Ilinca Vandici, declarație rară despre iubitul ei. Detaliul făcut public despre relația lor

Ilinca Vandici a dezvăluit un detaliu inedit despre partenerul ei.

Ilinca Vandici iubește din nou după divorțul de fostul ei soț, Andrei Neacșu. Prezentatoarea TV a făcut recent o declarație inedită despre actualul ei partener. 

Ilinca Vandici a confirmat că trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, vedeta TV a publicat pe rețelele de socializare un video în care le arată urmăritorilor săi colecția ei de pantofi sport. În acel clip, Ilinca Vandici menționează că ea și iubitul ei și-au achiziționat împreună același model de încălțăminte. Vedeta nu a dezvăluit identitatea partenerul ei și nici nu au publicat fotografii împreună. 

„Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel.”

Ilinca Vandici este rezervată în ceea ce privește povestea de dragoste din prezent. Cu toate astea, a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care îl surprinde pe partenerul ei, despre care presa mondenă speculează că ar fi Bogdan Boitor. Acesta este cu spatele, semn că vedeta dorește să îi protejeze intimitatea, și e văzut în timp ce poartă o conversație cu Zian, fiul Ilincăi Vandici. 

După divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici a fost discretă cu viața ei personală și nu s-a afișat în compania vreunui iubit. Însă, în luna octombrie a anului 2025, prezentatoarea TV a fost văzută alături de presupusul ei partener, care ar fi Bogdan Boitor, fiul lui Vasile Boitor, fost primar al localității Asuaju de Sus, județul Maramureș. Cei doi au fost fotografiați de către paparazzi la plecarea spre aeroport și erau însoțiți și de către Zian, fiul Ilincăi Vandici.

Bogdan Boitor a fost implicat în politică, pentru că a candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea unui partid, dar nu a avut voturile necesare pentru a ajunge în Parlament. Până acum, prezentatoarea TV nu a confirmat dacă într-adevăr formează un cuplu alături de el.

Într-un interviu, Ilinca Vandici a vorbit despre separarea de fostul ei soț. Prezentatoarea TV nu a ascuns faptul că divorțul de Andrei Neacșu că a fost dificil.

„E normal ca o separare să fie dureroasă și e foarte sănătos să accepți acea stare, acele emoții, să le înțelegi, nu să disimulezi… Disimularea îți poate aduce posibilitatea să te scoți din starea care nu-ți place pentru un timp, însă acea stare nu dispare, rămâne acolo cu tine oriunde te-ai duce și orice ai face. Ba mai mult, poți chiar să o îngropi, dar asta te va duce la îngreunarea bagajului cu emoții reprimate și, la un moment dat, când poate te aștepți cel mai puțin, ele vor ieși toate la suprafață”, a spus Ilinca Vandici pentru VIVA!

În continuare, Ilinca Vandici a precizat că fostul ei soț e implicat în viața fiului lor, Zian.

„În ceea ce ne privește, Andrei e prezent în viața copilului, bunicii paterni și mama mea, de asemenea, și da, am apelat și la ajutorul unei bone pentru momentele în care e necesar. În majoritatea timpului, sunt alături de copilul meu, și e minunat să fie așa. Am fost și sunt prezentă fizic, emoțional, spiritual în viața lui și ne bucurăm împreună de toate etapele evoluției sale. Ne-am creat amintiri superbe, ritualuri, momente frumoase și ne trăim viața în armonie, iubire și înțelegere.”

De asemenea, Ilinca Vandici a mai spus că ea și fostul ei soț, Andrei Neacșu, discută împreună deciziile care au legătură cu fiul lor, Zian.

„Cum am mai spus, rămânem părinții lui Zian și bineînțeles că vom fi mereu alături de el. Cred că este o perspectivă sănătoasă și matură din care am acționat și vom acționa în continuare în ceea ce privește viața copilului nostru. Am și declarat la momentul anunțului divorțului că ne veți mai vedea împreună din postura de părinți și cred că așa e normal și înțelept, nu mi se pare nimic ieșit din comun în asta. Bineînțeles că deciziile în ceea ce-l privește pe Zian sunt discutate, analizate și luate de comun acord. Și tocmai pentru că Zian are deja 6 ani și jumătate, el e cel care în marea majoritate a timpului decide și alege ce vrea să facă, unde vrea să meargă, dar mereu îl îndrum și vorbim”, a adăugat Ilinca Vandici pentru VIVA!

