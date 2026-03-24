O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stârnit noi discuții aprinse pe internet pe tema stilului de viață exclusivist.

  de  ELLE.ro
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii

Este mai mult decât clar că Georgina Rodríguez și Cristiano Ronaldo nu sunt interesați să ducă o viață discretă.

Averea lui Ronaldo a crescut enorm de-a lungul carierei, iar el nu ezită să împărtășească acest stil de viață alături de familie. Totuși, una dintre cele mai recente postări ale Georginei pe Instagram a stârnit controverse online, unii utilizatori considerând-o lipsită de gust și prea ostentativă, ceea ce ridică întrebarea: cât este prea mult?

Fotografia în cauză îi surprinde pe cei doi la o cină liniștită în Madrid, însă ceea ce a atras atenția nu a fost decorul, ci nivelul de lux afișat. De la bijuterii exclusiviste până la un supercar rar, imaginea a devenit rapid virală, în timp ce oamenii au început să estimeze valoarea totală a obiectelor din cadru.

Potrivit unor calcule distribuite intens online, valoarea combinată a elementelor din imagine ar putea depăși 20,6 milioane de dolari. Printre piesele remarcate se numără un Bugatti Centodieci (estimat la 13,5 milioane de dolari), un inel de logodnă de aproximativ 6 milioane de dolari și două ceasuri de lux de la Patek Philippe, unul estimat la 700.000 de dolari și celălalt la aproximativ 450.000 de dolari.

În plus, postarea este însoțită de piesa Diamonds a artistei Rihanna, ceea ce întărește mesajul pe care mulți l-au perceput: nu este vorba despre discreție.

Desigur, valorile exacte pot varia și sunt adesea speculative, în lipsa unor confirmări oficiale din partea cuplului. Totuși, brandurile și tipurile de obiecte vizibile în fotografie sunt în linie cu stilul lor de viață deja cunoscut și cu aparițiile lor publice anterioare.

De ce stârnește reacții acum?

Nu este pentru prima dată când cei doi își expun stilul de viață luxos, însă reacția de această dată pare diferită. Utilizatorii din social media sunt mai vocali, iar unii critică postarea ca fiind exagerată, mai ales într-un context global în care diferențele economice sunt un subiect sensibil.

Pe de altă parte, există și voci care susțin că acest tip de expunere face parte din identitatea lor publică. Atât Ronaldo, cât și Georgina și-au construit comunități uriașe inclusiv pe baza unui conținut aspirațional, lux, succes și viață de familie.

În esență, discuția nu este doar despre bani, ci despre percepție. Pentru unii, imaginea simbolizează succesul și recompensa pentru ani de muncă. Pentru alții, trece în zona unui exces inutil.

Cristiano Ronaldo a povestit, într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, cum a luat decizia de a o cere în căsătorie pe Georgina Rodríguez și cum fiicele lor au avut un rol important în acest moment.

Cristiano Ronaldo a explicat că, după opt ani de relație, a simțit că a venit momentul potrivit pentru a face pasul cel mare.

„Spun mereu că lucrurile bune vin la timpul potrivit. O să îi cer să se căsătorească cu mine pentru că simt că acesta este momentul potrivit, nu doar pentru că este mama copiilor mei, ci pentru că este iubirea vieții mele”, a declarat Cristiano Ronaldo. El a adăugat că „nimic nu se va schimba doar pentru că ne vom căsători, este doar un capitol frumos al vieții.”

