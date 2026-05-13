Conchita Wurst, de nerecunoscut. Cum arată acum artistul, după ce a renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru la Eurovision

Conchita Wurst, artistul care a câștigat Eurovision Song Contest 2014 cu piesa „Rise Like a Phoenix”, surprinde din nou publicul, de această dată printr-o schimbare majoră de imagine și prin decizia de a se îndepărta definitiv de universul Eurovision.

La mai bine de zece ani de la momentul care i-a adus notorietatea internațională, artistul austriac a renunțat la stilul extravagant care l-a făcut celebru și a ales o apariție mult mai discretă și elegantă. În timp ce în 2014 apărea pe scenă în rochii spectaculoase, cu păr lung și machiaj intens, noile sale apariții publice îl arată într-o ipostază complet diferită.

Pe numele său real Thomas Neuwirth, artistul în vârstă de 37 de ani a fost recent prezent la o întâlnire oficială cu președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, unde a purtat un costum albastru clasic și o helancă neagră. Deși și-a păstrat barba, element devenit emblematic pentru imaginea sa, Conchita Wurst a renunțat complet la peruci și la machiajul extravagant.

Artistul a explicat că decizia de a se retrage din tot ceea ce înseamnă Eurovision vine din dorința de evoluție și schimbare profesională.

„Concursul Eurovision mi-a modelat viața. A fost scena mea și rampa mea de lansare, dar ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea. De acum înainte, mă retrag din acest context”, a declarat acesta.

Conchita Wurst a precizat că își dorește să se concentreze pe noi proiecte artistice și să lase în urmă etapa care i-a adus succesul global.

România se pregătește de semifinală

În timp ce unele dintre figurile emblematice ale competiției aleg să facă un pas în spate, noi artiști se pregătesc să urce pe scena Eurovision. Alexandra Căpitănescu va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”.

Melodia vorbește, într-un limbaj metaforic, despre presiunea emoțională și găsirea echilibrului interior. România va intra în concurs cu numărul 03, în prima parte a celei de-a doua semifinale.

Publicul va putea urmări competiția pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, de la ora 22:00.

Țările calificate după prima semifinală Eurovision 2026

Ediția Eurovision Song Contest 2026, care se desfășoară la Viena, marchează 70 de ani de la prima competiție muzicală europeană. După prima semifinală e ediției aniversare, 10 țări s-au calificat pentru marea finală Eurovision 2026, care are loc pe 16 mai. Show-ul a fost deschis de către Satoshi, artistul care reprezintă Republica Moldova. El a interpretat pe scenă piesa „Viva, Moldova!”

După încheierea prestațiilor de pe scenă, publicul a votat prin SMS, apel telefonic sau online. La finalul serii, organizatorii Eurovision 2026 au dezvăluit publicului țările calificate pentru marea finală din 16 mai.

  • Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
  • Felicia (Suedia) – „My System”
  • Lelek (Croația) – „Andromeda”
  • Akylas (Grecia) – „Ferto”
  • Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
  • Noam Bettan (Israel) – „Michelle”
  • Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
  • Alicja (Polonia) – „Pray”
  • Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
  • Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”

Festivalul de la Cannes 2026: cele mai spectaculoase ținute din prima zi pe covorul roșu

