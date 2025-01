Ispitele cosmetice ale lunii ianuarie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Profită din plin de seturile cadou disponibile în această perioadă pentru a testa noi arome și noi produse cosmetice. Cu siguranță vei găsi ceva pe placul tău.

Machiaj Chanel

Colecția de machiaj Chanel pentru această iarnă cuprinde produse irezistibile: pudra iluminatoare oversized The DIAMOND DUST, paleta de farduri de pleoape și blush ENCHANTED NIGHT, nuanțe în ediție limitată ale rujurilor ROUGE ALLURE L’EXTRAIT și ROUGE ALLURE LAQUE, dar și două culori noi pentru lacurile de unghii LE VERNIS.

Pentru pielea matură

Setul Guinot Age Logic Skincare este soluția ideală pentru îngrijirea tenului matur și combaterea eficientă a semnelor îmbătrânirii. Conceput pentru a revitaliza și reîntineri tenul, acest set premium oferă îngrijire avansată antirid, produsele reducând vizibil liniile fine și redând elasticitatea și fermitatea pielii. Disponibil pe topline.ro.

Pomeți evidențiați

Fardul lichid de obraz Make Me Blush de la Yves Saint Laurent îți acoperă pomeții cu o notă delicată de culoare, similară îmbujorării naturale. Este perfect și pentru evidențierea trăsăturilor și conturarea formei feței. Este disponibil în șase nuanțe, cu care poți obține atât un look discret, cât și unul îndrăzneț.

Îngrijire hi-tech

Masca FAQ™ 202 de la FOREO este un aparat revoluționar pentru îngrijirea tenului. Masca LED cu silicon, acoperită cu 600 de puncte luminoase, folosește avantajele luminii LED roșii, albastre și verzi pentru a pătrunde în straturile pielii și contribuie la netezirea și atenuarea ridurilor, uniformizarea nuanței tenului și combaterea semnelor acneice.

Pentru părul blond

System Professional lansează LUXEBLOND, o gamă cuprinzătoare de produse salon-to-home, destinate părului blond. LuxeBlond ajută la reducerea cu până la 99% a ruperii părului și garantează nuanțe cool de blond într-o clipă. Gama de îngrijire LuxeBlond conține șampon, balsam hidratant, mască și protector bifazic UV & tratament termic.

Gene spectaculoase

Mascara Maybelline New York Lash Sensational Firework este produsul de machiaj care te va ajuta să ai un look impresionant. Peria inovatoare Superspark atinge cu perii săi fiecare geană în parte, asigurând un efect instantaneu de alungire, iar formula îmbogățită cu vitamina B oferă îngrijire permanentă genelor.

Sprâncene perfecte

Vopseaua pentru sprâncene Syoss Brow Tint oferă sprâncenelor un aspect îndrăzneț și natural, definindu-le ca la salon. Durează până la patru săptămâni, oferind o acoperire perfectă a firelor albe, fără să păteze pielea. Este disponibilă în trei nuanțe pentru a se potrivi perfect cu orice ton al pielii.

Substanțe active

Serumul tău tocmai a devenit mai inteligent: Dermalogica Smart response serum folosește patru substanțe active care acționează atunci când sunt aplicate pentru a hidrata, lumina, calma și remedia aspectul liniilor fine și al ridurilor. Protejează și hidratează cu crema hidratantă Dynamic Skin Recovery SPF50, apoi netezește și conturează cu Gua Sha.

Lancôme x Olivia Rodrigo

Lancôme a anunțat numirea cântăreței, compozitoarei și actriței americane Olivia Rodrigo în calitate de ambasadoare globală a brand-ului. Olivia Rodrigo este ea însăși un fenomen global multi-Platinum, câștigătoare a trei premii GRAMMY, considerată una dintre cele mai influente artiste ale momentului și datorită și angajamentul ei față de construirea unui viitor echitabil.

Produsele Lord & Berry în România

my Geisha, compania din România care produce parfumuri și produse cosmetice, anunță o nouă colaborare. Lord & Berry, producătorul italian de skincare și beauty, va completa portofoliul my Geisha cu o gamă variată de produse premium de machiaj apreciate la nivel internațional, formule de make-up cu ingrediente active care protejează pielea.

Combate părul deteriorat

Kérastase Première Huile Gloss Réparatrice este un ulei reparator profesional pentru intensificarea strălucirii, fiind destinat tuturor tipurilor de păr deteriorat. Are o textură densă și transparentă, învăluind cuticula părului. Concentrația de 8% acizi puri contracarează acumulările excesive de calciu, iar acțiunea sa reparatoare sigilează vârfurile despicate.

Lansare parfumată

Brand-ul Rabanne a lansat la București, în cadrul unui eveniment memorabil, noul parfum Million Gold For Her, alături de perechea olfactivă a acestuia, parfumul Million Gold For Him. Million Gold For Her este o compoziție florală, cu un mix îndrăzneț de trandafir și flori albe, completate de mosc mineral sărat.

Regal de arome

În noua colecție SABON, ospitalitatea, luxul și răsfățul sunt gazdele tale pentru o călătorie fermecată, plină de delicii secrete și un parfum încântător care abia așteaptă să fie descoperit: Lily Palace. Vorbim despre o compoziție florală cu note aerisite, moscate, accentuate de frumusețea unui buchet de crini albi.

Puterea colagenului

Trusa în ediție limitată Vichy Collagen Specialist este dedicată femeilor care pun accent pe ritualul de îngrijire a pielii și combaterea semnelor îmbătrânirii, astfel încât să corecteze semnele pierderii de colagen de la nivelul tenului. Crema de zi Collagen Specialist Liftactiv Specialist corectează ridurile și redefinește contururile faciale, lăsând pielea mai fermă.

Manichiură de efect

Datorită acoperirii sale ridicate și formulei cu uscare rapidă, lacul de unghii cu efect de gel Notino Gel Effect Nail Polish îți asigură o manichiură profesională oriunde și oricând. Nu necesită utilizarea unei lămpi UV, dar promite rezultate similare lacului gel și este disponibil în numeroase nuanțe moderne.

De colecție

Parfumurile din LES ESPRITS DE PARFUM La Collection Privée Christian Dior poartă semnătura celebrului Francis Kurkdjian. Cinci dintre cele mai apreciate parfumuri ale colecției – Gris Dior, Ambre Nuit, Lucky, Oud Ispahan și Rouge Trafalgar – au fost reimaginate din punct de vedere olfactiv, dar și al ambalajului.

Coafura perfectă

Noua gamă de hairstyling KEUNE STYLE cuprinde produse cu formule profesionale pentru repararea și îngrijirea părului și a scalpului. Au la bază ingrediente care refac structura deteriorată a fibrei capilare (sistemul Bond Fuser), protejează microbiomul scalpului (inulina) și se concentrează pe hidratarea fiecărei șuvițe de păr (ulei de cocos, vitamina E, glicerină).

Păr cu volum

Produsele din gama de îngrijire a părului John Frieda Volume Lift sunt menite să ofere volum și elasticitate părului fragil, subțire, lipsit de strălucire. Având la bază tehnologia Air-Silk, te vor ajuta să obții o coafură impecabilă, deoarece părul devine mai ușor de coafat și mai rezistent.

Tonuri florale

Setul Viktor & Rolf Flowerbomb conține apa de parfum în varianta de 50 ml și mini (10 ml). Compoziția florală debutează cu o combinație de ceai și bergamotă, în inima florală găsim note de trandafir, iasomie, orhidee și frezie, iar la final se învăluie în tonuri de patchouli. Disponibil pe notino.ro.

Concept store Avon

Amplasat într-o zonă emblematică a Bucureștiului, concept store-ul Avon oferă oportunitatea de a explora, testa și interacționa cu produsele preferate, precum și de a descoperi cele mai recente lansări. Aici vor avea loc și evenimente speciale destinate pasionatelor de frumusețe, precum masterclass-uri de machiaj și parfumerie susținute de experți.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Sì Passione Intense, Giorgio Armani, 100 ml, 920 lei

Balsam pentru zona ochilor Immortelle Divine Eye Balm, L’Occitane, 352 lei

Cremă cu acțiune intensă antirid Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, Lancôme, 630 lei (disponibilă pe lancome.ro)

Dispozitiv de masaj pentru stimularea creșterii părului FAQ 301, FOREO, 1.619 lei (disponibil pe notino.ro)

Extract de parfum Talismans Mauna, Mendittorosa, 100 ml, 1.250 lei (disponibil pe nicheparfumerie.ro)

Lac de unghii Infinite Shine, O.P.I, 60 lei

Loțiune hidratantă pentru față și corp, CeraVe, 84,8 lei

Mască pentru luminozitatea tenului Radiance Renewal Mask, Paula’s Choice, 195 lei

Olympea Parfum, Rabanne, 50 ml, 620 lei

Pudră bronzantă Laguna Bronzing Powder, NARS, 198 lei (disponibilă pe notino.ro)

Pudră iluminatoare Dior Forever, DIOR, ediție limitată, 325 lei

Set cadou REPLICA By the Fireplace, Maison Margiela, 367 lei (disponibil pe notino.ro)

Spray pentru fixarea machiajului Infaillible 3-Second Setting Mist, L’Oréal Paris, 50 lei

Spray parfumat pentru corp Snowflakes & Cashmere, Bath and Body Works, 109 lei

Toner hidratant cu extract de propolis Full Fit, COSRX, 103 lei (disponibil pe bilenegre.ro)

Ulei pentru corp N°5 The Beige Gold Body Oil, Chanel, 630 lei

