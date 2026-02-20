Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu ALS în urmă cu un an

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din "Grey’s Anatomy" și "Euphoria" a dezvăluit în aprilie 2025 că a fost diagnosticat cu o boală încurabilă.

  Actualizat 20.02.2026, 08:38
Eric Dane, starul din "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a murit la 53 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu ALS în urmă cu un an

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din „Grey;s Anatomy” și „Euphoria” a dezvăluit în aprilie 2025 că a fost diagnosticat cu o boală încurabilă.

Eric Dane a murit la 53 de ani

Eric Dane a murit joi, 19 februarie, vestea fiind anunțată de familia actorului.

„Cu inimile îndurerate, anunțăm că Eric Dane s-a stins joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu ALS”, se arată într-un comunicat al familiei. „Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice ale sale minunate, Billie și Georgia, care erau centrul universului său.”

„Pe parcursul luptei sale cu ALS, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă. Va fi profund regretat și mereu amintit cu drag. Eric și-a adorat fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin pe care l-a primit. Familia a cerut discreție în timp ce trece prin această perioadă imposibilă.”

Dane s-a născut în San Francisco, în 1972. Tatăl său a murit în urma unei răni prin împușcare când el avea 7 ani. „A fost marinar în Marina militară și a ajuns să devină arhitect și designer de interior. Era un suflet zbuciumat”, declara Dane pentru Gulf Times în 2014. El a spus că până când nu a devenit el însuși părinte, nu a realizat cât de „devastatoare” trebuie să fi fost pierderea pentru el în copilărie.

A descoperit actoria din întâmplare. „Jucam polo pe apă în liceu și sezonul meu s-a încheiat mai devreme, iar apoi am ajuns să fiu distribuit în rolul lui Joe Keller în All My Sons. Vorbesc foarte serios. Și m-am îndrăgostit de asta. Am fost de genul: acesta este cel mai grozav sentiment din lume!”, a declarat el pentru Gulf Times.

Eric Dane a aflat că suferă de scleroză după acest prim simptom

Eric Dane a aflat anul trecut că suferă de scleroză laterală amiotrofică (ALS) și a făcut public diagnosticul primit de la medici. Acesta, însă, declarase recent că a reperat primul simptom care avea să conducă la diagnostic în urmă cu doi ani.

A fost un moment în care, a mărturisit actorul, „am început să am o slăbiciune la mâna dreaptă, deși nu m-am gândit la nimic la acel moment”, în cadrul emisiunii Good Morning America, întrebat fiind de Diane Sawyer.

Actorul a dezvăluit că inițial nu a luat în seamă semnalele, însă a început să se îngrijoreze după ce starea a persistat.

„M-am gândit că poate am trimis prea multe mesaje sau mâna mea era obosită. Dar câteva săptămâni mai târziu, am observat că s-a înrăutățit puțin.”

Așadar a investigat situația. Astfel, Eric Dane a aflat, în urma vizitelor la un specialist, apoi la doi neurologi, și după un total de nouă luni de investigații, diagnosticul despre care a mărturisit că l-a dat peste cap. În timpul care s-a scurs de la primul simptom, a spus acesta, brațul său drept „a încetat complet să funcționeze”.

Fost înotător de performanță, jucător de polo, Eric Dane a aflat că propriul corp nu mai poate fi un lucru pe care poți să te bazezi. Actorul celebru pentru rolurile din Grey’s Anatomy și Euphoria a vorbit și despre un episod dificil, pe când era într-o plimbare cu barca alături de una dintre fiicele sale adolescente (Dane este tatăl a doi copii din relația cu soția sa, Rebecca Gayheart).

Atunci când acesta a sărit în apă, dorind să înoate, și-a dat seama că „nu puteam înota sau genera suficientă putere pentru a mă întoarce pe barcă”, lucru care l-a făcut să conștientizeze faptul că nu mai este în siguranță în apă, un mediu care îi era atât de familiar. Acesta a fost nevoit să se bazeze pe fiica lui, care l-a târât la barcă, moment în care el a început să plângă. „Mi-a frânt inima…”, a mărturisit el.

Ce este ASL (Scleroza laterală amiotrofică)

Scleroza laterală amiotrofică, boala de care a suferit Eric Dane, este o afecțiune neurologică ce afectează celulele nervoase din creier și din măduva spinării care au rolul de a controla mișcările voluntare. Astfel, pe măsură ce boala înaintează, creierul își pierde capacitatea de a iniția mișcări voluntare.

Pentru această afecțiune nu există încă un tratament eficient. Persoanele diagnosticate cu ASL trăiesc în medie între trei și cinci ani de la stabilirea diagnosticului. Cu toate acestea, unele persoane pot trăi chiar și zece ani cu această boală.

Printre alte persoane celebre diagnosticate cu ALS se numără Aaron Lazar, John Driskell Hopkins, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell și Stephen Hawking. Și Bryan Randall, fostul partener al actriței Sandra Bullock a murit în 2023, la vârsta de 57 de ani, după ce a fost diagnosticat cu ALS.

