Anca Serea, mărturisiri sincere despre educația copiilor și regulile impuse: „Vorbim frumos unii cu ceilalți”

Anca Serea a vorbit sincer despre cum familia ei își arată dragostea și respectul.

Anca Serea și Adrian Sînă
Anca Serea a vorbit deschis, într-un interviu acordat recent, despre modul în care își crește cei șase copii și despre principiile pe care le consideră esențiale în educația lor. Vedeta a explicat că, în viziunea ei, „copilul bine crescut” nu este definit de perfecțiune, ci de echilibru emoțional, respect și valori solide, adaptate lumii actuale.

Ea a subliniat că pune accent pe dezvoltarea unor comportamente sănătoase și pe formarea unui caracter empatic și respectuos, capabil să se adapteze în orice situație de viață.

„Pentru mine, un copil bine crescut este un copil empatic, respectuos, echilibrat emoțional și adaptat la lumea în care trăim. O bună creștere nu înseamnă perfecțiune, ci valori solide, bun simț și capacitatea de a se comporta frumos indiferent de context”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

În ceea ce privește regulile din familia ei, Anca Serea spune că totul pornește de la respectul reciproc și de la comunicare. În casa lor, copiii sunt învățați să se sprijine între ei, să comunice frumos și să își asume mici responsabilități potrivite vârstei.

„Respectul este baza, în familia noastră. Vorbim frumos unii cu ceilalți, spunem cuvintele magice „te rog” și „mulțumesc”, ne ascultăm, ne sprijinim și încercăm să avem grijă unii de alții. De asemenea, le ofer diverse responsabilități potrivite vârstei, fișe cu activități simpatice pe baza unor exemple concrete din viața de zi cu zi”, a mai spus vedeta.

În ciuda sacrificiilor și a provocărilor întâmpinate în familia ei numeroasă, Anca Serea este recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută alături de cei șase copii ai ei.

„Primul sentiment este, fără îndoială, recunoștința! Când mă uit la ei, la toți șase, simt o bucurie greu de pus în cuvinte și o împlinire profundă. Sunt multe momente în care mi se inundă ochii cu lacrimi de fericire. Pentru mine, ei sunt cea mai mare împlinire sufletească și așa știu că am făcut ceva bun în viața asta. Da, au fost și sunt multe sacrificii, nopți nedormite, agitație, dar, în mod sincer, toate trec în plan secundar. Nu le uiți complet, dar nu mai cântăresc la fel. Rămâne doar dragostea și sentimentul că totul merită. Ei îmi dau energie, sens și o motivație constantă de a fi mai bună în fiecare zi. David, Sarah, Noah, Ava, Moise, Leah, sunt foarte norocoasă să vă am!”

Sarah, fiica Ancăi Serea, va studia la Milano

Sarah, fiica Ancăi Serea, își va continua parcursul educațional în Milano. Vedeta a dezvăluit că tânăra a fost admisă la Istituto Marangoni, acolo unde își va aprofunda pasiunile pe care le are pentru marketing și fashion design. Anca Serea este tare mândră de această etapă care urmează în viața fiicei sale și îi va fi alături. 

„Dimineața asta, inima mea este plină de recunoștință, emoție și mândrie.
Sarah a fost acceptată la Instituto Marangoni din Milano, locul unde a visat să ajungă de când era mică și pentru care a muncit cu toată determinarea ei.
Este începutul unui nou capitol – un drum al viselor, al curajului, al pasiunii pentru design, modă și al speranțelor mari.
Drumul la @istitutomarangoni_milano abia începe, iar noi suntem alături de tine la fiecare pas.
Crede în tine, muncește cu aceeași dăruire și nu uita niciodată cât de departe pot ajunge visele atunci când sunt susținute de suflet.
Te iubim, @sarah_serea
Milano, venim!”, a fost mesajul transmis de Anca Serea pe Instagram.

Într-o postare emoționantă pe conturile sale oficiale de social media, Anca Serea a dezvăluit care sunt valorile fundamentale după care se ghidează în viața de familie.

„Suntem diferiți, dar mereu o echipă”, a precizat ea, subliniind că fericirea în casa lor se bazează pe comunicare deschisă, respect și iertare.

Prima regulă, după cum explică Anca Serea, se referă la modul în care membrii familiei comunică:

„Vorbim întotdeauna cu respect, chiar și atunci când nu suntem de acord.” Vedeta pune accent și pe implicarea tuturor în deciziile casei: „Deciziile importante le luăm împreună. Fiecare voce contează.” Totodată, ea atrage atenția că nicio promisiune nu este făcută dacă nu poate fi respectată, astfel încât fiecare să știe că poate avea încredere în ceilalți.

