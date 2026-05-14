Kate Middleton a ales o ținută neașteptată pentru începutul vizitei sale oficiale din Italia. Cum i-a surprins pe admiratori

Kate Middleton transmite o declarație vestimentară discretă odată cu începutul vizitei sale în Italia. Pe 13 mai, Prințesa de Wales și-a început vizita în Reggio Emilia, Italia, unde urmează să afle mai multe despre abordarea renumită a orașului în ceea ce privește educația timpurie, în timp ce Centrul pentru Copilărie Timpurie al Fundației Regale își extinde activitatea la nivel internațional.

Kate Middleton, apariție surprinzătoare

Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, a ajuns în Piazza Camillo Prampolini purtând un costum albastru impecabil semnat de Edeline Lee, designer canadian-britanic stabilit la Londra. Ținuta a fost completată de o bluză albă, o geantă bleu deschis, pantofi nude și bijuterii cu perle. Prințesa de Wales a ales astfel una dintre formulele sale vestimentare preferate, costumele în culori puternice devenind o piesă de bază în aparițiile sale publice încă din 2022, după ce a primit titlul de Prințesă de Wales.

„Are acum acest nou titlu important și se îmbracă pentru rolul pe care îl are”, declara anterior pentru PEOPLE Bethan Holt, directorul de fashion al publicației The Telegraph, explicând că Kate și-a rafinat stilul pentru a se potrivi „promovării” sale în cadrul familiei regale.

Deși Prințesa de Wales a mizat din nou pe o formulă vestimentară familiară, apariția ei a venit și cu un detaliu surprinzător. Pentru mulți, alegerea unei ținute albastre a fost neașteptată. În trecut, Kate a urmat tactica regretatei Regine Elisabeta a II-a de a purta culori inspirate din steagul țării pe care o vizita în timpul deplasărilor oficiale. Cu toate acestea, pentru prima sa apariție în Italia, ea a ales nuanțe de albastru în locul roșului, albului sau verdelui, culorile drapelului italian.

Prințesa Kate susține designerii locali

Prințesa este cunoscută și pentru faptul că susține designerii locali din țările pe care le vizitează, purtând creații ale acestora, iar mulți se așteaptă ca, pe parcursul șederii sale în Italia, să apară și în ținute semnate de branduri italiene. Kate Middleton se află în Reggio Emilia în perioada 13-14 mai, într-o vizită de documentare dedicată proiectelor sale legate de educația timpurie. Vizita are o semnificație aparte, fiind prima deplasare internațională de lucru a Prințesei de Wales după ce și-a anunțat diagnosticul de cancer în martie 2024 și intrarea în remisie în ianuarie 2025.

Prințesa a fost întâmpinată cu entuziasm în piața centrală a orașului de mii de persoane venite să o vadă. Unii au ajuns cu ore bune înainte doar pentru a surprinde o privire a acesteia.

Paulo Rosato, jurnalist senior al publicației din Bologna Il Resto del Carlino, a declarat pentru PEOPLE: „Ea este cea mai populară. Este așa cum era Diana Spencer. Este un simbol al educației bune și al familiei. Acesta este cel mai bun loc din Italia în care putea veni. Este o regiune a Italiei care poate arăta atât de multe lucruri frumoase. Educația, mâncarea.”

Rosato a descris anunțul vizitei lui Kate drept „un motiv de bucurie”.

