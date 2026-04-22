Momente foarte neplăcute pentru Alina Pușcaș după ce a fost prezentă în podcast-ul lui Jorge. Ce a pățit prezentatoarea: „A fost foarte bizar…”

Prezentatoarea a petrecut câteva ore alături de Jorge și echipa de producție, însă a avut parte de o mare surpriză la plecare.

Alina Pușcaș este printre cele mai urmărite și apreciate femei din lumea showbiz-ului autohton, iar de ani buni este prezentatoarea emisiunii „Te Cunosc de Undeva” de la Antena 1.

Alina Pușcaș a fost invitată în podcast-ul lui Jorge, invitație pe care a acceptat-o cu foarte multă plăcere, însă a avut parte de o surpriză neplăcută după terminarea filmărilor.

Prezentatoarea a petrecut câteva ore alături de Jorge și echipa de producție, vorbind despre carieră, familie și aspecte inedite din viața ei personală. La plecare, însă, a avut parte de o mare surpriză, observând că a primit o amendă contravențională, motivul invocat fiind blocarea accesului către un garaj.

Alina Pușcaș a povestit că nu înțelege de ce a primit acea amendă, garajul în fața căruia parcase fiind al locației unde a filmat podcast-ul. Mai mult, nu a fost nici contactată pentru a muta mașina din acel loc.

„Eu când am ajuns acolo parcasem mașina la ora 19.00, exact în fața locației lor, în sensul lor în care eram în fața garajului lor. În locație nu era nimeni altceva decât noi, eu, Jorge și echipa lui de filmare. La plecare, m-am trezit cu o amendă de nicăieri, o amendă pe care o luasem undeva, de fapt, știu că am văzut ora, în jur de 22.30, fără ca cineva să fi sunat, să spună că am blocat vreun garaj. Oricum era garajul locației la care am fost. A fost foarte bizar. M-am si enervat, dar m-am și amuzat, dar na, a fost un preț plătit plus pentru că m-am dus la podcast”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Alina Pușcaș, dezvăluiri rare despre viața de familie

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș a vorbit în mai multe rânduri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei, despre felul în care aleg să își crească cei trei copii și se declară o femeie împlinită pe plan personal și profesional.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut unele dezvăluiri inedite despre viața de familie, vorbind despre modul în care se înțelege cu mama soțului ei.

„E OK, e OK. Suntem bine, suntem cordiale. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. E mai bine așa, să își vadă fiecare de ale ei. Cu ajutorul e complicat pentru că ea nu e tocmai în floarea vârstei, să zic așa, are o vârstă înaintată. Îi respectăm timpul ei și ea pe al nostru. Și e mai bine așa. Avem ajutor și preferăm, cumva, să nu o împovărăm pe ea cu chestia asta, că are 80 și ceva de ani. Mai bine să vină în vizită, să-și vadă nepoții, să le ofere cadouri. Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune (râde): le aduce nepoților cadouri, dar și fructe pentru toată lumea”, a mărturisit prezentatoarea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre cei trei copii și caracterele pe care le au aceștia, povestind că simte că fetița cea mică, Iris, este cea care îi seamănă cel mai mult.

„Cea mică, Iris, clar seamănă mai mult cu mine. Băiatul, care este cel mai mare, e un mix între mine și Mihai. Iar Melissa este o combinație între Mihai și soacra mea. Nu are nimic de la mine. Nici măcar din caracterul meu nu a luat. Deloc, deloc. Parcă nu am făcut-o eu, jur. Melissa este efectiv un mix între soț și soacră”, a mai zis ea pentru sursa citată.

O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii

Recomandari
Jack Quaid, starul din producția The Boys, s-a căsătorit cu colega lui din serial. Imagini inedite de la nuntă
People
Jack Quaid, starul din producția The Boys, s-a căsătorit cu colega lui din serial. Imagini inedite de la nuntă
Aurelian Temișan, marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. De ce nu a fost prezent artistul la eveniment: "I-am refuzat invitația..."
People
Aurelian Temișan, marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. De ce nu a fost prezent artistul la eveniment: "I-am refuzat invitația..."
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru Anca Lungu de ziua ei de naștere. Cum au sărbătorit împreună: "A adus bucurie în viața ei și a noastră"
People
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru Anca Lungu de ziua ei de naștere. Cum au sărbătorit împreună: "A adus bucurie în viața ei și a noastră"
Vedetele din "The Devil Wears Prada 2" au strălucit la premiera mondială a filmului din New York
People
Vedetele din "The Devil Wears Prada 2" au strălucit la premiera mondială a filmului din New York
Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment viral pe o plajă din Australia. Ce s-a întâmplat
People
Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment viral pe o plajă din Australia. Ce s-a întâmplat
Anisia Gafton, declarații sincere înainte de a deveni mamă. Actrița este însărcinată cu primul copil: "Mai bagi un plâns, mai un râs..."
People
Anisia Gafton, declarații sincere înainte de a deveni mamă. Actrița este însărcinată cu primul copil: "Mai bagi un plâns, mai un râs..."
Libertatea
Colierul lui Napoleon de milioane de euro a fost furat, în Suedia: „Trucul mașinii închiriate”
Colierul lui Napoleon de milioane de euro a fost furat, în Suedia: „Trucul mașinii închiriate”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, diagnostic dur de la medici. Cu ce boală gravă se confruntă vedeta
Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, diagnostic dur de la medici. Cu ce boală gravă se confruntă vedeta
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alina Sorescu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale, Raisa, care a împlinit 10 ani: "Nu îmi închipuiam..."
Alina Sorescu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale, Raisa, care a împlinit 10 ani: "Nu îmi închipuiam..."
People

Raisa, fiica Alinei Sorescu și a lui Alexandru Ciucu, a împlinit 10 ani.

+ Mai multe
Regele Charles al III-lea, discurs emoționant la 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a
Regele Charles al III-lea, discurs emoționant la 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a
People

Regele Charles al III-lea a susținut un discurs emoționant în memoria Reginei Elisabeta a II-a.

+ Mai multe
Giulia Anghelescu, momente speciale alături de fiul ei. Eduard Mikael a împlinit 11 ani: "Sunt atât de mândră"
Giulia Anghelescu, momente speciale alături de fiul ei. Eduard Mikael a împlinit 11 ani: "Sunt atât de mândră"
People

Fiul Giuliei Anghelescu a împlinit 11 ani, iar artista a publicat imagini speciale de familie.

+ Mai multe
