Ispitele cosmetice ale lunii martie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Un machiaj de impact, cu accent pe nuanțe intense pe pleoape, gene cu volum și un ten îmbujo-rat, dar și tonuri parfumate discrete – iată rețeta unui look cu care vei impresiona.

Skincare addict

Gama de skincare N°1 DE CHANEL are la bază un ingredient unic și foarte eficient: extractul de camelie roșie. Noua cremă N°1 DE CHANEL stimulează elasticitatea și funcția de barieră a pielii pentru a-i păstra aspectul tineresc. Formula sa ușoară, dar eficientă, contribuie la atenuarea semnelor îmbătrânirii și îmbunătățește vizibil aspectul tenului.

Senzualitate

Apa de parfum Mugler Alien Extraintense este o aromă îndrăzneață, intensă și senzuală. Notele de vârf, precum petitgrain și tonuri citrice, sunt urmate de inima florală compusă din iasomie și tuberoză, iar baza adâncește amestecul cu note de cashmeran și acorduri de vanilie. Sticla are tonuri spectaculoase de violet și negru, ce reflectă energia parfumului.

J’Adore DIOR!

Apa de parfum J’adore, iconicul parfum feminin al Casei Dior, ni se dezvăluie acum într-un flacon împodobit cu un guler reinventat. Emblematicul flacon în formă de amforă J’adore are o nouă siluetă prețioasă, însă buchetul său floral legendar rămâne neschimbat: acord de ylang-ylang și trandafir de Damasc, combinat cu un duo de iasomie grandiflorum și iasomie de sambac.

Manichiura perfectă

În această primăvară, OPI ne surprinde cu o paletă cromatică de vis: OPIm Dreaming este o colecție de pasteluri încântătoare, semi-transparente și sidefate, cu nuanțe care se instalează perfect pe unghie. Colecția cuprinde 12 nuanțe create în ambele formule, Nail Lacquer și GelColor, 12 nuanțe Infinite Shine și 6 nuanțe Powder Perfection.

Arome irezistibile

Colecția de spray-uri pentru corp Bath & Body Works Everyday Luxuries este inspirată de arome celebre și îți va fi foarte greu să te decizi doar asupra unui singur produs preferat. Spray-urile, cu note variate și intense, nu conțin parabeni, sunt testate dermatologic și sunt compatibile cu alte parfumuri, mărind rezistența aromei.

De colecție

Rabanne Million Gold For Her Pure Jasmine este o apă de parfum fresh, florală, în ediție limitată, care completează universul parfumat al casei Rabbane. Notele de vârf sunt cele de mandarină proaspăt stoarsă, în inima parfumului se regăsește un duo prețios de iasomie, iar baza, cu tonuri de ylang-ylang, conferă un plus de intensitate.

Unisex

Apa de toaletă Maison Margiela REPLICA Afternoon Delight se deschide cu note de esență amăruie de migdale și tonuri picante de angelică. Aroma de morcov și esența ambrettei sunt notele de mijloc și tenta cremoasă a lemnului de santal și dulceața vaniliei de Madagascar constituie baza unei arome de neuitat. Disponibilă pe notino.ro.

Un păr sănătos

Serul FOREO LUNA™ Dual-Peptide Scalp Serum face echipă cu aparatul pentru masajul scalpului LUNA™ 4 hair 2-in-1 LED scalp massager. Împreună, reușesc să netezească, să hrănească în profunzime și să protejeze firele de păr existente și scalpul, promovând în același timp o creștere mai densă și mai sănătoasă a părului. Disponibile pe notino.ro.

Ingrediente naturale

Noua colecție Sabon Olive Bliss ne poartă într-o călătorie către peisajele sărutate de soare ale plantațiilor de măslini mediteraneene. Fabricat din cea mai pură esență de măsline – de la ulei de măsline la bogăția untului de măsline sau proprietățile de exfoliere ale sâmburilor de măsline – fiecare produs este un răsfăț pentru corp și suflet.

Culoare pigmentată

Avon a îmbunătățit colecția de rujuri emblematice Ultra, cel mai bine vândută gamă a sa, cu tehnologia Ultra Colour HD. Formula avansată oferă cu 25% mai mult pigment, garantând o culoare intensă și vibrantă dintr-o singură aplicare. Rujurile se potrivesc tuturor tonurilor de piele și sunt disponibile în variantele mat, cremos și strălucitor.

Beneficiile peptidelor

Paula’s Choice lansează două produse cu peptide pentru o piele sănătoasă și fermă. Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer este un gel cremos cu 3 peptide care stimulează formarea colagenului și acid hialuronic bio-fermentat pentru hidratarea pielii în profunzime. Pro-Collagen Peptide Gloss Balm este un tratament cu 3 peptide pentru prevenirea și reducerea semnelor de îmbătrânire din jurul buzelor.

Best hairstyle

Noua gamă inovatoare Taft x Gliss îmbină performanța în stilizare a brand-ului Taft cu tehnologia de îngrijire avansată Gliss, pentru a-ți oferi soluții de top pentru un păr perfect coafat și sănătos. Vorbim despre trei produse performante: fixativ, cremă pentru îndreptarea părului și spray multifuncțional care oferă protecție termică și protejează împotriva vârfurilor despicate.

Acoperire uniformă

Fondul de ten Clarins Skin Illusion Full Coverage are o formulă îmbogățită cu 80% ingrediente de îngrijire, fiind concepută să reziste transpirației, umidității, lacrimilor și emoțiilor, garantând un look impecabil întreaga zi. Cu un finish mat luminos ce rezistă 12 ore, atenuează strălucirea și uniformizează tenul, oferind un aspect radiant, fără efect de mască.

Culori de sezon

Paletele de farduri de pleoape Catrice Tiny Treasures sunt perfecte pentru look-urile de zi cu zi și le poți lua cu tine oriunde mergi. Fiecare paletă conține șase farduri de pleoape mate, strălucitoare și metalice, bogate în pigmenți și care vor rezista o zi întreagă. Poți alege dintre trei combinații de culori bazate pe tendințe.

Soleil de Tanger

Moroccanoil®, lider global în produse de înfrumusețare pe bază de ulei de argan, extinde linia dedicată îngrijirii corpului cu colecția Soleil de Tanger. Aceasta include loține de corp, săpun lichid, cremă de mâini și gel de duș într-o nouă aromă răcoritoare, un mix citric de clementine, ghimbir proaspăt, floare de neroli și boabe de tonka.

Îngrijire completă

Setul ICONIQUE Professional STRONG LIKE YOU Repair & Strengthening conține șampon regenerator, mască și balsam, care fortifică părul, îl protejează de radiațiile UV și îi conferă strălucire. Produsele cu ingrediente active puternice reduc deteriorarea părului cu până la 61% și facilitează pieptănarea acestuia cu până la 70%. Disponibil pe notino.ro.

Made in RO

Mara Blu Hyalo Intense Night Cream este o cremă intens hidratantă, revitalizantă, cu efect de umplere a ridurilor. Pe lângă ingredientele specifice gamei Caviderm, adică extractul de caviar de sturion și complexul de 5 peptide, regăsim o combinație de acid hialuronic cu 4 mase moleculare și un ingredient breventat ce ajută la umplerea ridurilor, Adipofillin™.

Contouring

Pudra pentru contouring Jublien Beauty este special concepută pentru a putea fi purtată în geantă, având un ambalaj super rezistent. Produsul, care nu conține parabeni și este realizat în Franța, se aplică ușor, nu lasă pete și îți va pune în evidență trăsăturile. Disponibilă în două nuanțe, o găsești pe jublienbeauty.com.

#RedefinimRezoluțiile

Dove te invită să te alături campaniei #RedefinimRezoluțiile și lansează primul ghid online menit să ajute femeile să preia controlul asupra modului în care se raportează la frumusețe și aspectul fizic. Acesta este dezvoltat împreună cu experți în imaginea corporală și bazat pe metodologii validate academic, oferind informații pe înțelesul tuturor. Îl găsești pe YouTube.

Ediție limitată

Noua apă de parfum Givenchy L’Interdit Angélique Rouge combină notele de flori albe, semnătura iconică a gamei L’Interdit, cu angelica, o floare misterioasă, ce dezvăluie o senzualitate surprinzătoare, condimentată. Semințele sale emană note aromatice puternice, cu accente amărui, în timp ce acordurile de vetiver și patchouli conferă parfumului fațete verzi, proaspete și condimentate.

De încercat și de adorat

Apă de parfum Flowerbomb Extreme, Viktor & Rolf, 100 ml, 705 lei

Apă de parfum Eternity Amber Essence, Calvin Klein, 50 ml, preț la cerere

Apă de parfum intensă Idôle Power, Lancôme, 100 ml, 820 lei

Apă de parfum Nina Illusion, Nina Ricci, 80 ml, 563 lei

Apă de parfum Rochas Audance, Rochas, 100 ml, preț la cerere

Apă de parfum Spiky Muse, EX NIHILO, 100 ml, 1.400 lei (disponibilă în Madison Perfumery)

Apă de parfum Valaya, Parfums de Marly, 75 ml, 1.344 lei (disponibilă pe notino.ro)

Cremă antiaging pentru zona ochilor Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream, Paula’s Choice, 255 lei

Cremă antiaging Sculptural Cream, Givenchy, 699 lei

Cremă antiaging Extra-Firming, Clarins, 325 lei

Cremă-gel hidratant GinZing™ Energizing Gel Cream With Caffeine+Niacinamide, Origins, 87 lei (disponibilă pe notino.ro)

Cremă hidratantă Rebalance Skin Barrier Recovery Cream, OBAGI, 550 lei (disponibilă pe obagi.ro)

Dischete pentru tonifierea tenului KIWI™ Pore Minimizing Toner Pads, FOREO, 189 lei (disponibile pe notino.ro)

Exfoliant de corp Bom Dia Body Scrub, Sol de Janeiro, 199 lei (disponibil pe notino.ro)

Extras de parfum Anfas Jannah, Anfas, 75 ml, 1.650 lei (disponibil pe nicheparfumerie.ro)

Eyeliner lichid Fine Eyelinaer, RADIANT, 84 lei

Fard de obraz Blush Subtil, Lancôme, 260 lei

Fiole pentru hidratarea tenului Nutri Restore, Babor, 245 lei (disponibile pe topline.ro)

Mascara Vertigo Lift, Armani Beauty, 240 lei (în parfumeriile Douglas)

Mască pentru părul vopsit Vitamino Color Spectrum mask, L’Oréal Professionnel, 179 lei

Paletă cu farduri de pleoape și iluminator Jeux de Lumières, Chanel, 464 lei

Parfum Born in Roma Extradose Donna, Valentino, 100 ml, 990 lei

Set pentru îngrijirea părului Damage Control, KEVIN.MURPHY, 415 lei (disponibil pe topline.ro)

Spray parfumat pentru corp Vanilla Romance, Bath & Body Works, 109 lei

Ulei pentru strălucirea părului Chroma Absolu L’huile Chroma Éclat, Kérastase, 251 lei

