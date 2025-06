Sandra Izbașa a împlinit 35 de ani. Ce mesaj emoționat i-a transmis soțul ei, actorul Răzvan Bănică: „Eu te-am căutat și, acum că te-am găsit…”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au anunțat în 2020 că formează un cuplu. În decembrie în acel an, de Crăciun, fosta campioană olimpică la gimnastică a fost cerută în căsătorie de către actor. Cununia lor civilă, de pe 30 iulie 2021, a fost discretă. În luna iulie a anului 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios. Cuplul a decis să aibă două perechi de nași, printre care și buna sa prietenă, gimnasta Andreea Răducan, alături de soțul ei, Daniel.

Sandra Izbașa a împlinit 35 de ani. Mesajul transmis de soțul ei

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu de invidiat, iar dovezile poveștii lor de dragoste se pot observa adesea în postările pe care cei doi pe fac pe rețelele de socializare.

Sandra Izbașa a împlinit 35 de ani, iar soțul ei, actorul Răzvan Bănică, nu a lăsat ca momentul să treacă neobservat și i-a transmis acesteia un mesaj emoționant.

„Ai venit pe lume acum 12783 de zile. Ai împărțit cu mine „doar” 1826 din ele. Să știi însă că în restul de 10.957 eu te-am căutat și acum că te-am găsit, îmi doresc ca tot restul zilelor pe care le vom mai primi în dar în această viață, să le petrecem împreună de fiecare dată ca pe-o sărbătoare! La Mulți Ani, Iubirea mea!”, a scris acesta pe contul de Instagram.

Cu această ocazie, actorul a împărtășit și mai multe imagini inedite în care apare alături de soția sa, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

Sandra Izbașa, schimbare radicală de look

Sandra Izbașa, fosta gimnastă de aur a României, continuă să surprindă publicul nu doar prin cariera sa de succes, ci și prin alegerile de stil. Recent, sportiva și-a dezvăluit pe Instagram o nouă schimbare de look, care i-a cucerit imediat pe fani. Renunțând la blondul care a caracterizat-o ani de zile, Sandra a optat acum pentru o nuanță de roșcat, o schimbare îndrăzneață care îi pune în evidență trăsăturile.

În aceeași postare, în care apare cu o nouă culoare de păr, Sandra a ținut să împărtășească și un moment special din viața ei. Fosta gimnastă a dezvăluit că de un an are o cățelușă adorabilă pe nume Pița, care i-a adus multă bucurie. În fotografie, alături de Sandra și noul său look spectaculos, Pița pare să fie la fel de fotogenică.

Sandra Izbașa a captat atenția publicului încă din adolescență, demonstrând o combinație rar întâlnită de talent, muncă asiduă și perseverență. Născută pe 18 iunie 1990, la București, ea a început gimnastica de la o vârstă foarte mică și și-a construit o carieră remarcabilă, plină de momente memorabile.

De-a lungul carierei, Sandra a reușit să cucerească două medalii de aur la Jocurile Olimpice: una în 2008, la Beijing, la proba de sol, și alta în 2012, la Londra, la sărituri. Pe lângă aceste realizări, fosta gimnastă a obținut numeroase medalii la Campionatele Europene și Mondiale, devenind o figură de referință în gimnastica internațională. Stilul său elegant de a executa și zâmbetul constant au făcut-o iubită de fani și apreciată de media. După o carieră de succes care a adus glorie gimnasticii românești, Sandra a ales să se retragă în 2014, la doar 24 de ani, din cauza oboselii fizice și pentru a începe o nouă etapă în viața sa.

Cu ce se ocupă fosta gimnastă, după ce s-a retras din activitate

La 11 ani după ce a încheiat capitolul gimnasticii, Sandra este complet transformată, atât în plan fizic, cât și profesional. La 35 de ani, fosta gimnastă radiază de încredere și eleganță, iar experiențele de viață au contribuit la dezvoltarea sa ca persoană.

Deși a păstrat un stil de viață activ pentru a-și menține condiția fizică, Sandra a făcut tranziția de la imaginea de sportivă la cea de ambasador al unor cauze importante. Implicată în proiecte legate de educația și sănătatea tinerelor talente, ea încurajează promovarea sportului în rândul copiilor. După retragerea din gimnastică, Sandra a ales să își urmeze o nouă pasiune – actoria, urmând cursuri care i-au permis să exploreze o latură creativă pe care nu o avusese oportunitatea să o dezvăluie în timpul carierei de sportivă. Pe lângă activitățile profesionale, Sandra este activă pe rețelele sociale, unde oferă urmăritorilor săi momente din viața personală și sfaturi motivaționale.

