, beneficiind, totodată, de sprijinul activ al Andreei Matei, managera clinicii Swiss Clinics București, și al Marinelei Popescu, Director General (CEO) Swiss Clinics.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, alături de ONG-uri dedicate sprijinirii copiilor vulnerabili: Asociația Zile cu Soare pentru Îngerași, Fundația Viață și Lumină și Fundația Lumea Noastră Minunată, care au contribuit activ la selecția și mobilizarea copiilor din centrele de zi.

„Pentru noi, această acțiune nu este despre imagine, ci despre oameni. Credem că fiecare copil merită să fie văzut, ascultat și să simtă că cineva îi este alături. Empatia nu este un concept, ci o responsabilitate', a transmis Valentin Burada, fondator Swiss Clinics.

Această acțiune socială nu a fost doar un eveniment caritabil, ci o expresie autentică a valorilor care definesc Swiss Clinics: empatie, responsabilitate, grijă față de oameni și dorința de a genera impact real în comunitate.

Swiss Clinics, alături de partenerii instituționali și ONG-urile implicate, își propune să continue dezvoltarea unor proiecte sociale sustenabile, menite să aducă speranță și sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie, consolidând astfel legătura dintre performanța medicală și responsabilitatea față de societate.

Swiss Clinics – Arhitects of you 

Swiss Clinics este cel mai mare lanț de clinici medicale estetice dîn Romania, cu prezenta in peste 42 de orașe. Swiss Clinics, liderul medicinei estetice din Romania, asigura cea mai extinsa gama de proceduri medicale estetice minim invazivă si chirurgicale, precum si dermatologice, stomatologice, ginecologice, atat pentru femei, cat si pentru bărbați. Swiss Clinics detine bloc operator propriu în București, destinat intervențiilor chirurgicale și procedurilor complexe si academie proprie de training pentru medici, dedicată formării continue și perfecționării profesionale. Utilizând cele mai noi tehnologii și cele mai eficiente proceduri medicale, experții medicali Swiss Clinics ofera servicii de sănătate și frumusețe personalizate de inalta calitate.

Sursa foto: https://swissclinics.ro/

