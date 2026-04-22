Cătălina Grama, despre evoluția fiului ei în actorie. Achim a filmat pentru un scurtmetraj: „Este și foarte talentat”

Nu mai este un secret faptul că Achim, fiul Cătălinei Grama, calcă pe urmele celebrei sale mame și prezintă deja un interes serios spre lumea actoriei. Tânărul este pasionat și fascinat de această meserie, pe care a început să o practice cu entuziasm.

Cătălina Grama, mândră că fiul ei e pasionat de actorie

Cătălina Grama a vorbit recent despre fiul ei, Achim, care pe lângă că a urmat cursurile școlii ei de actorie, a avut ocazia de a lucra până acum la un scurtmetraj

„Achim a lucrat la un scurtmetraj cu niște regizori americani acum un an, cu Mobra Film. E foarte încântat de profesia de actor, dar nu știe cu adevărat dacă asta vrea să facă. Să știi că este și foarte talentat! A studiat cu mine trei ani la actorie, foarte bine s-a pregătit. Poate să ia un casting oricând, bag mâna în foc pentru asta! Însă îl fascinează în egală măsură și partea de producție și de regie. Da, îi place și e foarte creativ și îi place să organizeze lucrurile, știi? Și atunci îl văd cumva mai mult în spatele camerei, deși nu se știe niciodată”, a declarat Cătălina Grama pentru Libertatea.

Fiul Cătălinei Grama, rol principal într-un scurtmetraj

Cătălina Grama și soțul ei, Paul Ipate, i-au încurajat pe Achim și Zora să exploreze activități variate, de la cursuri extrașcolare la implicarea în proiecte creative. Atunci când actrița și actorul au pus bazele unei școli de actorie, Becoming Studio, copiii au devenit curioși și s-au alăturat cu entuziasm cursurilor. Ceea ce a început ca o joacă s-a transformat rapid într-o pasiune pentru scenă.

Achim, fiul Cătălinei Grama, a început să participe la castinguri, dorindu-și să vadă cum e lumea filmului și dincolo de sala de curs. Actrița a fost atentă să îl pregătească și pentru momentele în care lucrurile nu ies cum îți dorești, explicându-i că respingerile fac parte din acest drum. Acesta a avut bucuria de a avea parte de prima lui realizare pe plan artistic.

„Achim a luat un casting și a filmat pentru un scurtmetraj cu doi regizori americani, așteptăm să-l vedem. A luat un casting la Domnica Cârciumaru pentru acest scurtmetraj, unde a jucat unul dintre rolurile principale. I-a plăcut foarte mult experiența. A jucat în engleză, e foarte bun la asta. A făcut engleză Cambridge încă de când era foarte mic și are un accent foarte bun. Stăpânește foarte bine limba, e fluent în limba engleză și i-a plăcut foarte multă experiența. De unde ziceam că vrea în spatele camerelor de filmat, acum un pic îl tentează, i-a plăcut”, a povestit Jojo pentru CIAO.RO.

Actrița nu a putut fi prezentă pe platourile de filmare din cauza programului său încărcat, însă Paul Ipate a fost cel care l-a însoțit pe Achim și s-a ocupat de partea logistică în zilele de filmare.

„A fost Paul cu el pe platourile de filmare, pentru că eu în perioada aceea aveam un spectacol și alte repetiții. N-am ajuns să întâlnesc regizorii. Se numesc Sergio Zaciu și Oliver Zaciu, sunt niște regizori tineri”, a adăugat ea.

Achim, fiul Cătălinei Grama, dezvăluiri despre pasiunile sale

În cadrul unui interviu, Achim, fiul Cătălinei Grama, a povestit despre pasiunile sale, printre acestea făcând parte și actorie. Tânărul a recunoscut faptul că pentru el prezintă mai mult interes să fie în spatele camerelor.

„Făceam foarte multe, dar acum îmi place actoria, dar nu cred că o să fac asta. Îmi place mai mult în spatele camerelor. Producție și regie aș face, poate. Merg și la școala de actorie”, a spus Achim, fiul Cătălinei Grama, în cadrul unui interviu pentru Ego.ro.

