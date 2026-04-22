Momente foarte neplăcute pentru Alina Pușcaș după ce a fost prezentă în podcast-ul lui Jorge. Ce a pățit prezentatoarea: „A fost foarte bizar…”

Alina Pușcaș este printre cele mai urmărite și apreciate femei din lumea showbiz-ului autohton, iar de ani buni este prezentatoarea emisiunii „Te Cunosc de Undeva” de la Antena 1.

Ce a pățit Alina Pușcaș după ce a participat la podcast-ul lui Jorge

Alina Pușcaș a fost invitată în podcast-ul lui Jorge, invitație pe care a acceptat-o cu foarte multă plăcere, însă a avut parte de o surpriză neplăcută după terminarea filmărilor.

Prezentatoarea a petrecut câteva ore alături de Jorge și echipa de producție, vorbind despre carieră, familie și aspecte inedite din viața ei personală. La plecare, însă, a avut parte de o mare surpriză, observând că a primit o amendă contravențională, motivul invocat fiind blocarea accesului către un garaj.

Alina Pușcaș a povestit că nu înțelege de ce a primit acea amendă, garajul în fața căruia parcase fiind al locației unde a filmat podcast-ul. Mai mult, nu a fost nici contactată pentru a muta mașina din acel loc.

„Eu când am ajuns acolo parcasem mașina la ora 19.00, exact în fața locației lor, în sensul lor în care eram în fața garajului lor. În locație nu era nimeni altceva decât noi, eu, Jorge și echipa lui de filmare. La plecare, m-am trezit cu o amendă de nicăieri, o amendă pe care o luasem undeva, de fapt, știu că am văzut ora, în jur de 22.30, fără ca cineva să fi sunat, să spună că am blocat vreun garaj. Oricum era garajul locației la care am fost. A fost foarte bizar. M-am si enervat, dar m-am și amuzat, dar na, a fost un preț plătit plus pentru că m-am dus la podcast”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Alina Pușcaș, dezvăluiri rare despre viața de familie

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș a vorbit în mai multe rânduri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei, despre felul în care aleg să își crească cei trei copii și se declară o femeie împlinită pe plan personal și profesional.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut unele dezvăluiri inedite despre viața de familie, vorbind despre modul în care se înțelege cu mama soțului ei.

„E OK, e OK. Suntem bine, suntem cordiale. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. E mai bine așa, să își vadă fiecare de ale ei. Cu ajutorul e complicat pentru că ea nu e tocmai în floarea vârstei, să zic așa, are o vârstă înaintată. Îi respectăm timpul ei și ea pe al nostru. Și e mai bine așa. Avem ajutor și preferăm, cumva, să nu o împovărăm pe ea cu chestia asta, că are 80 și ceva de ani. Mai bine să vină în vizită, să-și vadă nepoții, să le ofere cadouri. Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune (râde): le aduce nepoților cadouri, dar și fructe pentru toată lumea”, a mărturisit prezentatoarea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre cei trei copii și caracterele pe care le au aceștia, povestind că simte că fetița cea mică, Iris, este cea care îi seamănă cel mai mult.

„Cea mică, Iris, clar seamănă mai mult cu mine. Băiatul, care este cel mai mare, e un mix între mine și Mihai. Iar Melissa este o combinație între Mihai și soacra mea. Nu are nimic de la mine. Nici măcar din caracterul meu nu a luat. Deloc, deloc. Parcă nu am făcut-o eu, jur. Melissa este efectiv un mix între soț și soacră”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Citește și:

O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii

