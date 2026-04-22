Kylie Jenner, dată în judecată de o fostă menajeră. Ce acuzații grave îi sunt aduse

Kylie Jenner se confruntă cu un proces intentat de o fostă angajată, care o acuză de hărțuire, discriminare și concediere abuzivă, potrivit informațiilor publicate de PEOPLE.

Angelica Vazquez a depus plângerea vineri, 17 aprilie, împotriva lui Jenner și a companiilor Tri Star Services și Maison Family Services, detaliind perioada în care a lucrat ca menajeră, între septembrie 2024 și august 2025. Conform documentelor obținute de PEOPLE, aceasta susține că a fost „tratată cu ostilitate și exclusă” încă din prima zi.

Deși Jenner, în vârstă de 28 de ani, este menționată ca pârâtă în dosar, plângerea nu îi atribuie direct comportamente specifice.

Potrivit declarațiilor din plângere, Vazquez afirmă că a fost „supusă unei hărțuiri severe și persistente” din partea colegilor și a menajerei-șefe de la reședința lui Jenner din Hidden Hills. Documentul susține că aceasta ar fi fost „în mod constant repartizată la cele mai dificile și nedorite sarcini; exclusă din echipa de menaj; umilită și ridiculizată public în fața colegilor din cauza rasei, originii și religiei sale; și supusă intimidării și unui tratament degradant”.

Vazquez, care se descrie drept „o femeie din El Salvador și catolică practicantă”, afirmă că a fost ținta unor „comentarii repetate, discriminatorii și derogatorii” privind religia și statutul său de imigrant, situație care ar fi creat „un mediu de lucru toxic și abuziv”.

Aceasta susține că nu a fost luată nicio „măsură corectivă”, iar „plângerile sale au fost respinse, ironizate sau ignorate”. În plus, potrivit aceleiași plângeri, situația ar fi degenerat în martie 2025, când „un superior a aruncat umerașe în direcția ei, la picioare, în timp ce o mustra”.

În urma acestor experiențe, Vazquez declară că a dezvoltat „anxietate, stres sever și simptome compatibile cu tulburarea de stres post-traumatic” și că a suferit o „pierdere a veniturilor” după ce a formulat plângeri.

Potrivit PEOPLE, aceasta a intrat în concediu medical în iulie 2025 și susține că „nu a avut de ales decât să demisioneze” luna următoare, deoarece „condițiile de muncă deveniseră insuportabile”.

Prin acțiunea intentată, Vazquez solicită daune punitive și despăgubiri „sub forma salariilor neplătite, compensațiilor pentru pauzele de masă și odihnă, cheltuielilor de serviciu nerecuperate, concediului medical neplătit și a oricăror alte drepturi salariale reținute ilegal”.

Detalii despre viața privată a lui Kylie Jenner

Kylie Jenner formează un cuplu cu Timothée Chalamet din 2023, iar relația lor pare să fi devenit din ce în ce mai serioasă. Recent, Page Six a relatat în exclusivitate că cei doi locuiesc împreună în Los Angeles de peste un an.

„Sunt obsedați unul de celălalt și sunt mereu împreună”, a declarat o sursă apropiată, adăugând că „este ca și cum ar fi deja căsătoriți”.

Potrivit aceleiași surse, actorul este implicat și în viața copiilor lui Kylie Jenner. Antreprenoarea are doi copii, Stormi, în vârstă de 8 ani, și Aire, de 4 ani, din relația anterioară cu rapperul Travis Scott.

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie

În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală. Cu această ocazie, Chalamet a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre planurile sale de căsătorie.

„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola.

„Da”, a răspuns el, chicotind.

Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?”.

„Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da”.

Întrebat dacă „noi” am putea participa la nuntă, actorul a vrut să știe dacă se referă doar la intervievator sau și la întreaga audiență. După ce publicul a izbucnit în aplauze și urale, intervievatorul i-a spus, amuzat, că „mai bine ar spune nu” la o asemenea invitație.

Chalamet a fost însoțit de Kylie Jenner la ediția din acest an a Premiilor Critics Choice și la Globurile de Aur, unde a câștigat de două ori premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din Marty Supreme. În ambele discursuri de acceptare, actorul a ținut să îi mulțumească „partenerei” sale și să își declare public dragostea pentru ea.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram

Deși formează un cuplu de trei ani, Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram abia în luna ianuarie a acestui an. Actorul a publicat o serie de imagini care marchează victoria sa la Globurile de Aur. În prima fotografie din carusel, Kylie Jenner apare alături de el, ținând statueta câștigată, într-un gest care a fost rapid interpretat drept o confirmare publică a relației.

