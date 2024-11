Cum se menține în formă Eva Longoria? Actrița a dezvăluit secretele sale de frumusețe

Eva Longoria este protagonista noului număr al revistei Marie Claire, ocazie cu care a vorbit deschis despre procesul de îmbătrânire, rutina sa de îngrijire, dar și despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului în carieră. Publicația a împărtășit pe Instagram o parte dintre imaginile realizate la ședința foto, iar fanii actriței au fost impresionați de aspectul ei fizic.

„Eva nu are niciun rid pe față”, a scris o persoană, în timp ce alta a adăugat: „Cu siguranță bea din fântâna tinereții.” „Cea mai frumoasă femeie din toate timpurile. Pentru ea, vârsta este doar un număr”, a remarcat un admirator, în timp ce un bărbat a spus: „Frumoasă mereu și pentru totdeauna.”

Eva Longoria a abordat acest subiect, declarând pentru Marie Claire:

Actrița a vorbit apoi despre rutina sa de îngrijire, care include băi reci, meditație și antrenamente cu greutăți.

În interviul pentru Marie Claire, Eva Longoria a vorbit și despre industria divertismentului și despre provocările pe care femeile le întâmpină în acest domeniu.

Eva Longoria a vorbit și despre dezamăgirea cauzată de victoria lui Donald Trump.

Recent, presa internațională a anunțat că Eva Longoria și soțul său, Jose Baston, au decis să se mute în Spania. Celebrul cuplu își dorește să lase în urmă viața din Los Angeles și să înceapă un nou capitol în Marbella. Potrivit Daily Mail, cei doi au luat această decizie fiindcă nu își doresc ca fiul lor, Santiago, în vârstă de cinci ani, să fie „absorbit de Hollywood.”

Eva și Jose și-au scos deja la vânzare casa cu opt dormitoare din Beverly Hills și au început să își trimită lucrurile în Marbella.

„Eva și Jose pleacă definitiv din Los Angeles și și-au scos din nou casa la vânzare”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru DailyMail.com. „Au scos-o de pe piață în iunie, dar recent au repus-o la vânzare cu 4 milioane de dolari mai puțin decât februarie.” Inițial, cei doi au cerut pentru proprietate 22.8 milioane de dolari, iar acum o vând pentru suma de 18.9 milioane de dolari.

Actrița a cumpărat casa cu șase dormitoare și șapte băi din Marbella la începutul anului 2023. Vila de 1.531 de metri pătrați dispune, de asemenea, de o piscină interioară, o saună și o sală de sport. La începutul acestui an, Eva și-a prezentat noua casă în revista Hello.

„Prima dată când am venit în Marbella, acum două decenii, a fost dragoste la prima vedere. Mi-am spus: ‘Într-o zi voi locui aici. Mai târziu, am înființat Global Gift Foundation, iar aici am organizat prima gală cu Antonio Banderas și cu cea mai bună prietenă a mea, María Bravo”, a spus actrița.