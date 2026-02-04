Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cuplurile de vedete care participă la emisiunea Power Couple.

Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au anunțat în 2020 că formează un cuplu. În decembrie în acel an, de Crăciun, fosta campioană olimpică la gimnastică a fost cerută în căsătorie de către actor. Cununia lor civilă, de pe 30 iulie 2021, a fost discretă. În luna iulie a anului 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios. Cuplul a decis să aibă două perechi de nași, printre care și buna sa prietenă, gimnasta Andreea Răducan, alături de soțul ei, Daniel.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple, fiind unul dintre cele mai apreciate cupluri din emisiune.

În cadrul unei probe solicitante, fosta gimnastă a dezvăluit că i-a cumpărat lui Răzvan Bănică un ceas pentru care a plătit fabuloasa sumă de 18.000 euro. oncurenta de la Power Couple a știut că și-l dorește, motiv pentru care a decis să îl surprindă, iar actorul a mărturisit că îl poartă destul de rar.

„Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, drept dovadă că nici nu îl port. L-am purtat într-o vacanță în Praga pentru prima dată și mă opreau oamenii. Nu îmi venea să cred. Se uitau oamenii ca la filme străine și am zis că îl las în cameră”, a declarat Răzvan Bănică, la Power Couple.

Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izabașa

Potrivit presei sportive, Sandra Izbașa încasează lunar de la statul român o sumă de 16.635 de lei, echivalentul a aproximativ 3.300 de euro. Acești bani reprezintă cuantumul maxim pe care un sportiv îl poate primi pentru rezultatele remarcabile obținute de-a lungul carierei pentru România.

Renta viageră a fost stabilită ca urmare a palmaresului excepțional al sportivei: aur la sol la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008, aur la sărituri la Londra în 2012, cinci titluri europene și un argint mondial.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, statul român a decis să înghețe nivelul rentelor viagere la valoarea din decembrie 2017 pentru aproximativ 600 de sportivi. Astfel, aceste sume nu pot fi majorate până la o eventuală modificare legislativă.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre experiența Power Couple

Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică și Răzvan Bănică, simpaticul actor, și-au deshis sufletul și le-au oferit celor de acasă primele declarații despre relația lor și povestea în show-ul Power Couple.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, declară Sandra, despre bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu patru ani. Acesta a ținut să o completeze: „Descoperim, pe zi ce trece, că suntem Power”.

Fiecare zi și probă le-au scos la iveală importante lecții de viață.

„Mi-am dat seama că indiferent dacă suntem buni individuali, cel mai important este faptul că trebuie să confirmăm prestațiile bune. Cel mai important este să fii bun în cuplu”, spun cei doi.

