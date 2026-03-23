Alina Sorescu, despre relația cu cele două fiice ale ei, Carolina și Raisa, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Ele sunt primele care…”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025.

Alina Sorescu, confesiuni despre relația cu cele două fiice ale ei

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Alina Sorescu, care va împlini în curând 40 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. Artista a făcut recent unele declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația extrem de apropiată pe care o are cu fetițele ei.

„Fetele mele sunt membre ale trupei de copii: cântă alături de mine și de colegii lor de trupă. Sunt amândouă talentate. Le place foarte mult ceea ce fac. Își doresc să vină alături de mine. Sunt fericită că au descoperit cât de frumos te poți dezvolta prin muzică. Muzica- în primă fază- pe cei mici îi ajută să devină curajoși, dezinvolți”, a povestit artista pentru VIVA!.

Cântăreața a mărturisit că fetițele îi dau chiar și sfaturi vestimentare, sfaturi de care ține cont.

„Ele sunt criticul meu… sau cum să spun? Ele sunt cele mai avizate păreri de care eu țin cont. Mă sfătuiesc cu ele și în legătură cu ținutele, în legătură cu piesele pe care le fac. Pentru că ele – dacă ascultă muzica actuală, atunci simt ce se poartă. Și atunci, de fiecare dată dacă o piesă le place sau nu. Ele sunt primele care ascultă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Alina Sorescu, despre conflictele cu fostul soț, după finalizarea divorțului

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a declarat că, acum, se simte o femeie mult mai puternică, chiar dacă nu se aștepta ca procesul de divorț să fie atât de complicat.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

În ceea ce privește o posibilă nouă relație amoroasă, artista mărturisește că nu ia momentan în considerare acest aspect.

„Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Eu una, cel puțin, nu îl proiectez. Am atâtea lucruri de făcut acum. Legat de fetițe, legat de munca mea, m-am lăsat cufundată în tot ce ține de activitatea mea profesională, cu bucurie, cu un chef nebun. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea. Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația”, a mai mărturisit artista pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

