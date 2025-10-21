Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul: „Incredibil, cine ar fi crezut”

Jorge le-a dezvăluit fanilor ultimele noutăți din familia lui.
Zilele trecute, Jorge a împărtășit cu fanii săi o veste care i-a umplut inima de bucurie: familia sa s-a mărit cu o nouă membră… și nu orice membră, ci o pisicuță adorabilă pe nume Sunny. Momentul a fost surprins în câteva fotografii pline de gingășie, distribuite pe rețelele de socializare, iar admiratorii nu au întârziat să-i transmită urări și felicitări.
Cuprins
Micuta felină a devenit rapid atracția principală în casa Papagheorghe, mai ales pentru mezinul familiei, care s-a atașat instant de noul companion. Numele „Sunny” a fost ales chiar de fiul artistului și pare să reflecte perfect personalitatea jucăușă și luminoasă a pisicuței.
„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva. Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a scris Jorge pe Instagram, emoționând comunitatea online.
Coincidența ca Sunny să fi fost născută chiar în aceeași zi cu Jorge a adus și mai multă emoție în familia sa, iar fanii au reacționat imediat: „Să vă bucurați de ea!”, „Vaaai…. Ce rasă e pisicuța? E adorabilă!”, „Doamne ! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”, „Foarte bine ai făcut! Este o alegere perfectă”.
George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.
În fiecare an, Jorge are obiceiul să o ceară din nou în căsătorie pe soția lui, Ramona Prodea. Recent, artistul a vorbit despre lecțiile învățate în cei 12 ani de căsnicie.
„Trei lecții am învățat de-a lungul anilor: să nu îi dau niciodată sfaturi când are ea vreo problemă, doar să o ascult, o dată pe an să avem o vacanță în cuplu, 4-5 zile, asta e o regulă de când ne-am căsătorit, și a treia regulă e că eu în fiecare an am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o și anul ăsta… Am cerut-o pentru că eu am cerut-o de soție în baie, când trebuia să ne despărțim… Și am zis că mai bine ne căsătorim, și ea a zis da. M-am simțit prost și atunci mi-am propus să o cer din nou anul următor. Și tot așa, iar am cerut-o și iar am cerut-o și tot așa!”, a spus Jorge pentru Click!
Într-un interviu acordat recent, Jorge a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, după atâția ani de căsătorie.
„Ne-a unit Dumnezeu și noi credem foarte mult în conexiunea asta pe care ne-a dat-o, în legământul acesta pe care îl faci în fața lui Dumnezeu atunci când te căsătorești. Încurajăm foarte mult tinerii să facă pasul acesta. Chiar dacă spui că actele nu contează, că e doar o hârtie, e o conexiune acolo cu Dumnezeu, e un martor în viața noastră omniprezent, cum îmi place mie să spun, că e peste tot. Chiar contează să facă parte și din relație”, a declarat artistul pentru VIVA!.
Citește și:
Imagini rare de la nunta din 2012 a Danei Rogoz. Ce mesaj special a transmis actrița: „Ne simțeam iubiți și iubeam, nu ne tulbura nimeni și nimic…'
Foto: Instagram