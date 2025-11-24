Doina Teodoru, vacanță aniversară în Malta. Ce s-a întâmplat cu actrița la întoarcerea acasă: „Am anulat și spectacolul”

Doina Teodoru a ales să-și marcheze cei 36 de ani într-un cadru mediteranean, departe de agitația din România. Actrița și-a petrecut aniversarea pe insula Gozo din Malta, în compania prietenilor, însă revenirea acasă nu a fost deloc ușoară, după cum chiar ea a dezvăluit în mediul online.

Doina Teodoru, vacanță în Malta

Artista a optat pentru Gozo ca destinație de vacanță, un loc care pare să fi devenit popular și pentru echipa emisiunii Power Couple de la Antena 1. Deși zilele petrecute acolo au fost pline de soare, peisaje spectaculoase și multă relaxare, odată întoarsă în țară, Doina a fost nevoită să renunțe la programul obișnuit din cauza unei gripe agresive.

Pentru sejur, vedeta a ales o locație pitorească, specifică insulei Gozo, parte a arhipelagului maltez. A avut parte de liniște și momente de respiro după o perioadă încărcată, bucurându-se de natură, de mare și de ritmul lent al insulei.

Pe Instagram, actrița a detaliat cum s-a încheiat escapada. Din păcate, după vacanța de vis, Doina s-a ales cu o gripă chinuitoare.

„Astăzi am ieșit pentru prima oară din casă de când m-am întors din vacanță. M-am întors duminică, nici n-am apucat să mă dezmeticesc, ca m-a lovit o gripă odioasă. Am anulat și spectacolul de luni și îmi cer scuze celor care au venit degeaba. Reprogramăm pentru ianuarie. În altă ordine de idei, mulțumesc tuturor pentru gândurile și urările de bine! Chiar a fost happy 36. Gozo a fost foarte darnică și prietenoasă cu mine. Mi-ar face mare plăcere să revin. Am făcut baie în mare, am întâlnit oameni superbi, am mâncat bun și ca de obicei, am mângâiat toate pisicile și nu au fost puține. Una peste alta, a fost un a prolific, chiar simt ca am crescut. Oare ce insula sa aleg anul viitor?”

Reacție după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

În ultima perioadă, speculațiile privind o presupusă ruptură între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au apărut în spațiul public. Cuplul, care și-a oficializat logodna în 2024, părea să aibă o relație solidă după participarea la „Asia Express.' Totuși, deși erau logodiți, actrița și cunoscutul chef nu au stabilit data unei eventuale căsătorii.

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Până acum, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au făcut declarații oficiale referitoare la speculațiile care circulă în spațiul public, conform cărora s-ar fi despărțit. Însă, actrița a postat pe contul ei oficial de Instagram un mesaj scris în limba engleză care a stârnit atenția în rândul fanilor ei și care să fie cu subînțeles.

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele de socializare de către Doina Teodoru.

