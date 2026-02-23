Iubita lui Eric Dane face dezvăluiri despre decesul actorului la numai 53 de ani. Ce imagini speciale a publicat

Regizoarea și fotografa Janell Shirtcliff — care a stat alături de fostul actor din „Grey’s Anatomy” în lupta lui cu ALS — a dezvăluit imagini inedite cu acesta.

Iubita lui Eric Dane face dezvăluiri despre decesul actorului la numai 53 de ani. Ce imagini speciale a publicat

Janell Shirtcliff, iubita lui Eric Dane, l-a omagiat pe regretatul actor printr-o serie de postări, după moartea șocantă a acestuia.

Imagini inedite cu Eric Dane, dezvăluite de iubita lui

Regizoarea și fotografa Janell Shirtcliff — care a stat alături de fostul actor din „Grey’s Anatomy” în lupta lui cu ALS — a postat mai multe amintiri cu Dane pe Instagram Stories.

Ea a început postările cu o fotografie a regretatului star zâmbind, privind-o pe ea de sub o pereche de ochelari întunecați, în timp ce stăteau sub un palmier.

Shirtcliff, în vârstă de 42 de ani, a continuat cu o poză în care Dane îi săruta capul, în timp ce pozau împreună pe niște trepte din fața unei clădiri. În mod notabil, păreau să poarte loaferi Gucci similari în fotografia emoționantă.

Restul postărilor îl arătau pe Dane într-o dispoziție bună, cu zâmbete mari, petrecând timp alături de Shirtcliff și de alții.

Primele relatări despre relația lui Dane cu Shirtcliff au apărut în iunie anul trecut, la scurt timp după ce actorul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul a murit pe 19 februarie, la numai 53 de ani.

La momentul respectiv, o sursă a declarat pentru Entertainment Tonight că cei doi au avut „o relație intermitentă timp de peste trei ani” și că țineau „profund unul la celălalt”.

„Eric i-a cerut lui Janell să fie alături de el în această perioadă, iar ea a vrut să fie acolo pentru el,” a adăugat sursa.

Cuplul și-a făcut publică relația prin apariția pe covorul roșu la premiera filmului „Countdown” din Los Angeles, chiar în aceeași zi.

Deși părea că actorul își depășise relația cu soția sa, Rebecca Gayheart — cu care s-a cununat în 2004 — cei doi au rămas căsătoriți până la moartea sa, joi.

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, rupe tăcerea după decesul actorului

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, a făcut primele declarații după ce actorul a murit, pierzând lupta cu scleroza laterală amiotrofică (ALS).

„Sunt copleșită de valul de iubire și sprijin din partea comunității noastre”, a scris ea pe Instagram Stories. „Nu există cuvinte care să exprime recunoștința noastră. Chiar ne susțineți în această perioadă dificilă. Eric își adora fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin pe care l-a primit”.

După moartea sa, actrița din Scream 2 — care a apărut în public vineri pentru prima dată de la decesul lui Dane — a împărtășit, de asemenea, fotografii intime de familie pe Instagram.

Actrița din Beverly Hills, 90210 și Eric Dane s-au căsătorit în 2004 și le-au avut pe fiicele Billie, în vârstă de 15 ani, și Georgia, în vârstă de 14 ani, înainte de a se despărți în 2018.

După ce a renunțat la divorț în contextul diagnosticului de ALS al lui Dane, modelul, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre rolul ei „super complicat” în relația cu actorul din Brilliant Minds — explicând că intenționa „să fie alături” de Dane pentru a fi un „model” pentru fiicele lor.

„[Le spun], ‘Indiferent de situație, el este familia noastră și este tatăl vostru'”, a explicat ea în timpul unei apariții din noiembrie la podcastul Broad Ideas. „Suntem prezenți și încercăm să facem asta cu demnitate și eleganță și pur și simplu să trecem prin asta cât putem noi de bine.”

Gayheart a explicat că a vrut „să se asigure că le oferă ocazia să petreacă timp cu el, astfel încât să nu privească niciodată înapoi [și să își dorească să fi făcut mai mult].” De asemenea, a mărturisit: „Pentru mine este extrem de complicat. Suntem separați de opt ani.”

Gayheart — care, în ultimele luni, a fost asociată sentimental cu Peter Morton — a fost văzută anul trecut alături de Dane la o ieșire în familie, în timp ce acesta se lupta cu ALS.

Într-un interviu acordat în aprilie 2025 pentru E! News, ea a vorbit cu entuziasm despre relația lor amiabilă de co-parenting — cu doar o zi înainte ca actorul să anunțe diagnosticul său.

„Suntem cei mai buni prieteni”, a declarat ea atunci pentru publicație. „Suntem foarte apropiați. Suntem niște co-părinți grozavi.”

Într-un eseu emoționant publicat în decembrie 2025 în The Cut, Gayheart a clarificat că „iubirea noastră poate că nu este romantică, dar este o iubire familială.”

