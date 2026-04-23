Cum și-a răsfățat Andreea Bălan invitații la cununia civilă cu Victor Cornea. Artista a dezvăluit ce meniu special a avut la petrecere

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil, zilele trecute, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Ce meniu a avut Andreea Bălan la petrecerea organizată după cununie

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan în descrierea imaginilor surprinse în ziua cununiei civile.

Victor Cornea a purtat un costum elegant bleumarin, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o ținută albă, cu perle aplicate și fusta mini. Domnișoarele de onoare au purtat rochii roz.

După cununia civilă, Andreea Bălan și Victor Cornea i-au invitat pe cei dragi la o petrecere restrânsă organizată într-un restaurant cu specific pescăresc din București. Astfel, întregul meniu a avut la bază preparate din pește și fructe de mare.

Pentru început, a fost pregătit un platou rece, care a inclus salată de icre de știucă, zacuscă de casă cu sturion și guacamole. Meniul a continuat cu hamsii crocante servite cu sos remoulade, dar și cu un platou generos de fructe de mare la plită (calamari, caracatiță, creveți Black Tiger și baby calamari), completat de focaccia mixtă și pâine prăjită.

Pentru felul principal, invitații au avut de ales între mai multe preparate. Una dintre opțiuni a fost fileul de lup de mare la plită, servit cu creveți Black Tiger pe pat de risotto cremos cu bisque de creveți, file de crap de Dunăre, prăjit în mălai și servit cu mămăligă sau tagliata de vită, servită cu sos de piper verde, rucola și parmezan.

Anunțul făcut de Andreea Bălan la câteva zile de la cununia cu Victor Cornea

Ulterior, cântăreața a făcut declarații suplimentare pe rețelele de socializare, atât despre cununia civilă, cât și despre un moment special pe care l-a pregătit pentru data de 10 mai, când va avea loc nunta cu Victor Cornea.

„Am spus cel mai frumos ‘DA’. Cununia civilă a fost plină de emoții, zâmbete și momente care ne vor rămâne pentru totdeauna în suflet. Am trăit clipe sincere, cu inima deschisă, alături de cei dragi nouă, care ne-au fost aproape și au făcut totul și mai special. A fost începutul unei noi etape, trăit cu iubire, recunoștință și împlinire. Vă las aici refrenul melodiei ‘Nopți albe’, o melodie nouă care spune povestea noastră și care se va lansa pe 10 mai, chiar în ziua nunții, zi pe care o așteptăm cu nerăbdare”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Artista a mărturisit că se simte foarte fericită și abia așteaptă să împărtășească cu fanii detaliile despre povestea de dragoste cu Victor Cornea.

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită. Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește ‘Nopți albe’ și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a spus Andreea Bălan pentru Libertatea.

Foto: Instagram

