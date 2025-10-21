Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul: „Incredibil, cine ar fi crezut”

Zilele trecute, Jorge a împărtășit cu fanii săi o veste care i-a umplut inima de bucurie: familia sa s-a mărit cu o nouă membră… și nu orice membră, ci o pisicuță adorabilă pe nume Sunny. Momentul a fost surprins în câteva fotografii pline de gingășie, distribuite pe rețelele de socializare, iar admiratorii nu au întârziat să-i transmită urări și felicitări.

Jorge a prezentat noul membru al familiei

Micuta felină a devenit rapid atracția principală în casa Papagheorghe, mai ales pentru mezinul familiei, care s-a atașat instant de noul companion. Numele „Sunny” a fost ales chiar de fiul artistului și pare să reflecte perfect personalitatea jucăușă și luminoasă a pisicuței.

„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva. Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a scris Jorge pe Instagram, emoționând comunitatea online.

Coincidența ca Sunny să fi fost născută chiar în aceeași zi cu Jorge a adus și mai multă emoție în familia sa, iar fanii au reacționat imediat: „Să vă bucurați de ea!”, „Vaaai…. Ce rasă e pisicuța? E adorabilă!”, „Doamne ! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”, „Foarte bine ai făcut! Este o alegere perfectă”.

Anunțul făcut de Jorge după 12 ani de căsnicie cu Ramona Prodea

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

În fiecare an, Jorge are obiceiul să o ceară din nou în căsătorie pe soția lui, Ramona Prodea. Recent, artistul a vorbit despre lecțiile învățate în cei 12 ani de căsnicie.

„Trei lecții am învățat de-a lungul anilor: să nu îi dau niciodată sfaturi când are ea vreo problemă, doar să o ascult, o dată pe an să avem o vacanță în cuplu, 4-5 zile, asta e o regulă de când ne-am căsătorit, și a treia regulă e că eu în fiecare an am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o și anul ăsta… Am cerut-o pentru că eu am cerut-o de soție în baie, când trebuia să ne despărțim… Și am zis că mai bine ne căsătorim, și ea a zis da. M-am simțit prost și atunci mi-am propus să o cer din nou anul următor. Și tot așa, iar am cerut-o și iar am cerut-o și tot așa!”, a spus Jorge pentru Click!

Într-un interviu acordat recent, Jorge a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, după atâția ani de căsătorie.

„Ne-a unit Dumnezeu și noi credem foarte mult în conexiunea asta pe care ne-a dat-o, în legământul acesta pe care îl faci în fața lui Dumnezeu atunci când te căsătorești. Încurajăm foarte mult tinerii să facă pasul acesta. Chiar dacă spui că actele nu contează, că e doar o hârtie, e o conexiune acolo cu Dumnezeu, e un martor în viața noastră omniprezent, cum îmi place mie să spun, că e peste tot. Chiar contează să facă parte și din relație”, a declarat artistul pentru VIVA!.

Foto: Instagram

