Cum iei o bună decizie dacă vrei să-ți achiziționezi pomi fructiferi online?

Homepage  / Uncategorized
  de  ELLE
Cum iei o bună decizie dacă vrei să-ți achiziționezi pomi fructiferi online?

Tehnologia ne-a îndepărtat de natură, dar tot ea ne oferă ocazia de a ne comanda, în doar câteva minute, un păr altoit dintr-o pepinieră de la zeci de kilometri distanță, un măr de soi vechi românesc sau chiar un smochin dintr-o varietate mediteraneană. 

Dacă în trecut mergeam la târguri sau la pepiniere, bazându-ne pe sfaturile bătrânilor și pe instinct, online vei găsi descrieri detaliate, studii de rezistență, tabele de polenizare și chiar recenzii ale altor grădinari. Online-ul îți oferă puterea de a compara, de a învăța și de a alege informat. Iar în era livrărilor rapide și a consultanței digitale, poți primi pomii direct acasă, ambalați profesionist, gata de plantare.

Achiziția = primul pas către proiect 

Spre deosebire de flori sau legume, pomii sunt investiții pe termen lung, care îți vor răsplăti răbdarea abia după 2-3 ani (uneori chiar mai mult), motiv pentru care alegerea trebuie făcută cu aceeași atenție cu care ți-ai alege un partener de viață.

Fiecare specie are personalitatea ei: cireșul are nevoie de soare din belșug, caisul detestă frigul brusc, iar părul iubește solul adânc și bogat. Dacă înțelegi aceste nevoi dinainte, îți poți alege în cunoștință de cauză soiurilor compatibile, chiar și stabilirea perioadelor de coacere, pentru a te bucura de fructe proaspete din iunie până în octombrie.

Toamna târzie și începutul primăverii sunt ferestrele ideale în care pomii intră în repaus vegetativ, iar transportul și replantarea nu le afectează vitalitatea. În plus, tot mai multe pepiniere online au investit în sisteme de livrare ecologice, ambalaje biodegradabile și consultanță personalizată pentru fiecare comandă.

De ce să cumperi pomi fructiferi online?

În mediul online ai acces la o selecție impresionantă de soiuri, unele greu de găsit în magazinele fizice. De exemplu, dacă vrei să muști dintr-un măr românesc (precum 'Pătul' sau 'Frumos de Voinești') sau vrei ceva exotic (kaki sau un smochin autofertil), șansele să le găsești online sunt mult mai mari. Pepinierele colaborează cu producători din toată țara sau chiar din străinătate, oferind o diversitate care îți permite să construiești o grădină unică.

La fel de important este aspectul confortului. Poți comanda online pomi fructiferi din fotoliul din sufragerie sau de la birou, comparând prețuri, dimensiuni, vârste și caracteristici tehnice în câteva minute. Nu trebuie să te mai deplasezi, să încarci copăcei în portbagaj sau să te întrebi dacă vor supraviețui drumului. 

Cum alegi pepiniera online potrivită?

Ia în calcul, în primul rând, reputația. Înainte de a cumpăra, analizează cu atenție pepiniera online. Caută recenzii autentice pe site-uri independente, forumuri de grădinărit sau grupuri de social media dedicate horticulturii. O pepinieră serioasă nu îți va oferi doar produse, ci și consiliere gratuită, garanție pentru prinderea pomilor și o descriere detaliată a fiecărui soi.

Un alt detaliu important este perioada de livrare. Pomii fructiferi se plantează ideal primăvara devreme sau toamna, când solul este umed, iar temperaturile sunt blânde. Așadar, o pepinieră serioasă va programa livrarea în funcție de aceste ferestre optime, nu în mijlocul verii.

Când și cum să comanzi pomii fructiferi?

Se recomandă ca achiziția să aibă loc în sezonul de repaus vegetativ, adică primăvara devreme (martie-aprilie) sau toamna (octombrie-noiembrie). În această perioadă, pomii sunt în stare de dormanță, ceea ce le permite să fie transplantați fără stres.

Atunci când plasezi comanda verifică specificațiile fiecărui pom: vârsta (de obicei 1-2 ani pentru plantare), tipul de portaltoi (determină dimensiunea și vigoarea copacului) și dacă este altoit. Pomii altoiți sunt cei care asigură calitatea fructului, uniformitatea producției și rezistența la boli.

La livrare, inspectează cu atenție rădăcinile. Ele trebuie să fie umede, viguroase, fără urme de mucegai, tăieturi adânci sau miros neplăcut. Scoarța trebuie să fie netedă, iar vârfurile ramurilor să nu pară uscate. Dacă observi probleme, contactează imediat pepiniera – majoritatea oferă înlocuire sau rambursare.

Nu ține cont doar de preț!

Una dintre cele mai mari greșeli este să iei o decizie în baza prețului. Un pom ieftin, provenit dintr-o sursă nesigură, poate fi infestat sau neadaptat zonei tale. O altă greșeală este comandarea pomilor prea târziu, când sezonul de plantare s-a încheiat și solul e deja înghețat.

Mulți cumpărători nu țin cont nici de spațiul necesar fiecărei specii. De exemplu, un nuc are nevoie de cel puțin 8 metri între pomi, în timp ce meri sau peri pitici pot fi plantați la distanțe de 2-3 metri.

Achiziția de pomi fructiferi online este, în esență, o punte între două lumi: cea a tehnologiei și cea a naturii. Prin intermediul internetului, poți aduce în curtea ta soiuri rare, poți crea combinații de culori și gusturi nemaivăzute și poți reînvia o tradiție agricolă pe care multe generații au pierdut-o.

Foto: Unsplash

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Libertatea
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC