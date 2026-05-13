Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, declarații sincere despre divorțul părinților ei: „Relațiile din familie n-au suferit schimbări”

Ianca Simion a făcut declarații despre schimbările apărute în viața ei după divorțul părinților.

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a vorbit cu sinceritate despre cum a perceput divorțul părinților ei. Prezentatorul TV și fosta lui soție s-au separat în anul 2015. 

Ianca, despre schimbările din viața ei după divorțul părinților

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. În prezent, prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

În cadrul unui interviu acordat recent, Ianca Simion a făcut mărturisiri despre divorțul părinților ei, care a avut loc atunci când ea avea 10 ani. În prezent, tânără este studentă în ultimul an la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, la specializarea Publicitate din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată”, a spus Ianca Simion pentru VIVA!

Ianca Simion a rămas alături de mama ei și fratele ei după divorțul părinților. Tânăra a recunoscut acest proces de mutare a condus-o către o etapă de maturizare. 

„Relațiile din familie n-au suferit schimbări la nivelul regulilor. Ambii părinți mi-au oferit o educație blândă și susținere necondiționată; i-am văzut întotdeauna, înainte de toate, ca pe cei mai buni prieteni. Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un „old soul.”

Ianca Simion, declarații despre relația cu tatăl ei

Întrebată despre relația cu tatăl ei, Ianca Simion a afirmat în urmă cu ceva timp că are o legătură strânsă cu Răzvan Simion, pe care îl consideră cel mai bun prieten și cel care a susținut-o întotdeauna să urmeze ceea ce îi place. Tânăra își amintea cu drag de perioada copilăriei, când el o ducea la lecțiile de pian.

„Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv (…) E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, declara Ianca Simion, pe scena iUmor.

Lora, reacție tranșantă după ce s-a zvonit că divorțează pentru că a mers fără soț la nunta Andreei Bălan: „Unii oameni există pe lumea asta ca să…'

Cătălin Scărlătescu, un nou business în Africa. Chef-ul plănuiește să se mute din țară: "Să funcționeze"
Cum este Virgil Ianțu în rolul de tată. Ce a dezvăluit prezentatorul despre relația cu fiica lui, Jasmina: "Tot dragoste înseamnă și limitele puse cu răbdare"
Conchita Wurst, de nerecunoscut. Cum arată acum artistul, după ce a renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru la Eurovision
Amal Clooney strălucește într-o rochie Alexander McQueen pe care Cameron Diaz a purtat-o acum aproape 20 de ani. Cum arată ținuta estimată la peste 100.000 de euro
Ramona Olaru, mărturisiri despre relații și căsătorie după ce s-a despărțit de artistul Steve Ant: "Nu e nicio grabă..."
