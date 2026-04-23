Ce o deranjează cel mai mult pe Adda la soțul ei, Cătălin Rizea: „Și pe el îl enervează”

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, iar relația lor se bazează pe echilibru, sinceritate și multă adaptare reciprocă. Într-un interviu acordat recent, cei doi au vorbit deschis despre viața de familie, provocări și dinamica lor de zi cu zi.

Adda și Cătălin Rizea, dezvăluiri despre cuplul lor

Artista recunoaște că rutina nu există în viața lor, fiecare zi venind cu noi provocări și momente imprevizibile.

„Fiecare zi e o aventură. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă și încercăm să le facem pe toate cât de bine se poate”, a spus ADDA pentru revista VIVA!

În momentele dificile, cei doi spun că reușesc să se susțină reciproc, chiar dacă tensiunile nu lipsesc.

„Avem noroc că cedăm pe rând. Și ne susținem unul pe celălalt. Cred că depinde de situație, context și cât de lungă a fost perioada stresantă. De obicei, se acumulează oboseala și tensiunea și e firesc să fie și zile mai grele”, au explicat ei.

Diferențele dintre ei sunt evidente, dar tocmai acestea par să le mențină echilibrul în cuplu. Adda a vorbit sincer despre micile lucruri care o deranjează, dar și despre compromisurile pe care le fac:

„Mă deranjează că este foarte dezordonat. Și pe el îl enervează că eu sunt prea nebună cu curățenia. Efectiv două extreme! Ne întâlnim, cumva, pe la mijloc. Eu mai închid ochii și nu văd hainele aruncate, iar el le mai împăturește, din când în când!”.

Chiar și după aproape un deceniu de relație, cei doi spun că își exprimă sentimentele zilnic, chiar dacă nu sunt neapărat adepții romantismului clasic.

„Ne spunem te iubesc în fiecare zi. Nu suntem romantici, dar suntem sensibili amândoi. E o combinație emoționalo-amuzanto-agitație mereu. Asta este dinamica noastră.”

Pe lângă relația de cuplu, cei doi colaborează și profesional, Cătălin Rizea fiind și managerul artistei. Acesta spune că rolurile nu se încurcă, ba din contră, îl ajută să fie mai conectat atât la familie, cât și la carieră: „Asta cred că este cea mai bună variantă, că le fac pe amândouă și știu exact de ce are nevoie și ce trebuie făcut. Așa sunt 100% conectat la familie, dar și la job.”

Adda și Cătălin Rizea, momente de panică

Artista a povestit că problemele de sănătate au debutat brusc în octombrie 2020, când s-a confruntat cu o reacție alergică severă și erupții extinse pe corp. De atunci, s-a luptat constant cu simptome persistente, precum dureri, oboseală accentuată, migrene, palpitații, dar și tulburări de memorie și vedere. Potrivit acesteia, viața de zi cu zi a devenit dificilă, fiind marcată de stări de rău, confuzie și lipsa somnului.

Un episod tensionat a avut loc într-o zi de duminică, când Cătălin Rizea a descoperit o căpușă fixată în zona abdomenului. Pentru că aveau un angajament profesional și nu puteau ajunge imediat la medic, cei doi au fost nevoiți să gestioneze situația singuri, cu grijă, până la un consult de specialitate.

„Ce să fac? Nu aveam unde să mergem în acea dimineață și am zis că decât să se rupă, ceea ce nu este bine, pun ulei esențial de mentă pe ea pentru că nu-i place uleiul esențial și va ieși singură. Dacă nu suportați soluțiile împotriva țânțarilor și căpușelor, puteți să adăugați ulei esențial de mentă în cremă, să întindeți pe tot corpul. Nu le place. Am pus ulei în jurul ei și pe ea, nu trebuia să punem pe ea, dar a ieșit singură. Am pus-o într-o seringă și am sunat la centru să vedem dacă se mai poate face analiză din ea, având în vedere că am scos-o întreagă, doar că avea acel ulei pe ea”, a povestit artista pe Instagram.

