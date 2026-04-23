Cătălin Scărlătescu și partenera lui, imagini din vacanța în Grecia

Cătălin Scărlătescu pare să trăiască o perioadă relaxată pe plan personal, alături de iubita sa, Elena Gogean, o tânără arhitectă în vârstă de 27 de ani. Relația lor a devenit publică la scurt timp după despărțirea chef-ului de actrița Doina Teodoru, iar de atunci cei doi au fost văzuți tot mai des împreună în diverse destinații de vacanță.

Primele imagini cu cei doi au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Recent, cuplul a ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia, unde își petrece timpul explorând mai multe zone turistice.

Deși evită, în general, aparițiile împreună în fotografii oficiale, amândoi au lăsat mici indicii pe rețelele de socializare că se află în același loc. Chef-ul a postat o imagine relaxată din vacanță, în timp ce Elena a publicat o fotografie de pe o barcă, confirmând indirect prezența ei alături de partener.

„Se vede vacanța la orizont”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram, în timp ce Elena Gogean a completat atmosfera de vacanță cu propriul mesaj: „Am venit să văd ce mai face marea”.

Cei doi au ales să exploreze Grecia pe mare, vizitând mai multe insule și orașe, printre care Atena și Poros. În timpul sejurului, Elena a împărtășit și impresii din capitala Greciei, realizând un fel de jurnal de călătorie online.

„În Atena poți știi cât de bogați sunt oamenii. În multe zone din Atena, trotuarele nu sunt făcute de primărie, ci de proprietari. Așa că orașul nu e uniform. E o colecție de decizii individuale. Și uneori cel mai simplu indicator al unui cartier nu e casa, ci trotuarul”, a notat ea.

Elena Gogean este originară din Focșani, activează ca arhitectă și este și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, însă apropiații susțin că acest aspect nu pare să influențeze relația lor, care continuă într-un ritm stabil, marcat de călătorii și timp petrecut împreună.

După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate. Deși cuplul părea extrem de unit, iar cererea în căsătorie părea să marcheze un pas spre altar, lucrurile s-au schimbat între timp.

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii 2025, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Într-un interviu acordat recent, Doina Teodoru a ținut să sublinieze că în acest moment nu are nicio relație și nici nu caută un nou partener.

„Sunt singură! Nu am timp, am fost foarte prinsă cu spectacolul și premiera filmului… Dacă o să apară cineva bine, dacă nu, la fel de bine. Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a declarat actrița pentru Click.

Citește și:

Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre plecarea Andreei Bălan din juriul emisiunii „Te Cunosc de Undeva': „Între ea și producătoare s-a întâmplat ceva'

Foto: Arhiva ELLE

