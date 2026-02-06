Jorge lansează o aplicație dedicată sănătății mintale. Ce presupune și la ce ajută

Jorge își mută energia creativă din studio în zona digitală și intră oficial în industria tech, odată cu lansarea primei aplicații românești de fitness emoțional. Proiectul marchează o schimbare importantă de direcție pentru artist, care propune o platformă dedicată celor ce vor mai multă claritate mentală, echilibru interior și obiceiuri sănătoase, adaptate ritmului alert al vieții moderne.

Jorge, de la muzică la tehnologie

Cunoscut publicului larg ca solist, Jorge face un pas neașteptat în afara industriei muzicale. Noua aplicație reprezintă debutul său oficial în zona tech și vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de instrumente practice pentru sănătatea emoțională. Platforma este construită pentru utilizatorii care nu mai au răbdare pentru teorie sau discursuri motivaționale de moment, ci caută soluții concrete și aplicabile zilnic.

Noul business al lui Jorge se bazează pe ideea de disciplină emoțională, nu pe entuziasm de scurtă durată. Aplicația propune un sistem clar: înlocuirea obiceiurilor nocive cu gânduri conștiente și constructive, prin exercițiu constant. Practic, utilizatorii sunt invitați să trateze starea de bine ca pe un antrenament, nu ca pe o destinație ocazională.

„Este prima aplicație de mindfulness în limba română, cu meditații ghidate și afirmații pozitive trase în studio, cu muzică pe anumite frecvențe, special compusă pentru a ajuta oamenii să ajungă la o stare mai bună emoțională. Taskurile zilei, lista de recunoștință, jurnal zilnic, companion AI integrat, sunt unelte pe care le putem folosi zi de zi pentru fitness emoțional și starea de bine. Meditațiile ghidate de relaxare, pentru somn, după job, pentru onorarea părinților ajută la cultivarea recunoștinței față de viața pe care o trăim.”

Cum funcționează aplicația lui Jorge

Platforma este gândită ca o adevărată „sală de fitness” pentru minte și emoții, cu exerciții ușor de integrat în rutina zilnică. Utilizatorii au acces la: meditații ghidate pentru reglare emoțională zilnică, programe audio dedicate somnului, reducerii stresului de după muncă și descărcării mentale, afirmații pozitive înregistrate profesional, cu muzică terapeutică, conținut creat special pentru repetiție, disciplină și formarea de obiceiuri sănătoase, un companion AI, gândit pentru conversații eliberatoare și reflecție personală.

Totul este structurat pentru oameni ocupați, suprastimulați, care au nevoie de rezultate reale, nu de concepte abstracte.

Jorge a pierdut 350.000 de euro într-o afacere

Într-un interviu, Jorge a discutat despre pierderea financiară pe care a experimentat-o într-o afacere. Artistul a fost deschis și a dezvăluit suma pe care a pierdut-o.

„350.000 de euro, cam așa. A durut și pot să-ți spun că în sufletul meu încă mai simt o mică durere. Încerc să se facă cât mai mică. M-a durut atunci, în perioada respectivă. A fost în zona de IT, mă rog, niște aparaturi n-au mai fost actuale și cam aia a fost. O gaură care s-a întâmplat acum trei sau patru ani. De aia am trecut pe imobiliare, mult mai bine, mult mai sigur, vă aștept la mare!”, a spus Jorge pentru Cancan.

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Foto: Instagram

